Gekibbel in Vandaag Inside: Johan Derksen noemt zelfpromotie Wilfred Genee ‘stuitend’

Onenigheid tussen de presentatoren van Vandaag Inside gisteravond. Johan Derksen vindt dat Wilfred Genee moet stoppen met het continu promoten van zijn single Zomaar Een Avond In De Kroeg in hun praatprogramma.

„Ik vind die zelfpromotie van jou stuitend”, mopperde Derksen in de uitzending van gisteravond, „en het is zeker niet grappig”. Het leverde een korte en verhitte discussie tussen de twee op.

Onenigheid in Vandaag Inside

Derksen vindt het niet kunnen dat Genee al een week lang zijn liedje „zit te pushen”, aldus de tv-analist nadat de presentator een mok met daarop zijn beeltenis presenteerde.

„Jij was de man die vorige week zei dat ik het hier moest zingen. En nu kan het niet meer?”, verbaasde Genee zich. Derksen zegt in het fragment: „Ik heb gezegd: je moet het niet ergens anders zingen, je moet het bij ons zingen. Maar vervolgens hebben we er drie volledige uitzendingen in het teken van dat liedje gestaan. En nu begin je er weer over te zeiken.”

Wilfred Genee’s mok

Volgens Genee was de mok een idee „van de jongens van de merchandise”. Dat hoort echter niet in de uitzending, ging Derksen verder. „Jij verbergt je nu achter de merchandising, kom op, je bent alleen maar met jezelf bezig.”

Die woorden waren voor Genee genoeg om te zeggen dat het programma dan maar moet stoppen met merchandiseproducten. „Ik heb het toch niet verzonnen! Dan stoppen we er toch mee.” Derksen: „Je bent alleen maar geil op je eigen liedje, dat kutliedje.” Na een reclameblok konden de twee weer met elkaar lachen. „Er zijn nu mokken besteld door iemand”, merkt Genee op, wellicht duidend op een stunt.

