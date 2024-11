Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit zijn de grootste rellen uit de geschiedenis van de Vandaag Inside

Het is weer eens zover: een relletje bij Vandaag Inside. Dit keer hebben Wilfred Genee en Johan Derksen mot. Het is zeker niet de eerste keer dat er een rel rondom het programma is. Een overzicht.

Vorige week ging het mis. Toen was Genee zijn nieuwe liedje Zomaar Een Avond In De Kroeg flink aan het promoten in de zendtijd van VI. Dat schoot bij Derksen in het verkeerde keelgat, hij noemde de zelfpromotie „stuitend”.

Genee gooide gisteravond olie op het vuur door dat nog eens kort aan te halen. „Ga je de hele avond leuk doen?”, vroeg Derksen hem. Waarop Genee aangaf dat van plan te zijn. Ze gaven aan elkaar beiden een flapdrol te vinden, waarna Derksen opstond. „Weet je wat, ik ben er wel klaar mee. Laat hem de tering krijgen, ik ga naar huis.” Vervolgens keerde hij niet meer terug aan de talkshowtafel. Metro legde eerder al uit waarom de Vandaag Inside-mannen vaak gedoe hebben.

Rellen uit de geschiedenis van Vandaag Inside

1. Kaarsgate

Met stip op één moet de ‘kaarsgate’ staan. In 2022 vertelde Derksen dat hij een halve eeuw geleden een beschonken en bewusteloze vrouw had gepenetreerd met een kaars. In de uitzending noemde hij het zelf een „jeugdzonde”.

De besnorde analist kwam daarna flink onder vuur te liggen. Later zwakte hij zijn verhaal af en zei hij dat er geen penetratie was geweest. Door de ophef die ontstond, stopte het drietal voor een aantal weken met het programma. Later keerden zij terug. Naar eigen zeggen raakte Derksen veel vrienden kwijt door het veelbesproken incident. Daarover zei hij: „Dat interesseert mij geen reet.”



Het Openbaar Ministerie stelde een onderzoek in omdat het „een ernstig feit betreft dat ook heftige reacties in de samenleving heeft veroorzaakt”. De zaak is uiteindelijk geseponeerd, omdat het onderzoek volgens het OM niet kon aantonen dat het incident daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

2. Akwasi

In 2020, toen het programma nog Veronica Inside heette, maakte Derksen het bont met een monoloog over Akwasi, die tijdens de Black Lives Matter-demonstratie op de Dam een toespraak hield over racisme en zich fel uitsprak tegen Zwarte Piet. De voetbalanalist zei over de demonstraties dat hij op tv „alleen maar schreeuwende gekkies ziet die de ruimte krijgen” en stelde dat het in Nederland wel meevalt met racisme.

Daarna werd een tegendemonstrant besproken die bij een Black Lives Matter-protest in Leeuwarden verkleed als Zwarte Piet verscheen. „Weten we zeker dat dat niet Akwasi was?”, grapte Derksen. Fragmenten uit de uitzending gingen vervolgens viral op social media. Veel mensen uitten kritiek op de uitspraken en noemden Derksen racistisch.

De internationals van het Nederlands elftal en het Nederlands vrouwenelftal besloten hierna het televisieprogramma te boycotten. „Nee dit is ver over de grens. Niet voor de eerste keer. Niet voor de tweede keer. Keer op keer op keer. Enough is enough! Wij, Oranje-internationals, laten ons niet meer interviewen door dit programma”, schreef Virgil van Dijk. Ook wilden Gillette en Zespri per direct geen reclametijd meer inkopen rond VI.

3. Homograppen

Het programma staat niet bepaald bekend als homovriendelijk. In 2013 zei Van der Gijp dat er bijna geen homoseksuele voetballers zijn. „Als die jongens veertien worden, dan stoppen ze met voetbal en werken ze in het weekend in een kapperszaak.”

In 2018 maakte Derksen een aantal homograppen nadat twee voetbalsupporters een brandbrief stuurden naar de KNVB, waarin zij stelden dat voetbalstadions fijnere plekken voor homoseksuelen moeten worden. Derksen vond dat homo’s tegen een stootje moeten kunnen.

Op de vraag of hij met zijn reactie op de brief over spreekkoren gericht tegen homo’s in voetbalstadions niet te ver ging, zei hij: „Ik laat me niet gek maken door hysterische jonge homootjes.”

4. Habtamu de Hoop

Nog niet gek lang geleden struikelde het publiek over een opmerking van Derksen over Kamerlid Habtamu de Hoop (PvdA-GroenLinks). Zijn naam kwam voorbij toen het over de Friese taal ging. Volgens Derksen heeft De Hoop geen recht van spreken daarover. „Hij is toch geen Fries, kom op zeg”, zei Derksen. „Ik ben toch ook geen Surinamer?” De parlementariër werd geboren in Ethiopië en is geadopteerd door Friese ouders toen hij een paar maanden oud was.

Derksen kreeg vanwege de opmerking bakken kritiek, onder anderen van premier Mark Rutte, veel andere politici en de Nationaal Coördinator Racismebestrijding. In een eerste reactie zei De Hoop – in het Fries – dat hij geen tijd voor en geen zin in „dit soort flauwekul” heeft. Derksen was zelf niet van plan om zijn excuses aan te bieden.

Na de uitspraken werd er door anderen aangifte gedaan van belediging en discriminatie. Het Openbaar Ministerie zei dat de opmerkingen wel beledigend zijn, maar zag af van vervolging omdat het GroenLinks-PvdA-Kamerlid zelf geen aangifte heeft gedaan.

5. Renate van der Gijp

In 2018 deed Van der Gijp stof opwaaien door in Voetbal Inside (zo heette het programma destijds) met een pruik op te verschijnen. Dat deed hij omdat de Vlaamse VTM-journalist Bo Van Spillbeeck net had bekendgemaakt voortaan als vrouw door het leven te gaan.

Johan Derksen kondigde aan dat zijn collega iets belangrijks te vertellen had, waarop Van der Gijp zei: „Ik wil het niet groter maken dan het is, maar ik wil vanaf nu verder als Renate.” Veel kijkers gaven aan het gebrek aan respect niet te kunnen waarderen.









