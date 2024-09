Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Alles is kut hier, behalve de kijkcijfers’: om deze reden hebben de Vandaag Inside-mannen vaak gedoe

Aan tafel bij Vandaag Inside werd maandagavond op bijna theatrale wijze ruzie gemaakt. Het was een goede cliffhanger, want gisteravond zaten veel Nederlanders voor de televisie om te kijken hoe presentatoren Johan Derksen, René van der Gijp en Wilfred Genee de ruzie gingen bespreken

De emoties liepen maandag tijdens de uitzending hoog op, schreef Metro eerder al. Van der Gijp noemde Derksen een ‘kinderachtige oude man’, nadat Derksen aangaf het programma niet meer leuk te vinden. Die mening heeft hij nog steeds, vertelde hij gisteren. „Alles is kut hier, behalve de kijkcijfers. Wij hebben alle drie totaal verschillende ideeën over wat voor een programma het moet worden.”

Meningsverschillen over inhoud van het programma

En daar lijkt het probleem te zitten, de drie hebben een totaal andere visie op het programma. Wilfred Genee zou er te veel een showbizz-rubriek van willen maken, Van der Gijp blijft stil wanneer het niet ‘over voetbal of Gordon’ gaat en Derksen wil serieuzere en zwaardere onderwerpen bespreken.

Bekijk de discussie van maandagavond:

Die discussie speelt volgens Derksen al lange tijd. „We hebben achter de schermen hier wel vaker over gesproken, zelfs met John de Mol erbij. Ik vind dat geen onderwerp voor hier, maar gisteren (maandag, red.) ontstond het spontaan. En dan kunnen we ook spontaan boos worden.”

‘Drie jaar lang de best bekeken talkshow van Nederland’

Genee is van mening dat het programma gemaakt wordt voor de kijkers van Vandaag Inside. „Als je drie jaar lang de best bekeken talkshow van Nederland maakt, mensen er heel blij van worden, dan moet je toch wel iets goed doen? Dan moet er toch wel iets kloppen aan dat programma? Je ziet dat veel programma’s ons proberen te kopiëren.”

Dat het alleen om de kijkcijfers draait, onderschrijft Derksen niet. „Ik vind dat dit programma veel beter kan. Kijkcijfers moet je koesteren, maar je moet scherp en kritisch op jezelf blijven.” Volgens hem voelen de drie „elkaar onderling niet aan”. Van der Gijp daarop: „Ik kom alleen maar mensen tegen op straat die ervan genieten. Perfect!”

Derksen vindt dat Vandaag Inside te vaak ontaard in ‘kermis en circus’

Ondanks dat Derksen de man is van harde grappen en grove opmerkingen, wil hij een serieuzere kant op. „Mijn probleem is dat het altijd ontaard in alleen maar kermis en circus. Mensen die uit het vak komen vinden dat we onze onderwerpen beter moeten uitmelken. Dat het te vluchtig gaat.”

De tv-ruzie is voer voor de pers. De presentatoren werden voor de studio in Hilversum opgewacht door een groep verslaggevers. ‘Begin van het einde’? kopt De Telegraaf vanochtend boven een paginagroot artikel.

In dat artikel komt onder andere Jan Hillenius aan het woord. Hij was zestien jaar lang eindredacteur van Vandaag Inside (wat eerder onder andere namen werd gemaakt). Hij denkt dat het allemaal wel losloopt. „Het grappige is dat ergernissen zich altijd opbouwen en dan escaleren. Meestal voor de camera in plaats van daarachter. De onderlinge spanning is er altijd geweest, maar dat maakt het programma puur en scherp. Ik verwacht dat ze er met gezonde tegenzin uitkomen. Voor nu dan.”

Komt er een volgend seizoen?

Hoe lang het programma nog bestaat is de grote vraag. Genee gaf voor de camera van RTL Boulevard toe te twijfelen of er nieuwe contractonderhandelingen komen. „Laten we met z’n allen genieten van het laatste jaar dat we hebben. Het contract loopt af volgend jaar.” Het is niet de eerste keer dat de makers van Vandaag Inside beweren te stoppen. Dat gebeurde ook na de kaarsenrel, schreef Metro in 2022. Maar toen bleef het programma toch.

@rtlboulevard Heel Nederland heeft maandagavond live kunnen meegenieten van een uit de hand gelopen discussie tussen Johan Derksen en René van der Gijp in Vandaag Inside. Aran Bade sprak Wilfred Genee en René na de show om verhaal te halen. De heren geven toe dat er ook achter de schermen regelmatig discussies plaatsvinden met Johan. rtlboulevard ♬ origineel geluid – RTL Boulevard – RTL Boulevard

Je kijkt Vandaag Inside terug via KIJK.

Reacties