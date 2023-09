Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Tips van een energiebesparingsexpert om je huis voordelig te verwarmen

De herfst is inmiddels echt begonnen en op den duur zal de verwarming weer aan ‘moeten’. Hoe doe je dat zo voordelig mogelijk? Energiebesparingsexpert Marlon Mintjes van Milieu Centraal geeft tips.

Verwarm alleen de kamers waar je bent en houd de deuren dicht. Milieu Centraal berekende op basis van een gemiddelde gasprijs van zo’n 1,30 euro dat het je jaarlijks 400 euro scheelt als je deze maatregel consequent uitvoert.

De thermostaat kan bovendien een graadje lager dan je gewend bent. Mintjes adviseert 19 graden als je thuis bent. Zo niet? Zet ’m dan op 15 graden. Daarmee bespaar je jaarlijks zo’n 150 euro. En zet de verwarming ’s nachts op 15 graden (scheelt 160 euro). Je bespaart nog eens 30 euro als je hem een uur voordat je naar bed gaat al terug draait. Heb je vloerverwarming? Zet hem ’s nachts én als je niet thuis bent op 17 graden.

Sluit je huis nóóit helemaal af van het gas, benadrukt Mintjes. „De CV moet altijd minimaal tussen de 12 en 15 graden staan”, aldus de expert. Doe je dat niet, dan kan er schimmel en houtrot ontstaan. In een koud en vochtig huis is de kans op luchtwegklachten en andere gezondheidsproblemen bovendien groter.

Verwarmen met terracotta potten

Vorig jaar was het een trend om je huis te verwarmen met waxinelichtjes in terracotta potten. Dat is volgens Milieu Centraal een slecht idee: de petroleum in de kaarsjes is niet goed voor de luchtkwaliteit.

„En een petroleumkachel of elektrische kachel moet je zeker niet gebruiken. Die kosten veel geld”, zegt Mintjes. „Met een elektrische kachel ben je 1,5 keer zoveel geld kwijt. Met petroleum zelfs 2,5 keer zoveel.”

Welke alternatieve verwarmingsmethoden wél werken? „Investeren in een infraroodpaneel of een elektrische deken loont. En kleed jezelf lekker warm aan en trek de gordijnen ’s avonds dicht. Daarmee houd je de warmte binnen.”

