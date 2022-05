Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Op deze manieren bespaar je geld én raakt je afvalbak minder vol

Wist je dat we in Nederland jaarlijks bijna 490 kilo afval per persoon produceren? Daarmee zitten we iets boven het Europese gemiddelde. Om mensen daarvan bewust te maken, organiseert Milieu Centraal van maandag 30 mei t/m 5 juni de Week Zonder Afval. Ga de uitdaging aan om zo min mogelijk afval weg te gooien. Doe jij ook mee?

Hoe? Wij geven tips om zo min mogelijk afval te maken.

Nederland naar circulaire economie

Een nieuw truitje voor dat leuke festival, na een jaar die nieuwe telefoon of toch lekker uit eten terwijl je nog van alles in de koelkast hebt liggen. Zoals we nu consumeren, is helaas niet houdbaar. In 2050 wil Nederland dan ook een circulaire economie zijn.

Dat betekent dat we naar 0 kilo afval per persoon per jaar willen gaan… Klinkt als een flinke uitdaging, maar waar een wil is, is een weg. Deze tips zijn het proberen waard.

Tips om beter mee te draaien in de circulaire economie

Milieu Centraal geeft ons tips hoe we deze week minder afval kunnen produceren. En geloof ons, dat is prima te doen.

1. Weg met wegwerp, kies herbruikbaar

O zo zonde, al die wegwerpbekers voor je koffie of plastic zakjes die je maar één keer gebruikt. Handiger is investeren in items die herbruikbaar zijn. Koop bijvoorbeeld in een fijne waterfles of neem zelf een boodschappentas mee naar de buurtsuper.

2. Delen en lenen van spullen

Een nieuwe boormachine kopen of toch dat hippe, goedkope truitje? Lenen en delen kan ook! Duik de kast in van je vriend(in) of loop even naar de buurman als je gereedschap nodig hebt. Veel handiger om het voor een keertje te lenen dan meteen zelf aan te schaffen. Scheelt ook weer in de portemonnee.

3. Repareren kan je leren

Je hebt echt geen nieuwe sokken nodig als er een gaatje in zit. Deze kan je namelijk zelf maken, net zoals je oma: sokken stoppen. Andere items kan je ook heel makkelijk laten repareren. Ga bijvoorbeeld voor een refurbished telefoon of laptop. Of laat je jeans maken als hij een beetje versleten is.

4. Tweedehands, jouw eerste keus

Bij veel tweedehands winkels kan je pareltjes van kleding vinden. Die pre-loved hotpants bijvoorbeeld of toffe cowboy boots. Niet alleen voor kleding kan je bij een tweedehandswinkel terecht. Wist je dat er ook bijna spiksplinternieuwe tv’s of banken kunt scoren? Dat is eens iets anders dan die Skogsta stoel die iedereen heeft.

5. Kleding een tweede leven geven

Organiseer een kleding party met vriend(inn)en. Items die zij nooit dragen, kunnen jouw favoriet worden. Je kan ze natuurlijk ook zelf naar een tweedehandswinkel brengen of doneren aan een goed doel. Vaak kan jouw kleding echt nog wel een ronde mee.

6. Voedselverspilling

In 2019 gooiden we in Nederland zo’n 34,3kg eten per persoon per jaar weg aan vast voedsel. Super zonde! Je kan namelijk heerlijke dingen maken met kliekjes, of heel makkelijk eten invriezen wat je niet meteen gebruikt.

Pop-up winkel in Utrecht

Deze week heeft Milieu Centraal een eenmalige pop-up bij Utrecht Centraal. Je kan hier verpakkingsvrije boodschappen doen, tweedehands pareltjes kopen of je verdiepen in herbruikbare verpakkingen. Of doe mee aan de reparatiedemonstraties en wasbare luierdemo. Alles voor een betere wereld. Doe jij mee?