Bespaartips van de Vlaamse Vrekken waar zelfs de gierige Hollander van kan leren

Niemand wil natuurlijk te veel betalen, maar wij als (niet zo?) gierige Hollanders al helemaal niet. Toch kunnen we ook van onze Belgische buren het één en ander leren als het op sparen aankomt. En dan voornamelijk van de bespaartips van de Vrolijke Vrekken. „Wij zijn gierig.” En dat komt ons maar al te goed uit.

De Vlaamse redacteuren en podcastmakers Kristof Bogaerts en Ewoud Huysmans sluipen bij menig lezer en luisteraar langzaam in het brein. Nu struin je wellicht nog zorgeloos door de supermarkt. Maar zodra de Vrolijke Vrekken op humoristische én heroïsche wijze diep genoeg onder je huid kruipen, zul je als een echte koopjesjager voortaan vol focus de aanbiedingen grondig onderzoeken. „De mensen zijn het beu om teveel te betalen. Daar gaan wij iets aan doen.” Want als het op Bogaerts en Huysmans zelf aankomt, betalen zij geen cent te veel. Ideale leermeesters, toch?

Drie bespaartips die je leven beteren

Van bespaarbonnen uitknippen tot klantenservicemedewerkers door de telefoon trekken omdat er te veel is betaald: niets is deze vrekken te gek. Daarom delen de Vlaamse Nieuwsblad-redacteuren wekelijks hun kennis omtrent een zuinig leven. Inmiddels hebben zij ook hun expertise gebundeld in een boek. En dat alles met een goede dosis humor. Want waarom zou je nieuwe schoenen kopen, als je ook gewoon een nieuw paar via de helpdesk kunt krijgen?

1. Kortingscodes zijn al-tijd een goed idee

Begrijpelijk dat je geen zin hebt om je te abonneren op iedere nieuwsbrief van iedere winkel of webwinkel. Toch zijn die brieven vaak wel lonend voor de vrekken onder ons. En daar hebben vrekken-vrienden uit het Zuiden iets op bedacht. Maak een apart mailadres aan waar je al je kortingscodes en nieuwsbrieven op ontvangt. Wil je dan toch ergens een aankoop doen? Dan kun je gewoon die mailbox door scrollen op zoek naar de hoogste korting. Als bonus houd je ook nog eens je reguliere mailbox op orde.

2. Een vage boodschappenlijst is je vriend

Dit klinkt als de vijand van iedere budgetcoach, maar het is de vriend van een iedere vrek. Namelijk: wees vaag met boodschappenlijstjes. In plaats van gericht op zoek gaan naar broccoli in de supermarkt kun je het ook houden bij simpelweg ‘groente’ op je lijstje. Kies op basis van de aanbieding in de supermarkt voor welke specifieke soort je gaat. Goedkoper én goed voor de variatie. Win-win, toch?

Overigens is de supermarkt voor Huysmans een walhalla, het paradijs én de plek waar hij erop los rekent. Want meer dan 2008 euro op jaarbasis uitgeven aan boodschappen, dat zit er voor deze vrek niet in. „Supermarkten zijn de enige pretparken waar je pas aan de uitgang moet betalen”, stelt hij. Een motto om te onthouden wanneer je de eerstvolgende keer géén zin hebt om boodschappen te doen.

3. Bewaar je bonnen (echt!)

Dit is menig mens vast weleens overkomen, maar vanaf nu hoeft dit je nooit meer te gebeuren. Je hebt nét een nieuwe winterjas aangeschaft en een week later is dezelfde jas te koop met 30 procent korting. Pijnlijk, vreselijk, maar vanaf nu ook overkomelijk. Heb je namelijk de bon nog van je aankoop? Dan is het tijd om als de wiedeweerga naar de winkel te rennen en de jas nogmaals te kopen.



Ook al voelt het alsof je nu dubbel geld uitgeeft, het komt goed – mits je nog binnen de omruiltermijn handelt. Dan breng je namelijk gewoon de nieuw gekochte jas terug met de oude bon. Voilà , je geld terug en de jas toch nog met korting in huis gehaald.

Kun je geen genoeg krijgen van de adviezen en ben je hongerig naar meer van dit soort bespaartips? Luister dan (ook hier in Nederland) naar de vrolijke vrekken óf overweeg het boek aan te schaffen (maar dan moet je wel eerst even in de buidel tasten).