Ophef om Johan Derksen: ‘Bekent hij nu verkrachting?’

Johan Derksen ligt zwaar onder vuur. Dat is zeker niet de eerste keer, maar deze keer heeft de presentator het wel erg bont gemaakt. Onder meer kijkers van Vandaag Inside trekken naar social media met een verbaasde vraag: bekende de presentator tijdens de talkshow gisteren nou dat hij seksueel misbruik op zijn kerfstok heeft?

Het gesprek ging, natuurlijk, over Johnny de Mol. Zijn ex Shima Kaes beschuldigt hem van mishandeling en nu is daar een andere beschuldiging van ‘ongepast’ gedrag bijgekomen. Een anonieme vrouw heeft gezegd dat zij een paar jaar geleden door De Mol is gedrogeerd met GHB en daarna door hem seksueel is misbruikt. De presentator ontkent dat met klem, maar zag zich wel genoodzaakt om zijn werkzaamheden, alhoewel tijdelijk, neer te leggen.

Bij Vandaag Inside is de hele situatie het gesprek van de dag. Derksen zei al dat hij de zaak ‘heel erg vindt stinken’. Toen het eenmaal over de nieuwe beschuldiging ging, maakte Derksen ook nog een misplaatste grap: „Er wordt gezegd dat hij iemand heeft gedrogeerd, met GHB geloof ik, wat Bill Cosby ook succesvol gebruikte. Ik zou wel zo’n flesje mee naar huis willen, maar dat terzijde.” Wilfred Genee kan er niet om lachen en kijkt met een emotieloos gezicht naar Derksen. „Jij vindt het geen leuke grap?”, vraagt hij hem dan. Genee: „Ik hoef toch niet al jouw grappen leuk te vinden?” En vanaf daar gaat het allemaal bergafwaarts.

Johan Derksen in Vandaag Inside over kaars

„Johnny heeft wild geleefd, maar we hebben allemaal onze tijden gehad”, zegt Genee over mogelijke ‘jeugdzondes’ van de HLF8-presentator, zoals de Vandaag Inside-heren het graag noemen. „Wil je niet generaliseren? Ik wil hier graag buiten blijven”, zegt Derksen nog. En dan komt het eruit: „Als ik daar aan terugdenk, Wilfred, je schaamt je kapot. Heel smerig verhaal hoor, maar dat soort dingen gebeuren.”

Dan begint Johan Derksen een verhaal over zijn jongere jaren, toen hij met de keeper van Veendam op stap was, met „twee juffrouwen”. In de studio klinkt hard gelach en René van der Gijp vraagt: „Wanneer was dat, 1936?” Derksen kijkt ietwat verontwaardigd, maar gaat verder met zijn verhaal. „We zijn op stap, dronken, en we gaan mee naar die woning. En die juffrouwen zijn zo dronken, die kotsen ons helemaal onder. We zijn weggegaan en die juffrouw lag bewusteloos op een bank, en er stond zo’n grote kaars, die hebben we erin gestopt en zijn we weggegaan.” Van der Gijp en tafelgast Steven Brunswijk barsten in lachen uit. Eerstgenoemde wil ook nog weten of ze de kaars ‘aan hebben gedaan’.

Derksen: „Daar zou je nu gevangenisstraf voor krijgen.” Ook meldde hij nog dat hij er niet trots op is, „maar dat soort dingen gebeuren als je jong bent”. Volgens de presentator hebben we namelijk allemaal „onze jeugdzondes”. „Nu ook, met dit soort beschuldigingen (richting De Mol, red.), het gaat wel erg ver terug. Het is een groot verschil of je 73 bent of 22, hé?”

En ook in de studio blijven de grappen komen. Van der Gijp: „Ze heeft nog geluk gehad, hé. Voor hetzelfde geld stond er een honkbalknuppel in de hoek.” Brunswijk wil op zijn beurt weten hoe groot de kaars was. „Dat was een flinke kaars”, aldus Derksen. „Een officier van justitie zou dit, technisch gezien, als verkrachting kunnen uitleggen.”

Kijkers verontwaardigd

Alhoewel er in de studio van Vandaag Inside maar wat lollig over wordt gedaan, zijn kijkers het daar niet mee eens. Sterker nog: ze zijn verontwaardigd en trekken naar social media om hun verbazing te uiten. Zo tweet één kijker een aantal keer „Johan Derksen heeft iemand verkracht”, met een stuk uit een artikel erbij.

Een ander verwijst naar de opmerking dat iedereen ‘jeugdzondes’ heeft: „Nee Johan, ik stak nooit een kaars in een bewusteloze man zijn aars.” Een greep uit de reacties:



Johan Derksen heeft iemand verkracht. Johan Derksen heeft iemand verkracht. https://t.co/bGo6CacQ38 pic.twitter.com/uuclIjwO8O — Alex Burlini (@alexburlini) April 26, 2022



Johan Derksen denkt dat dit alleen strafbaar is 'in de huidige tijd' ……..

Geen idee waarom mensen kijken naar iemand die hier "grappig" over doet

Geen idee waarom je met dit gedrag goedpraten nog een talkshow hebt #MeToo @mariettehamer https://t.co/uRop95XYEF — Monique 🇺🇦🌻😷 (@Moonniet) April 27, 2022



Hoe zou de vrouw die verkracht is door Johan Derksen zich nu voelen?

Of andere slachtoffers van seksueel misbruik? pic.twitter.com/RJRoDUGKRV — Ester de Vries (@VriesAlweer) April 27, 2022



ben ik nou de enigste of is die Johan Derksen echt een oude seniele links lullende gek geworden???

wat een onzin verkoop die man zeg, net als met Covid weet hij niet waarover hij praat. — ulf de vis (@ulpho) April 26, 2022

Vandaag Inside kun je hier terugkijken.