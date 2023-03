Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

5 tips als jij een stuk maand overhoudt aan het einde van je salaris

Sparen is lastig. Zeker nu energieprijzen de pan uit rijzen en je boodschappen bij elk bezoekje aan de supermarkt weer duurder lijken te worden, voelt sparen voor veel mensen al helemaal onmogelijk. Hoe kan je dan toch geld opzij zetten?

We vroegen het aan bespaar-expert Minke van Kuijen, die op Gierige Gerda blogt over persoonlijke financiën, en aan finance blogger Nicole van Roekel, die normaal op The Budget Life haar tips deelt.

Sparen als dat onmogelijk lijkt

Houd jij ook maand over aan het einde van je salaris? 5 tips om dit om te draaien en geld opzij te kunnen zetten.

Stel een budget op

Van Kuijen raadt aan om een budget op te stellen. „Hoe groot je budget ook is, maar zeker als je krap bij kas zit”, zegt ze. „Hiermee bepaal je eigenlijk wat je belangrijk vindt. Als dat bijvoorbeeld groente is, kun je bijvoorbeeld inleveren op vlees. Dan koop je een wat minder groot stuk of eet je wat vaker vegetarisch.”

Hoewel Van Kuijen een bespaar-expert is, is ze ook echt een levensgenieter. „Ik houd enorm van lekker eten en een wijntje en een kaasje”, zegt ze. „Daar houd ik dan ook ruimte voor in mijn budget. Het is belangrijk om niet te besparen op zaken die jij belangrijk vindt.”

Hoe kan het ook anders met een naam als The Budget Life, maar ook Van Roekel raadt zeker aan om met een budget aan de slag te gaan. Dat hoeft volgens haar echt niet zo uitgebreid als je misschien nu denkt, met ingewikkelde Excel-sheets en oneindig veel categorieën. „Zelf heb ik bijvoorbeeld alleen een boodschappen- en kledingbudget”, legt ze uit.

Via het Nibud Persoonlijk Budgetadvies kwam ze er namelijk achter dat ze meer geld kwijt was aan boodschappen dan andere vrouwen van haar leeftijd die alleen wonen. Ook weet ze van zichzelf dat haar valkuil met geld uitgeven kleding is. Voor deze categorieën heeft ze daarom een budget opgesteld.

Daadwerkelijk besparen

Dat brengt ons meteen op de volgende tip, want nadat je een budget hebt bedacht, moet er natuurlijk wel iets in je uitgavenpatroon veranderen om dat bedrag te halen. Hoe heeft Van Roekel dat zelf bijvoorbeeld aangepakt?

„Mijn boodschappen-uitgaven heb ik met verschillende tactieken aangepakt”, vertelt ze. „Ik blader de folders door voor goede aanbiedingen en kijk welke supermarkt deze week de beste heeft. Daar haal ik dan mijn boodschappen. Tijd is ook geld, vind ik, dus ik ga niet naar vier verschillende supermarkten toe.”

Ook Van Kuijen is fan van aanbiedingen. „Probeer een gedeelte van je budget apart te houden zodat je bij goede aanbiedingen wat meer in kan slaan”, zegt ze. „Dan zit je deze week wat krapper bij budget, maar de week erna profiteer je daar weer van.” Ze waarschuwt wel dat je altijd moet uitrekenen of een aanbieding echt goedkoper is. Bij een 1 + 1 aanbieding van een A-merk kan een huismerk bijvoorbeeld alsnog goedkoper zijn.

Daarnaast raadt Van Roekel de Turkse supermarkt aan voor groente, fruit en vlees. „Daar is het vaak een stuk goedkoper en nog lekkerder ook”, zegt ze. „Ten slotte gebruik ik Too Good To Go. Voor drie tot 5 euro haal je een box vol met boodschappen bij een winkel of restaurant die anders weggegooid zouden worden.”

Dat is niet alleen leuk voor je portemonnee, maar ook nog eens voor het milieu. Bovendien ga je er nog creatiever door koken ook. „Je gaat recepten zoeken rondom de producten die je aangeboden worden”, zegt ze.

Ook haar kleding-uitgaven heeft ze teruggeschroefd naar een bepaald bedrag per maand. „Ik heb vaak dat ik het terug hang en met mezelf de afspraak maak: als ik er over een week nog over nadenk, mag ik het kopen”, zegt ze. „Dat werkt goed. Door het budget ben ik bovendien al veel kritischer geworden. Je neemt niet zomaar iets mee omdat het in de sale is.”

Bespaar op vaste lasten

Onlangs benoemden de budgetcoaches het al, maar ook Van Roekel benadrukt nog eens dat je veel op vaste lasten kunt besparen. „Daar ben ik groot voorstander van, omdat je dan minder hoeft in te leveren op de leuke dingen in het leven”, zegt ze. „Deze uitgaven zijn vaak niet de leukste, maar omdat je ze nu eenmaal toch moet doen, zijn dit nu precies de lasten waar je op wil besparen.”

Ze raadt aan om het niet onnodig groot te maken en gewoon een paar uur uit te trekken om alles in één keer na te lopen. „Ik doe dat altijd in december, omdat je dan ook van zorgverzekeraar kan wisselen”, zegt ze. „Vervolgens pak ik mijn afschriften erbij en kijk ik bij al mijn vaste lasten of ik ergens anders niet goedkoper uit ben.”

Kleine beetjes tellen op

Hoe meer ruimte je hebt, hoe makkelijker het natuurlijk is om te sparen, merkt Van Kuijen terecht op. Toch is het volgens haar belangrijk altijd te sparen, al is het 50 cent per maand. „Mensen denken vlug: wat maakt die 50 cent uit?”, zegt ze. „Daarmee kweek je de mindset dat geld opzij zetten inderdaad geen zin heeft.”

Hetzelfde geldt voor de bespaartips die Van Kuijen zo uit haar mouw schudt. Ze tipt bijvoorbeeld om de droger wat vaker uit te laten staan, met jezelf af te spreken dat je ‘luxe’ boodschappen als fris en chips pas na een bepaalde tijd mag drinken en eten, en om de vriezer lekker vol te gooien. „Een volle – en schone – vriezer hoeft namelijk minder hard te werken.”

Op zichzelf staand lijken de tips geen wereld van verschil te maken, maar samen tellen ze toch op. Zeker nu alles in ons leven door de hoge inflatie duurder wordt, van de boodschappen tot aan de energieprijzen. Daar heeft Van Kuijen overigens ook nog een tip voor: de verwarming twee graden lager zetten.

„Dat is altijd een hele onpopulaire tip”, zegt ze lachend. „Maar je went echt aan de temperatuur in huis. Ik was vroeger echt een koukleum, maar had gisteren de thermostaat gewoon op 16 graden staan.”

Spaar met verschillende potjes

Als laatste tippen Van Kuijen en Van Roekel beiden om gebruik te maken van verschillende spaarpotjes in je bank app. „Een doel maakt het sparen veel makkelijker én leuker”, zegt The Budget Life-blogger. Bespaarexpert Van Kuijen voegt toe: „Zo maak je het ook een stuk concreter. Als je dan een bedrag opzij zet, weet je; dat is voor een cadeau voor mijn kind, hiermee kan ik wat extra’s doen met kerst of dit spaar ik voor de vakantie.”

„Besparen en sparen is echt leuk”, wil Van Roekel nog meegeven. „Vaak heeft het een slechte reputatie. Maar toen ik er eenmaal mee begon, werkte het zelfs verslavend en ga je er plezier in krijgen.”