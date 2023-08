Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Goedkopere boodschappen én tijd besparen: het kan met meal preppen

We merken het allemaal in onze portemonnee: het leven wordt steeds duurder. Huizen, benzine, boodschappen… er zijn weinig dingen die de afgelopen tijd níét duurder zijn geworden. Daarom kan het geen kwaad om wat te besparen, bijvoorbeeld op je boodschappen. Metro‘s Sharon legt uit waarom je met een meal prep tijd én geld bespaart.

Wel besparen op je boodschappen, niet op je gezondheid? Daar schreven we eerder een artikel over: zo kies je voor goedkope(re) én gezonde voeding.

Geld besparen met meal preppen

Meal prep betekent letterlijk: het voorbereiden van eten. Ben jij elke dag na je werk nog in de supermarkt te vinden, om het avondeten van die dag te kopen? Dan is de kans groot dat je meer geld uitgeeft dan mensen die hun maaltijden wat meer plannen. Je komt immers vaker in de supermarkt, waardoor je ook vaker producten koopt die je eigenlijk niet nodig hebt.

Daarnaast is het maken van een meal prep goedkoper, omdat je producten in bulk kunt kopen. Denk bijvoorbeeld aan een portie kipfilet: 300 gram kipfilet is in verhouding een stuk duurder dan een kilo kipfilet. Hetzelfde geldt voor verse groenten, kilozakken pasta en rijst, zuivel… en al die kleine beetjes zorgen uiteindelijk voor meer ruimte in je boodschappenbudget.

Geschikte gerechten voor een meal prep

Niet alle gerechten zijn geschikt om te meal preppen. Zo worden (gebakken) aardappels vaak zompig als je ze opwarmt, en wil je gerechten met rauwe vis zoals een poké bowl niet te lang in de koelkast laten liggen. Ook een sunny side up eitje is niet geschikt om lang in de koelkast te bewaren. Hardgekookte eitjes dan weer wel, mits je ze niet opnieuw opwarmt. Per product is het verstandig om even na te gaan of het gerecht snel zompig wordt (zoals een avocado) of bruin wordt (zoals stukjes appel). Dit vereist in het begin wat onderzoek.

Welke gerechten wél geschikt zijn? Denk aan gerechten met rijst, pasta’s en soepen. Op zoek naar nieuwe gerechten? Zoek eens op ‘meal prep recipes’ of ‘vriezermaaltijd’. Het internet staat vol met maaltijden die je in bulk kunt maken.

Avondeten, lunch én ontbijt

Het avondeten en de lunch zijn maaltijden die vaak voorbereid kunnen worden, maar wist je dat ook het ontbijt zich uitstekend leent voor een meal prep? Maak bijvoorbeeld overnight oats voor drie dagen, en zet het klaar in de koelkast. ‘s Morgens prak je er nog een vers banaantje doorheen, en je hebt een heerlijk ontbijt. Dat scheelt weer tijd.

🍝 Hoe lang kun je een meal prep bewaren? Stel, je maakt op zondag een meal prep voor de hele week. Hoe lang kun je deze dan in de koelkast bewaren? Dat verschilt. Sommige gerechten, denk aan chili con carne, blijven wel drie dagen goed in de koelkast. Belangrijk is daarbij wel dat je het gerecht in een luchtdicht bakje bewaart. Andere gerechten, met veel verse groenten bijvoorbeeld, zijn na zo’n periode minder lekker. Die bewaar je dus beter in de vriezer. Haal ‘s morgens het bakje met eten uit de vriezer, laat het in de koelkast ontdooien, en je hebt ‘s avonds een lekkere maaltijd die in no time klaar staat.

Ook ontbijtjes als yoghurt (met honing en diepvriesfruit) en chia-pudding zijn ideaal om in de koelkast te hebben liggen. Vaak zoete trek? Bak in het weekend bananenbrood-muffins, en bewaar ze in de vriezer. Haal er ‘s morgens een uit de vriezer, en geniet ‘s middags van een heerlijke muffin.

Zo warm je maaltijden weer op

De makkelijkste manier om je maaltijden weer op te warmen, is met de magnetron. Vaak is een minuut of drie voldoende. Geen fan van de magnetron? Warm je maaltijd dan even op in de pan. Voeg een beetje olijfolie toe, en bak je maaltijd op middelhoog vuur. Dit werkt vooral goed met eenpansgerechten als pasta en maaltijden met rijst.

Sommige maaltijden lenen zich ook uitstekend om opgewarmd te worden in de oven, zoals bijvoorbeeld een quiche of lasagne. Dit werk het beste op een lage ovenstand, denk aan 150 graden Celsius. Vaak is 10 minuten verwarmen voldoende.

5 meal prep tips voor beginners

Wil jij na het lezen van dit artikel ook beginnen met meal preppen? Houd dan rekening met de onderstaande tips:

Investeer in goede bakjes. Deze is vooral belangrijk als je jouw lunch voor op kantoor klaarmaakt. Niemand wil na een lange treinreis of autorit spaghettisaus in zijn tas vinden.

Deze is vooral belangrijk als je jouw lunch voor op kantoor klaarmaakt. Niemand wil na een lange treinreis of autorit spaghettisaus in zijn tas vinden. Plannen, plannen, plannen. Eet je deze week twee keer buiten de deur? Dan hoef je voor die dagen uiteraard geen inkopen te doen. Zo voorkom je dat je aan het eind van de week eten overhoudt, dat vaak over datum raakt en daardoor in de prullenbak belandt.

Eet je deze week twee keer buiten de deur? Dan hoef je voor die dagen uiteraard geen inkopen te doen. Zo voorkom je dat je aan het eind van de week eten overhoudt, dat vaak over datum raakt en daardoor in de prullenbak belandt. Begin klein. Je hoeft voor een meal prep niet de hele zondag in de keuken te staan. Begin eens met het maken van een dubbele portie van het avondeten. Dit kost je geen extra tijd, maar levert je wél tijd op. Je hoeft het avondeten van morgen (of de lunch, dat kan uiteraard ook) de volgende dag namelijk niet meer klaar te maken.

Je hoeft voor een meal prep niet de hele zondag in de keuken te staan. Begin eens met het maken van een dubbele portie van het avondeten. Dit kost je geen extra tijd, maar levert je wél tijd op. Je hoeft het avondeten van morgen (of de lunch, dat kan uiteraard ook) de volgende dag namelijk niet meer klaar te maken. Laat de maaltijden afkoelen voordat je ze in de koelkast zet . Anders kost het je koelkast veel moeite om het gerecht koud te krijgen, en dat is weer zonde voor je energierekening.

. Anders kost het je koelkast veel moeite om het gerecht koud te krijgen, en dat is weer zonde voor je energierekening. Label je maaltijden, helemaal als ze de vriezer in gaan. Zo weet je precies welk gerecht het is, en op welke datum je dit gemaakt hebt.

Meer lezen over voeding en gezondheid op Metro? Je vindt meer soortgelijke artikelen in onze categorie Fit & Gezond.

Vorige Volgende

Reacties