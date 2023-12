Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Van 40.000 euro schuld naar financieel expert: met deze 7 tips bespaar je geld en word je rijker

Het is geen nieuws dat ongeveer alles de laatste tijd duurder is geworden. We kunnen je niet helpen aan meer geld, maar wat je wel kunt doen is grip krijgen op je financiën. Hoe? We spraken financieel expert Renée Lamboo van PorteRenee voor tips om geld te besparen.

Ooit had Renée zelf 40.000 euro schuld. „Ik kocht een huis in 2008, een paar jaar later strandde mijn relatie en wilde ik het verkopen. Dat was midden in de kredietcrisis, toen de huizenprijzen kelderden. Ik zocht naar een manier om financieel vooruit te komen en ben toen zelf op onderzoek gegaan.” Renées doel was om haar schulden af te lossen en haar vaste lasten zo laag mogelijk te houden.

„Lagere lasten geven mij een zorgeloos gevoel en dat maakt me uiteindelijk rijker.” En met succes, want inmiddels runt Renée onder de naam PorteRenee.nl een succesvol platform waar ze financiële tips deelt. Ook heeft ze een speciale Money Planner ontwikkeld, waarmee ze je helpt om overzicht te krijgen over je financiën.

7 tips om geld te besparen

Vraag korting op televisie en internet

Wist je dat je korting kunt vragen op televisie en internet? „Nieuwe klanten krijgen vaak korting, bekijk wat de korting is en vraag je telefoonaanbieder of er iets te regelen valt. Ze willen voorkomen dat je overstapt, dus vaak is er wel een korting mogelijk. Korting vragen in de telecombranche is normaler dan we denken.”

Check je verzekering

In Nederland staan we erom bekend dat we ons overal voor en tegen verzekeren. „Misschien heb je wel een reisverzekering, terwijl je eigen verzekering ook ziekenhuiskosten in het buitenland vergoed. Of je hebt een all risk verzekering voor je auto terwijl die al 15 jaar oud is. Het is een middagje uitzoekwerk, maar dan kun je wel honderden euro’s per jaar besparen”, legt Renée uit.

Verwijder de Thuisbezorgd-app en alle andere bezorgdiensten-apps

„Verzamel voor de grap eens de bonnetjes van Thuisbezorgd en andere bezorgapps om te zien wat je hebt uitgegeven aan eten bestellen. Sommige mensen kunnen zo al snel 100 euro per maand besparen.”

Geld besparen doe je zo

Bepaal van tevoren wat je uit wil geven op vakantie

Renée legt uit dat ze voor haar vakanties van tevoren een bepaald bedrag op een rekening zet. „Ik neem alleen de pinpas mee van die rekening. Bespreek met je vakantiepartner vooraf wat jullie wensen zijn. De één wil misschien boterhammen smeren en meenemen, terwijl een ander het liefst elke dag oesters bestelt.”

Check je spaarrekening

Heb je je spaarrekening bij een grote bank? Check dan online eens waar meer rente wordt gegeven. „Duik een keer goed in de voorwaarden, om zo geld te besparen.”

Stel kleine financiële doelen

Is het je doel om een huis te kopen of je studieschuld af te lossen? Dat zijn mooie doelen, maar volgens Renée helpt het om grote doelen in stukjes op te breken. „Zo behaal je maandelijks een financieel doel en dat zorgt ervoor dat je langer gemotiveerd blijft.” Begin bijvoorbeeld met besparen op boodschappen. „Dat is een uitgavenpost waar je snel het overzicht over verliest. Het goede nieuws is dat als je vandaag besluit om te besparen op boodschappen, je ook direct resultaat hebt.” En die winst is nodig om gemotiveerd te blijven tijdens het sparen. Je ziet direct wat je bespaart.

Durf om korting te vragen bij grote aankopen



„Koop je een nieuwe wasmachine en droger? Het is helemaal niet gek om dan korting te vragen. Hetzelfde geldt voor als je in één keer ergens heel veel kleding koopt. Stel je geeft meer dan 300 euro uit in een kledingwinkel, dan kun je best om korting vragen. Soms krijg je geen korting, maar wel een gratis paar sokken of een muts cadeau.”

Of Renée zelf nog ergens op kan besparen? „Misschien vakanties? Maar ik vind het ook veel te leuk om daar geld aan uit te geven.”

Wil je meer tips om rijker te worden? De nieuwe Money Planner van Renée, een boek dat je helpt inzicht in je inkomsten en uitgaven te krijgen, ligt vanaf nu in de winkels.

Bespaartips voor de dure decembermaand

De decembermaand is voor veel mensen een dure. Zo bespaar je voor en tijdens de feestdagen:

Bespaar gemakkelijk op verzendkosten door een cadeaukaart van 5 euro toe te voegen aan je bestelling. Zo beland je in veel gevallen boven een drempelbedrag waarboven bezorgen gratis is. Die cadeaukaart kun je dan later weer inzetten. Vergeet niet om in je agenda te vermelden wanneer de cadeaukaart verloopt.

Heb je nog oude cadeaukaarten liggen, dan kun je die mooi gebruiken om cadeaus te kopen.

Zin in nieuwe kerstspullen? Wacht dan nog even en koop je kerstspullen tussen kerst en oud en nieuw, dan ligt alles er vaak voor de helft van de prijs.

Check of het gewenste Sinterklaas- of kerstcadeau ook via Marktplaats of Vinted te koop is. Sommige dingen worden daar zelfs nog als nieuw aangeboden. Begin nu alvast met aanbiedingen checken.

