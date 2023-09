Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nederlanders zijn 2126 euro per jaar kwijt aan onnodige kostenposten: zo bespaar je dit geld

De stijgende prijzen zorgen ervoor dat 2023 voor velen een financieel zwaarder jaar was – wat ervoor zorgt dat we allemaal wat meer op de kleintjes letten. Toch geven we nog flink wat geld uit aan onnodige kostenposten, volgens onderzoek van Spaarplatform Raisin zo’n 2126 euro per jaar. Wij vertellen je hoe jij dit geld bespaart.

Zonder dat we het doorhebben, laten we een heleboel geld liggen. Als we iets beter opletten, dan besparen we die 2126 euro per jaar. Horen wij daar een extra vakantie?

Geld mislopen en onnodige kostenposten

Met stijgende kosten voor zowel boodschappen als energie denken veel Nederlandse huishoudens bij ieder dubbeltje twee keer na hoe ze ’m uitgeven. Maar waar we ons niet altijd van bewust zijn: geld mislopen of zelfs onnodig uitgeven aan een aantal onnodige kostenposten. Iedere Nederlander laat geld liggen of geeft het onnodig uit: gemiddeld rond de 6 euro per dag. Maar aan welke dingen ligt dat?

Lage rente

Het meeste geld laten we liggen door ons spaargeld te bewaren op een rekening met lage rente. Nederlanders verzamelen in 2023 naar verwachting zo’n 1,5 miljard aan rente op hun spaargeld. De helft van de Nederlanders spaart voor het gemak bij dezelfde bank waar ze ook een betaalrekening hebben, maar juist die banken bieden vaak lage rentes.

Zouden ze in plaats daarvan slimmer sparen en hun spaarbuffer van 10.000 euro op een vrij opneembare spaarrekening met een hoge rente, en de rest van het spaargeld (gemiddeld zo’n 44.000 euro) op een kortlopend spaardeposito zetten, levert dit per jaar meer dan 15,8 miljard euro meer op. Op jaarbasis bijna 1100 euro aan extra renteopbouw per volwassen Nederlander.

Dure levenskeuzes

Geld is er om van te genieten, maar we verbrassen met de keuzes die we maken ook een heleboel geld. Denk bijvoorbeeld aan gewoontes als gokken en roken: deze kosten ons gezamenlijk 11,6 miljard euro per jaar.

Zo geven we ieder jaar 45 miljard euro uit aan levensmiddelen, maar belandt negen procent hiervan in de afvalbak: per persoon rond de 33 kilo per jaar. Het kostenplaatje van deze verspilling? Ongeveer 4,05 miljard euro. Nog meer onnodige verspilling: sluipverbruik. Kleine stroomverbruikers die we in het stopcontact laten zitten, kosten rond de anderhalf miljard euro per jaar. Nog een vervelend kostenplaatje: toeslagen die we niet aanvragen. Deze leveren een extra strop op van zo’n 110 miljoen euro.

Niet overstappen

En dan nog een kostenpost waar we zo’n 3,75 miljard euro per jaar laten liggen: niet overstappen. Op onze energie- en gascontracten kunnen we zo’n kwart miljard besparen. Als we proactiever onze hypotheken af zouden sluiten, levert dit al bijna 700 miljoen euro op. Maar het grootste probleem: 67 procent van de Nederlanders stapte in de afgelopen zeven jaar niet over van zorgverzekering: nog eens bijna 2,75 miljard euro aan misgelopen besparingen per jaar.

Hieronder alle kostenposten die ervoor zorgen dat ons leven een stuk duurder is dan het kan zijn.

