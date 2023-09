Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zoveel kun jij sparen volgens NIBUD en de 50-30-20 methode

Hoeveel kun je sparen? Hangt er natuurlijk vanaf hoe belangrijk jij spaargeld vindt. Maar er zijn wel degelijk manieren om te checken of je wel genoeg spaart. Check het percentage van het NIBUD, maar kijk ook zeker eens naar de 50-30-20 methode.

Veel mensen beleggen tegenwoordig, maar uit deze cijfers blijkt dat er toch nog wel degelijk gespaard wordt in Nederland, ook al betaal je een beetje rente. Sommige mensen kunnen nou eenmaal niet grote geldsommen voor lange tijd opzij leggen.

Hoeveel kun jij sparen?

Maar waar doe je goed aan? Hoeveel kun jij sparen en hoe bewerkstellig je dat? Een paar simpele tools en tips op een rij.

De 10 procent van het NIBUD

Het NIBUD raadt aan om ten minste 10 procent van je netto salaris opzij te zetten als buffer. Check dit stappenplan van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting voor hoe je dat precies doet.

Maar als met jouw inkomen meer mogelijk is, dan wil je waarschijnlijk meer sparen. Of misschien schrik jij al van die 10 procent, en heb je het gevoel dat dat niet haalbaar is. Hieronder een aantal andere manieren om uit te rekenen hoeveel je elke maand kan sparen.

50-30-20 methode

Zo kun je een vast percentage bepalen. Dat kan die 10 procent zijn van het NIBUD, maar eigenlijk is dat alleen bedoeld voor nooduitgaven zoals een kapotte wasmachine.

Een veelgebruikte methode om met een percentage te sparen is de 50-30-20 methode. Hierbij geef je 50 procent van je netto inkomen uit aan vaste uitgaven als je huis en je boodschappen. 30 procent van je inkomen gaat hierbij naar ‘luxe’ uitgaven. Dat kan van alles zijn, van eten buiten de deur tot uitgaven voor een hobby.

De laatste 20 procent zet je op je spaarrekening. Extra tip: zet het in verschillende potjes. Een spaarpot waar je geld uit mag halen voor vakanties en dergelijke en een spaarpot waar je vanaf blijft totdat je auto kapot is of je een huis wil kopen, bijvoorbeeld.

Creëer een spaardoel

Heb jij een spaardoel voor ogen? Bijvoorbeeld 10.000 euro in een jaar sparen voor een lange reis? Deel dan 10.000 euro door 12. Dan kom je uit op een bedrag van 834 euro die je elke maand kunt sparen. De tweede stap is natuurlijk om te kijken of je dit daadwerkelijk opzij kunt zetten elke maand. Met een inkomen van een bijbaantje is dit bedrag waarschijnlijk onmogelijk.

Heb je wel een hoog inkomen, maar weet je niet of het bedrag realistisch is, omdat je ook veel geld uitgeeft? Bedenk dan hoe graag jij je doel wil bereiken. Misschien moet je er nu wat dingen voor laten, maar kun je volgend jaar wél die lange reis maken.

Duik in je financiën

Wil je jouw manier van leven niet veranderen? Dan kun je het best in je financiën duiken en een schema maken met al je inkomsten en uitgaven in verschillende categorieën. Dat drukt je niet alleen met de neus op de feiten over hoeveel jij uitgeeft aan kleine dingen hier en daar, maar zorgt er ook voor dat je een realistisch beeld krijgt van hoeveel je kunt sparen. Check ook regelmatig het NIBUD voor tips.

Methode voor meer salaris

Naast de 50-30-20 methode om meer te sparen, is er ook de 3-6-9 methodiek voor meer salaris.

Reacties