Waarom je water moet drinken voordat je boodschappen gaat doen

Kom je na het boodschappen doen thuis met een extra zak chips, chocoladereep of appeltaart? Dan is de kans groot dat je voor vertrek naar de supermarkt al honger had. Hoe zorg je ervoor dat je dit soort impulsaankopen niet doet?

Impulsaankopen zorgen ervoor dat je meer moet afrekenen bij de kassa. Alleen al daarom is het belangrijk om niet met honger op pad te gaan. Heidi Willems begeleidt – als sociaal werker bij Perspectief Zutphen – mensen met het krijgen van een gezonder leven. Ze zorgt zelf altijd dat ze met een vol gevoel naar de supermarkt gaat.

Drink water voordat je boodschappen doet

Hoe je dat doet? „Heel simpel. Drink twee grote glazen water. Je lichaam haalt honger en dorst namelijk vaak door elkaar”, vertelt ze Metro. Je kunt natuurlijk ook iets eten. Dat hoeft geen hele maaltijd te zijn. „Een handje noten kan voldoende zijn. Of eet een appel. Wanneer je een appel eet, moet je ‘m wel in meerdere kleine stukken snijden, zodat je er langer over doet. Dat is essentieel voor een voller gevoel.”

Diëtist Marloes Aanstoot van Food2Lifestyle is ook van mening dat je het hoe dan ook moet voorkomen. „Je moet gewoon goed voorbereid op pad gaan”, tipt ze ons. Zelf zorgt ze dat ze altijd wat te eten in haar buurt heeft. „Er liggen altijd een paar gekookte eitjes klaar. Die kun je in de koelkast best wel even bewaren. Je kan ook altijd een paar andere gezonde snacks in je buurt hebben.”

Volgens Willems is het hebben van een duidelijk boodschappenlijstje essentieel. „Wie het lijstje alleen in z’n hoofd heeft, haalt sneller iets wat er niet op staat.” Doelgericht boodschappen doen, dus. Ze probeert zelf bepaalde gebieden van de supermarkt te vermijden. „Ik kom meestal niet op de afdelingen waar koek en snoep ligt. Natuurlijk heb ik dit soms wel in huis hoor, maar ik haal het doelgericht.”

Honger in de supermarkt

De supermarkt ligt vol met producten die je niet nodig hebt. „80 procent van wat in de winkel ligt, heb je niet nodig. Dat moet je in je achterhoofd houden als je boodschappen doet”, aldus de sociaal werker. Supermarkten spelen daar slim op in. Bij de kassa liggen altijd een paar ongezonde snacks. Dit alles om ervoor te zorgen dat je net even iets meer geld uitgeeft. „Je moet sterk in je schoenen staan om het niet mee te nemen. Als je hongerig bent, neem je het veel sneller mee.”

Volgens Aanstoot lukt het aan het begin van de supermarkt nog wel om je in te houden. „De eerste twee ongezonde keuzes doorsta je wel. Dan kies je toch het gezonde. Maar dat kun je niet eeuwig volhouden. Dus uiteindelijk pak je dan – als je honger hebt – toch die ongezonde snack bij de kassa.” Wist je trouwens dat de supermarkt vol ligt met ultrabewerkt voedsel? Zo kun je die producten herkennen.

Volgens beide vrouwen is het – voor zowel je gezondheid als je bankrekening – belangrijk om niet elke dag boodschappen te doen. Willems zweert dat bij het doen van weekboodschappen. „Dan ga je een stuk doelgerichter te werk. Wanneer je dagelijks boodschappen doet, ga je veel makkelijker voor snellere keuzes. En die zijn vaak ook ongezonder.” Wanneer je minder vaak boodschappen doet, kun je er ook iets verder voor rijden. Metro legde eerder al uit waarom het voordeliger kan zijn om boodschappen in Duitsland te doen.

Minder geld uitgeven

Willems begeleidt mensen die een klein budget hebben. „Zij hebben vaak ook geen baan. Ik adviseer ze dan om de tijd te nemen om boodschappen te doen. Ga bijvoorbeeld naar de markt voor je weekboodschappen. En check de aanbiedingen goed.” Wie weinig geld heeft, kiest sneller voor iets ongezonds. „Een zak appels van een paar euro lijkt dan erg duur, terwijl je er best lang mee doet. Ze halen dan liever een goedkope chocoladereep of een grote bak kant-en-klare lasagne.”

Uit onderzoek in opdracht van het Amerikaanse bedrijf Dole Food Compaly blijkt dat Amerikanen veel meer geld uitgeven aan boodschappen doen terwijl ze honger hebben. Per gemiddelde boodschappensessie wordt er 26 dollar (ruim 24 euro) meer uitgegeven. 56 procent van de respondenten geeft aan met een boodschappenlijstje op pad te gaan.

