Deze slimme trucs gebruiken Nederlanders om geld te besparen

Veel Nederlanders hebben geldzorgen, omdat het leven de laatste jaren nou eenmaal duurder is geworden. En lastige situaties vragen om creativiteit. Uit onderzoek blijkt dat Nederlanders daar wel goed in zijn: deze slimme trucs gebruiken zij om geld te besparen.

Zoveel mogelijk besparen

Dat Nederlanders wel van een extra zakcentje houden, is een bekend stereotype. Maar als ‘we’ echt even krap zitten, halen we dus een aantal slimme trucjes uit de kast om het onderste uit de kan te halen. 92 procent van de Nederlanders vindt het leuk om zoveel mogelijk te besparen, blijkt uit het jaarlijkse Waarom-duur-doen-onderzoek van Simyo.

Wat we doen om de kan leeg te schrapen, zogezegd? Eigen eten meenemen naar de bios (46 procent), shampoo en andere producten meenemen uit een hotelkamer (69 procent) en zoeken naar kortings- of promotiecodes voordat we online afrekenen (75 procent).

Slimme trucs om geld te besparen

Hieronder concreet wat sommige mensen toepassen om een zakcentje te besparen.

Abonnementen delen en producten meenemen

In je eentje een volledig abonnement op bijvoorbeeld Netflix of Spotify betalen, kan best duur zijn. Alhoewel in ieder geval Netflix het de abonnees moeilijk maakt zomaar een account te delen, deelt de helft van de Nederlanders abonnementen met elkaar.

58 procent neemt weleens een potloodje mee van de IKEA én 69 procent stopt de hotelshampoo dus in z’n eigen tas. In restaurants geldt hetzelfde: 41 procent van de Nederlanders heeft weleens pakjes ketchup of bijvoorbeeld servetten meegenomen naar huis.

Tweedehands en omwegen voor korting

Niet alles wat je koopt, hoeft spiksplinternieuw te zijn, weten veel Nederlanders. 55 procent koopt namelijk net zo graag een tweedehands product, of doet daar in ieder geval onderzoek naar.

Wanneer er bij een webshop korting aangeboden wordt, duiken we daar al te graag op. Liefst meerdere keren. Zo heeft een kwart van de Nederlanders weleens meerdere emailadressen aangemaakt om meermaals gebruik te maken van een aanbieding. 50 procent heeft zich tijdelijk ingeschreven op een nieuwsbrief om zo korting te krijgen. Ook bijna de helft gebruikte een gratis proefperiode, ondanks dat ze al wisten dat ze het betaalde abonnement niet zouden afsluiten.

Uitverkoop en aanbiedingen

Boodschappen zijn een grote kostenpost: je moet jezelf en je gezin toch in leven houden en soms zijn die lekkernijen gewoon te verleidelijk. 84 procent van de Nederlanders vindt de dagelijkse boodschappen te duur. Driekwart maakt het boodschappenlijstje daarom op basis van de aanbiedingen in de supermarkt, 87 procent koopt zonder moeite een ander merk als dat goedkoper is, 90 procent slaat extra groot in als iets in de uitverkoop is.

Niet altijd de goedkoopste optie kopen

Goedkoop is duurkoop, zullen we maar zeggen. 84 procent van de Nederlanders koopt soms liever een duurder product dat langer meegaat, dan een goedkoop product van lagere kwaliteit.

Mochten we een nieuw product nodig hebben, speurt 88 procent naar de goedkoopste aanbieder.

Hier besparen Nederlanders als eerst op

Uit het onderzoek van Simyo bleek ook dat er een aantal zaken zijn waarop Nederlanders sneller zouden besparen. Dit zijn ze, op volgorde van hoe snel iemand erop zou bezuinigen:

Uit eten gaan Abonnementen op kranten, magazines, etc. Vakantie Online streamingdiensten Overige uitjes Abonnement op de sportclub/sportschool Winkelen (voor kleding, gadgets, etc.) Aanschaf/onderhoud elektronica Verwarming en elektriciteitsgebruik Dagelijkse boodschappen

