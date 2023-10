Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bespaar 200 euro op gasverbruik dankzij deze tips

De koude dagen staan voor de deur. Dat betekent: verwarming aan, moeite om onder de warme douche vandaan te komen en koude lucht door de kieren. En dat gasverbruik heeft een prijskaartje, zoals je op je energierekening vast hebt gezien. Benieuwd hoe je kunt besparen? Deze tips leveren je in totaal zo’n 200 euro op.

Waar we dit jaar nog kunnen terugvallen op het prijsplafond, is dat per 1 januari 2024 verleden tijd. Daarom kun je maar beter nu alvast beginnen met besparen.

Besparen op gasverbruik

De tip om een warme trui aan te trekken en een paar wollen sokken aan te schaffen, die kennen we inmiddels. Gelukkig zijn er genoeg andere troeven achter de hand om te besparen op je energieverbruik. MilieuCentraal weet er alles van; goed voor jouw portemonnee én goed voor de wereld.

1. Radiatorfolie voor een warme winter

Deze tip kan je flink wat geld opleveren. Verwarmingen staan meer dan eens tegen een buitenmuur aan. En zeker als die muur niet optimaal geïsoleerd is, gaat er veel warmte verloren. Door radiatorfolie te plaatsen tussen de muur en je verwarming, wordt de warmte binnen gehouden en gaat de warmte niet verloren via de buitenmuur.

Volgens MilieuCentraal bespaar je hiermee gemiddeld 10 kuub gas per jaar. Met de huidige gemiddelde gasprijs van 1,35 euro bespaar je hierdoor op jaarbasis 13,50 euro. De radiatorfolie schaf je voor een paar euro aan, dus binnen een jaar heb je deze investering al terugverdiend.

2. Borstels voor een lagere energierekening

Een borstel? We hebben het over een tochtborstel. Door deze onder de buitendeur en voor de brievenbus te plaatsen, komt er minder koude lucht je woning binnen. Nog grondiger aanpakken? Een gordijn voor de voordeur houdt ook een hoop kou buiten.

Door alle kieren en tochtplekken te dichten, bespaar je op jaarbasis al gauw 90 euro.

3. Een nieuwe douchekop

Niemand houdt van douchen onder een miezerig waterstraaltje waarmee de shampoo amper uit je haar spoelt. Maar gelukkig hoef je je daar met een waterbesparende douchekop geen zorgen over te maken. Want hoewel er minder water uit de kop komt, is de straal niet minder. Het water wordt namelijk vermengd met lucht.

Dus je douchebeurt is nog altijd even plezierig, maar toch bespaart dit al snel 27 euro per persoon per jaar op je energierekening. In een huishouden met bijvoorbeeld vier personen, kun je jezelf dan toch 108 euro rijker rekenen. Douche jij altijd lang of heb je een regendouche? Dan bespaar je met deze tip nog meer: door de regendouche te vervangen door een waterbesparende kop bespaar je zo’n 40 procent.

Benieuwd naar de beste waterbesparende douchekoppen? BespaarGelijk heeft de beste koppen voor je getest. Voor minder dan 25 euro schaf je al zo’n besparende sproeier aan.

4. Bespaar water (en geld)

Wist je dat je niet alleen water kunt besparen tijdens je douchebeurt? Er bestaan ook waterbesparende mondstukken voor andere kranen in huis.

De nieuwste kranen zijn vaak al voorzien van een waterbesparende kop, maar bij een oudere kraan kan zo’n kop volgens MilieuCentraal de helft van je gas- en waterverbruik schelen. De mondstukken kosten een paar euro, dus die investering is snel terugverdiend. Op zoek naar de beste kraan? Let bij je aankoop op het logo van Kiwa keurmerk laagverbruik of of het label ‘volumestroomklasse Z’.

