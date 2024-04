Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Slechte adem? Hier komt het door en zo kom je er vanaf

Een slechte adem is behoorlijk onprettig. Voor anderen, maar vooral voor jezelf. Maar wat veroorzaakt die vieze geur uit je mond? En wat helpt wel en niet om er vanaf te komen?

Hoewel we gewend zijn om onze tanden te poetsen, kan het ook zo zijn dat je een slechte adem ervaart. Hoogleraar Edwin Winkel legt tegenover het wetenschappelijke Quest het een en ander uit over een vieze geur uit je mond.

Hoogleraar legt uit waar slechte adem vandaan komt

De eerste misvatting die hij uit de lucht wil halen is dat een pepermuntje of Fisherman’s Friend helpt bij een slechte adem. „Die middeltjes maskeren even”, legt hij uit. De pepermuntsmaak haalt namelijk de slechte adem even weg. Maar volgens Winkel zijn smaak en adem twee verschillende dingen. „Als je een vieze smaak in je mond hebt, wil dat nog niet zeggen dat je een slechte adem hebt. En met een lekkere smaak in je mond kun je nog steeds heel erg uit je mond ruiken.”

Het is moeilijk om je eigen ademgeur te ruiken, een vieze smaak proeven we zelf wel. Daarom ruikt een ander een slechte adem veel beter. Bij een vieze geur uit de mond zijn het namelijk de gassen die meegaan met de uitgeademde lucht.

Gassen uit het lichaam via adem naar buiten

Een zo’n beruchte soort gas is zwavelwaterstof, die we associeren met rotte eieren. Een andere is methylmercaptaan, de gasgeur die we kennen van het gasfornuis. Maar ook het zoete aroma van dimethylsulfide en de knoflookadem ruiken we bij iemand. Vaak kan het bij een stinkende adem ook een mengsel van dit soort geuren zijn.

Sommige medische aandoeningen kun je ruiken aan de adem door neus en mond. Bijvoorbeeld vergevorderde suikerziekte, leveraandoeningen en nierziekten. Maar ook een tumor in de longen kun je volgens de hoogleraar ruiken.

Tong is plek voor bacteriën

Volgens Winkel zijn er drie veelvoorkomende oorzaken van een slechte adem. Problemen met de tanden, tandvlees of de tong. Ontstekingen of gaatjes zorgen voor bacteriën, die voor ademproblemen kunnen zorgen. De oplossing is dan toch echt om de ontsteking aan te pakken.

Maar vooral de tong blijkt een plek voor bacteriën, door het grote oppervlak en de groeven. Volgens Winkel ontstaat er op de tong een laagje, vergelijkbaar met tandplak. „Een opeenhoping van voedselresten, afgestorven cellen en heel veel bacteriën”, aldus de hoogleraar.

Poets je tong

Daar blijkt de één vatbaarder voor dan de ander, mede door verschillende hoeveelheden en samenstellingen van slijm. De één ruikt dus eerder uit zijn of haar mond dan de ander.

Overigens is de oplossing vrij simpel: poets je tong! Pak dus bij een poetsbeurt niet alleen je gebit, maar ook je tong mee. Een nog betere optie is de tongschraper, volgens de hoogleraar.

Heb ik een vieze adem?

En mocht je toch onzeker zijn over jouw eigen mondgeur? In Nederland heeft een procent van de mensen een constante slechte adem, volgens Winkel. „7 tot 8 procent verspreidt af en toe een vervelende geur.” En mocht je twijfelen? Vraag dan gewoon even aan iemand of je nu daadwerkelijk uit je mond stinkt.

