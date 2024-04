Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Deze plekken steeds populairder in meivakantie

Mensen brengen de meivakantie steeds vaker door op een Nederlandse camping, meldt ABN AMRO. Het aantal overnachtingen tijdens de meivakantie is in 2023 gestegen naar ruim 6000, dat is 80 procent meer dan vier jaar eerder. De bank verwacht dit jaar een verdubbeling vergeleken met 2019, het laatste jaar voor de coronapandemie.

Veel Nederlanders vierden tijdens corona vakantie in eigen land, melden de onderzoekers op basis van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Sindsdien weten campings volgens de onderzoekers steeds meer Nederlanders aan te trekken. De hoge prijzen van vakanties zorgen er ook voor dat mensen in het voorjaar liever gaan kamperen, stelt ABN AMRO.

Verder focussen campings zich meer op luxe en natuur en de onderzoekers denken dat dit de campings nog populairder maakt onder Nederlanders. Ook mensen uit het buitenland komen volgens de bank vaker naar een Nederlandse camping.

De geboekte vakanties zijn deze meivakantie langer dan vorig jaar, ziet ABN AMRO. Gezinnen zouden langer kamperen omdat veel scholen de meivakantie combineren met Hemelvaartsdag. De groei tijdens de meivakantie is groter dan de stijging over het hele jaar. De afgelopen vier jaar groeide het aantal overnachtingen met 30 procent.

De populariteit van campings tijdens de meivakantie lijkt niet ten koste te gaan van andere vakantieplekken, melden de onderzoekers verder. Tussen 2019 en 2023 is het aantal overnachtingen in hotels met 16 procent gegroeid en in vakantieparken met 17 procent.

ANP

