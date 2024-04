Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Tips om te besparen op boodschappen (en waarom boodschappen in Duitsland vaak goedkoper zijn)

Mensen die dicht bij de grens wonen, gaan veelal graag naar Duitsland om daar boodschappen te doen. Daar zijn de alledaagse vaak nét wat goedkoper, maar waarom eigenlijk? We leggen het je uit en geven tips om te besparen op boodschappen, voor als je níet zo dicht bij de grens woont.

Eerder legde Metro je al uit waarom boodschappen in Duitsland wat goedkoper zijn. Retailexpert Paul Moers vertelde toen: „In Duitsland hebben ze heel weinig aanbiedingen. De Duitsers kiezen ervoor om het leven simpel te maken. Ze laten alle producten in de winkel relatief goedkoop zijn en ze hebben af en toe een aanbieding.” In Nederland zijn er juist vaak aanbiedingen en zijn de prijzen daarom hoger (omdat ze dan met een aanbieding niet te weinig opbrengen).

Waarom zijn boodschappen in Duitsland goedkoper?

„Nederlandse supermarkten zijn er inmiddels aan verslaafd geraakt”, zegt Moers over aanbiedingen. „Ze kunnen er niet meer vanaf. Ze zetten heel veel producten in de aanbieding en hopen zo mensen naar de winkel te trekken. Je moet bedenken dat in de supermarkten bijna zo’n 25 procent permanent in de aanbieding is.”

Dat betekent dus dat de prijzen in Duitsland niet per se lager zijn, maar de prijzen in Nederland vooral hoger. Bij de drogisterij ben je in Duitsland nóg goedkoper uit en kun je veel voordeel bij elkaar sprokkelen ten opzichte van de Nederlandse prijzen.

Tips om te besparen op boodschappen

Niet iedereen woont dichtbij de Duitse grens, dus zijn tips om op boodschappen te besparen vaak ook welkom. Hier een aantal tips waar je mogelijk nog niet eerder aan dacht:

Houd je emoties onder controle: veel mensen willen zichzelf na een lange week trakteren op iets lekkers, maar dat is vaak niet nodig. Door emotie-eten geef je meer geld uit dan nodig. Maak een boodschappenlijst en houd je daaraan.

Kies eerst de ingrediënten, dan pas het gerecht: helemaal begrijpelijk als je zin hebt in een specifieke pasta of lekker rijstgerecht, maar je kunt beter eerst kijken wat er deze week in de aanbieding is of sowieso het goedkoopst is en vanuit daar een gerecht samenstellen.

Koop in bulk: producten zoals rijst en dingen in blik kun je makkelijk in de grotere verpakkingen – of meerdere producten tegelijk – kopen. Die zijn namelijk lang houdbaar en als iets in de aanbieding is, kun je best wat groter inslaan.

Stop met alcohol: alcohol kan flink duur zijn en is (wees nou eerlijk) nergens voor nodig. Als het écht lastig is de eindjes aan elkaar te knopen, kun je alcohol het best links laten liggen.

Stop met voorgesneden groente: door zelf je groenten te snijden, kun je hier en daar wat centjes besparen. Ja, voorgesneden ui of champignons zijn fijn, maar de ongesneden groente is vaak goedkoper.

Check de kiloprijs: niet alleen de prijs die je ziet, maar vaak juist de kiloprijs is belangrijk, zeker als het gaat om producten die je kunt bewaren. Zo krijg je per euro meer waar voor je geld (als je de laagste kiloprijs kiest).

Stop met frisdrank: eigenlijk heb je als drinken alleen water nodig, frisdrank levert geen bijdrage aan je gezondheid. Het kan daarnaast ook best in de kosten lopen, dus om te besparen kun je frisdrank links laten liggen.

Vorige Volgende

Reacties