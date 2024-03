Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ken je de 1 euro-regel? Handige spaartruc om onnodige uitgaven te voorkomen

Je struint even door de stad of op het internet en voor je het weet heb je toch een klap geld uitgeven. Soms onnodig en dat is niet al te best voor de portemonnee. Daarom heb je wellicht iets aan deze 1 euro-truc, waardoor je bewuster je spullen wel of juist niet aanschaft.

Metro-lezers lezen graag over bespaartips en financiële adviezen. Daarom delen we eerst nog een aantal andere handige financiële opstekers met je. Ben je op zoek naar tips om te sparen, bijvoorbeeld een andere simpele methode daarvoor, of ben je benieuwd wat Nederlanders per leeftijd ongeveer op hun spaarrekening hebben? Metro zetten alle bespaartips van de afgelopen tijd op een rijtje.

1-euro-regel om onnodige uitgaven te besparen

Maar we hebben dus nog een handig trucje voor je om de hand op de portemonnee te houden. Je kent het vast, je loopt een winkel in of shopt online voor een boodschap of kleding en koopt allerlei extra’s. Maar dat ligt niet alleen aan jou. Winkels in de stad en online zijn namelijk zo ingericht dat we meer dingen kopen, vaak dingen die we achteraf gezien helemaal niet nodig hadden.

Maar er is een simpele truc die je onnodige uitgaven bespaart, namelijk de 1 euro-regel. Vooral bij de aanschaf van kleding of andere luxegoederen is het de moeite waard om dit trucje toe te passen, voordat je met tassen vol naar buiten loopt of de bezorgdienst weer een stapel pakketten komt brengen.

Bespaartruc

Hoe het werkt? Het Duitse Fit For Fun legt het uit. Stel een broek kost 100 euro. Als je deze truc toepast, deel je het product door 1 euro. Dan stel je de vraag: ‘Ga je deze broek honderd keer dragen?’ Eigenlijk bereken je dus dat het dragen van de broek je 1 euro per dag kost. Is het antwoord op de vraag ‘nee’, dan moet je broek niet aanschaffen. De broek is in dat opzicht de prijs niet waard.

En mocht je een 5 euro-biljet op zak hebben? Dan is het handig om die in een spaarpot of aparte portemonnee te doen. Probeer eens om ieder 5 euro-biljet dat je aantreft opzij te leggen. Want 5 euro meer of minder is in veel gevallen (dit geldt natuurlijk niet voor ieder huishouden) niet doorslaggevend voor jouw budget. Verzamel de 5 euro-biljetten over een langere periode en kijk op de lange termijn wat je gespaard hebt.

