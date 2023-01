Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Goede (spaar)voornemens? Zo spaar je 2023 euro in 2023

Nieuwe ronde, nieuwe kansen. En zo is het ook aan de start van het nieuwe jaar. Hoewel je natuurlijk op iedere willekeurige dag kunt starten met een goed voornemen, is 1 januari natuurlijk de uitgelezen dag. Dus, doe jij mee met onze spaarchallenge? Dan spaar je 2023 euro in het nieuwe jaar 2023. Succes!

Met goede moed het nieuwe jaar in. Daar gaan we voor. En dat niet alleen: we gaan ook voor een mooi spaarbedrag aan het einde van 2023. Zie jij het wel zitten om dit kersverse jaar af te sluiten met een extra spaarbedrag van 2023 euro? Dan hebben wij vast spaarplan voor jou op papier gezet.

Klaar om te sparen?

Het algehele plan is niet ingewikkeld en we leggen de lat op de eerste spaardag niet te hoog. Op 1 januari start je met een spaarbedrag van 13 euro. Niet om je ongeluk te bezorgen, maar om rustig aan van de start te gaan. Eind januari gaan we écht beginnen en daarna krikken we het spaarbedrag iedere maand met 5 euro op. Een extra tip voor het geval je vandaag brak op de bank ligt: stel de spaarbedragen nu alvast in via je bankieren-app. Dan hoef je de rest van het jaar de handen niet meer uit de mouwen te steken.

Januari: 140 euro

Februari: 145 euro

Maart: 150 euro

April: 155 euro

Mei: 160 euro

Juni: 165 euro

Juli: 170 euro

Augustus: 175 euro

September: 180 euro

Oktober: 185 euro

November: 190 euro

December: 195 euro

Op naar de 2023 euro

Je raadt het waarschijnlijk al: als je deze bedragen (plus het startbedrag!) bij elkaar optelt, kom je uit op 2023 euro. Hou jij met alle stijgende kosten normaal gesproken niets over aan het einde van de maand? Dan kunnen de volgende tips je helpen om je spaarplan succesvol te laten verlopen.

Deze budgetcoach geeft ons zes praktische tips om geld te besparen. Zo scheelt het enorm in de portemonnee door in de supermarkt wat vaker te bukken. Je kunt ook een hoop besparen door aan het eind van de dag naar de markt te gaan. En met de stijgende ov-kosten in 2023, kan het ook een hoop schelen om wat vaker te fiets te pakken.

Ben jij klaar voor een goedgevulde spaarpot?