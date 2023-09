Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Tips om geld te besparen van de budgetcoach: ‘Dit kan maandelijks veel schelen’

We kunnen er niet onderuit: het leven wordt steeds duurder in ons land. Grote kans dat ook jij dit voelt in je portemonnee. Toch zijn er een hoop trucjes om geld te besparen.

Metro ging in gesprek met Jaco Brouwer. Als er iemand veel weet van budgetteren, is hij het wel. Brouwer werkt namelijk als budgetcoach, bewindvoerder én inkomensbeheerder bij mijnbudgetcoach.nl. Welke tips kunnen jou nou écht geld besparen? Nou, deze dus.

6 tips om geld te besparen, van de budgetcoach

Huismerken en aanbiedingen

Ga je naar de supermarkt? Let dan goed op wat voor producten je koopt, benadrukt Brouwer. „A-merken zijn een stuk duurder in de supermarkt, dus kijk ook eens naar de huismerken. Als je op aanbiedingen let, kun je tot wel 30 procent besparen. Het is ook verstandig om bijvoorbeeld seizoensgroenten te kopen. Die zijn een stuk goedkoper dan groenten buiten het seizoen.”

(Aan het einde van de dag) naar de markt

Een fijne plek om goedkope groenten en fruit in te slaan, is op de markt. Als tip noemt Brouwer om er aan het eind van de dag heen te gaan. „Marktlieden hebben dan hun spullen over en willen er vanaf. Dus dan bieden ze het voor minder geld aan, en is het goedkoper.”

Stap over naar een andere provider

Of je het nou over een verzekering hebt of over je telefoonabonnement: volgens de budgetcoach is het verstandig om minstens één keer in de twee jaar een overstap te maken naar een andere provider. „Als je ieder jaar overstapt, kan dat je tussen de 200 en 300 euro schelen. Dat komt omdat veel providers korting aanbieden als jij overstapt.”

Kies voor een sim-only abonnement

Is je telefoonabonnement bijna afgelopen en kan je niet wachten om een nieuwe telefoon uit te zoeken? Wie manieren zoekt om geld te besparen, is beter af door te kiezen te voor een sim-only abonnement. Je krijgt dan geen smartphone, maar alleen een simkaart. „Als je die bijvoorbeeld in een oud toestel gebruikt, kun je tot wel 30 euro in de maand besparen”, vertelt Brouwer.

Maak afspraken in je huishouden

Gas en elektra worden steeds duurder. Dus is het goed om afspraken te maken om er zuiniger mee om te gaan. Als voorbeeld noemt Brouwer korter douchen. „Je kunt een simpele zandloper gebruiken om dat te bereiken.”

Neem wat vaker de fiets

Ga je vaak met de auto? Bespaar benzine en neem wat vaker de fiets. „Dat klinkt heel logisch, maar scheelt echt veel geld”, vertelt Brouwer. „Wil je dan toch met de auto, vergelijk verschillende benzinestations dan met elkaar. Soms scheelt de olieprijs wel 6 cent. Dat lijkt weinig, maar op een volle tank scheelt het toch weer euro’s.”

Doe geen boodschappen met je kinderen

Hartstikke leuk: boodschappen doen met de kids. Maar hoe vaak komt het bij jou voor dat je sneller een impulsaankoop doet zodra er een kind in het spel is? Volgens Brouwer is het beter om zonder je koters naar de supermarkt te gaan. En als je dan boodschappen gaat doen? „Gebruik een lijstje!”, luidt de tip van de budgetcoach. „Zo koop je niet meer dan nodig is.”

