‘We’ gooien miljarden maaltijden weg, zo ga je dat tegen én bespaar je geld

Gooi jij weleens de restjes van bijvoorbeeld je avondeten weg als je per ongeluk te veel hebt gemaakt? Volgens een rapport van de Verenigde Naties gooiden huishoudens in 2022 wereldwijd elke dag één miljard maaltijden weg. In een heel jaar leidt dat tot een verspilling van meer dan één biljoen dollar, zo’n 922 miljard euro. We geven wat tips om voedselverspilling tegen te gaan en zo geld te besparen.

Naast dat er veel geld verspild wordt, is er ook veel honger in de wereld: zo’n 800 miljoen mensen hebben niet genoeg te eten. De voedselverspilling is volgens de VN „een wereldwijde tragedie”.

Zo ga je voedselverspilling tegen én bespaar je geld

„Miljoenen mensen lijden vandaag honger omdat overal ter wereld voedsel wordt verspild. Deze verspilling is niet alleen een morele mislukking, maar ook een ecologische mislukking”, stellen de VN-onderzoekers. Volgens het rapport is het cijfer van één miljard maaltijden een „zeer conservatieve schatting”, het werkelijke aantal ligt vermoedelijk veel hoger.

Hoe kun je zelf voedselverspilling tegengaan en zo ook geld besparen? We zetten een aantal tips op een rij:

Maak een weekmenu, maak je boodschappenlijst op basis daarvan en houd je eraan. Elke dag naar de supermarkt gaan, kost niet alleen tijd, maar ook meer geld. Als je je maaltijden plant en in één keer veel inslaat, koop je minder onnodige dingen.

Bewaar je restjes of tover ze om. Heb je nog een kom pasta over van de avondmaaltijd? Ideaal voor de lunch de volgende dag. Heb je net te weinig over voor een volwaardige maaltijd? Voeg er dan iets aan toe, wie weet een ander restje.

Weeg je pasta en rijst. Veel mensen koken pasta uit de losse pols, zonder te kijken hoeveel ze eigenlijk in de pan gooien. Dan zit je vaak met eten voor wel zes mensen, terwijl het voor drie bedoeld was. Reken per persoon zo’n 75 gram en weeg dat af.

Benut je koelkast op de juiste manier. Het is hartstikke zonde als je iets moet weggooien omdat je simpelweg vergat dat je ‘t had. Houd je koelkast dus georganiseerd, zodat je het overzicht houdt. Daarnaast kun je veel dingen prima invriezen als het over is, maar je het niet heel binnenkort gebruikt. We schreven eerder advies over eten in de koelkast bewaren.

Eerder maakten we al een lijst van de etenswaren die tijdens Kerstmis het vaakst worden weggegooid. Die hoef je dus niet – in ieder geval in een mindere hoeveelheid – in huis te halen. Wellicht toepasbaar tijdens het paasweekend. Meer tips om geld te besparen vind je in onderstaand artikel:

