De Spaarrekening van Marijke: ‘Huurders betalen mijn hypotheek’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: de 33-jarige Marijke, die al bijna een jaar op reis is, maar nog steeds een vermogen van ruim 50.000 euro heeft.

Beroep: maatschappelijk werker, momenteel reizend

Netto inkomen: 1783 euro (1660 euro huurinkomsten, garage en twee kamers + 123 euro zorgtoeslag)

Woonsituatie: reizend, in bezit van koopwoning in Nederland

De Spaarrekening van Marijke

Marijke is al bijna een jaar onderweg. Als ik haar bel, zit ze in Chili. Ze reist rond op de motor en trekt heel Zuid-Amerika door. Ze verwacht nog minimaal een half jaar op pad te zijn, voordat ze weer naar Nederland komt. In Nederland heeft ze een koophuis. Twee kamers in haar koopwoning verhuurt ze aan studenten. Omdat zij een kamer huren en niet de hele woning, behoudt ze het recht terug te keren in de woning. Iedere kamer levert maandelijks 730 euro huur op.

Naast de koopwoning heeft ze in Nederland een garage gekocht voor haar motor. Ook die verhuurt Marijke nu ze zelf op pad is. Op die manier komt er nog 200 euro extra per maand binnen. In Nederland werkte ze als maatschappelijk werker. Dat maakte de keuze om haar baan op te zeggen gemakkelijker. „De banenmarkt is goed. Als ik bij thuiskomst weer aan het werk wil, kan ik binnen een paar dagen aan de slag.”

Waarom heb je Nederland achter je gelaten?

„Ik had eerder een reis van drie maanden gemaakt op de motor naar Armenië en terug naar Nederland. Dat beviel heel goed. Alleen de deadline om terug te keren vond ik vervelend. Daarom wilde ik deze keer langer weg, zonder deadline om terug te komen. Dankzij mijn financiële situatie is dat mogelijk. Eigenlijk staat er er nu nog bijna net zoveel op mijn spaarrekening als toen ik vertrok. En dat terwijl ik hier zelfs een motor heb gekocht.”

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening?

Na even tellen, komt Marijke uit op een vermogen van ruim 50.000 euro. „Er staat ongeveer 8000 euro op mijn gewone rekening. Dan staat er 5000 euro bij Raisin op een buitenlandse spaarrekening. Dan heb ik een depositorekening waar 10.000 euro op staat. Dan heb ik nog een investering gedaan van 15.000 euro bij EstateGuru, maar dat gaat heel slecht. Dat is een soort beleggingsplatform waar je kunt investeren in projecten. Inmiddels heb ik 5000 euro daarvan weer terug. Maar 10.000 euro staat daar nog op.

Daarnaast heb ik nog 16.000 euro op mijn beleggingsrekening bij De Giro staan. Daar heb ik 12.000 euro ingestopt, maar dat gaat heel goed. Eerst was ik actief aan het beleggen, nu niet meer.”

Wat vind je van je financiële situatie?

„Ja, bizar veel geld eigenlijk, als ik het allemaal zo opnoem. En dat terwijl ik niet eens werk nu. Wat dat betreft heb ik heel veel vrijheid. Ik heb geen kinderen, ik heb genoeg geld. Ik hoef voor niets of niemand terug, ik kan doen wat ik wil. Laatst zei ik tegen iemand: ‘Wat een geluk dat ik hier kan zijn’. Toen zei die persoon dat ik dat zelf heb gedaan. En ergens klopt dat. Op mijn 13e had ik al een krantenwijk en ik heb altijd één of twee banen gehad. Ik heb veel in de kroeg bijverdiend, in restaurants gewerkt. En ik heb ook altijd veel beschikbare diensten gedraaid, waardoor je extra inkomsten hebt.

Bizar veel geld eigenlijk, als ik het allemaal zo opnoem.

Sparen heb ik heel bewust gedaan. Ik geef niet om spullen, dus dingen voor de inrichting en kleding koop ik altijd tweedehands. Geld geef ik liever uit aan reizen. En ook dan geef ik niet veel geld uit. Ik zoek goedkope overnachtingen, ik lunch op straat. Ik heb met mezelf afgesproken dat een overnachting hier 15 euro mag kosten. Als het duurder is, ga ik kamperen. Dat zijn mijn eigen regels, maar dat is wel een richtlijn voor hoeveel geld ik wil uitgeven.”

Ben je van plan ooit weer vast in Nederland te wonen?

„Misschien wel. Mijn vrienden vragen dat ook, maar ik weet het antwoord niet. Het zou me in ieder geval wat moeite kosten. Maar je weet nooit hoe het loopt. Ik heb geen kind, maar stel dat ik die krijg – wat ik me op dit moment niet kan voorstellen – dan loopt alles anders. Je weet niet hoe het loopt.

Het rondrijden op de motor geeft mij heel veel vrijheid. Hier is dat anders dan in Nederland. In Nederland is het altijd druk, hier rijd je in de natuur, tussen de bergen. Soms zie ik uren niemand. Iedere keuze die ik maak, maak ik zelf. Thuis was ik altijd aan het werk. Ik zei altijd: ik ben te druk om te werken. Ik heb in Nederland nooit tijd. Overigens ben ik wel vertrokken met doelen, bijvoorbeeld dat ik Spaans wilde leren.”

Hoe zag je inkomstenpatroon in Nederland eruit?

„Eerlijk gezegd weet ik niet meer wat ik precies verdiende. Volgens mij rond de 2800 euro netto. Als ik veel diensten had, dan tikte ik 3000 euro netto aan. Ik was altijd bezig met geld verdienen en sparen. Ik verhuur al twee jaar een kamer in mijn huis, wat ook geld oplevert. Met dat geld kan ik mijn hypotheek ruim betalen.

Ik heb trouwens ook nog samen met mijn broers en zussen een huis dat we verhuren. Dat huis staat op naam van mijn zus, maar hebben we met zijn zevenen gekocht. Per jaar krijg ik daar een bedrag van uitbetaald. Officieel gezien is het heel lastig om met z’n zevenen een huis te kopen. Dus daarom staat alles op naam van mijn zus. Als ze kwaad in de zin zou hebben, kan ze er met het huis vandoor. Maar daar gaan we niet vanuit.”

Zou je iets aan je financiële situatie willen veranderen?

„Ik baal wel van dat investeringsplatform EstateGuru, dat geld zou ik liever nu terugkrijgen en bijvoorbeeld ook in een deposito stoppen tegen bijvoorbeeld een rente van 4 procent.

Tegelijkertijd vind ik soms dat ik te veel met geld bezig ben. Dat vind ik niet goed. Het geld moet jou dienen en jij moet niet het geld dienen. Soms wordt geld dan te belangrijk. Het kan je helpen, het kan anderen helpen. En verder moet je er eigenlijk niet te veel mee bezig zijn. Ik geef hier ook wel graag geld aan muzikanten op straat, bijvoorbeeld.”

Wat is je beste financiële tip?

„Laat je geld niet op een Nederlandse bank staan. Als je spaargeld hebt, zet het op een andere Europese bank met meer rente. Alles rondom geld heb ik van mijn vader geleerd. Soms merk ik ook bij vrienden dat ze zo’n buitenlandse rekening spanning vinden, maar als je het slim doet, kan het meer opleveren.”

