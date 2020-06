Oranje-internationals boycotten Veronica Inside: ‘#VeronicaOffside’

De internationals van het Nederlands elftal en het Nederlands vrouwenelftal boycotten het televisieprogramma Veronica Inside. Dat heeft aanvoerder Virgil van Dijk op Twitter laten weten, waar het al de hele dag helemaal losgaat met voor- en tegenstanders van Veronica Inside en Johan Derksen.

„Nee dit is ver over de grens. Niet voor de eerste keer. Niet voor de tweede keer. Keer op keer op keer. Enough is enough! #veronicaoffside. Wij, Oranje-internationals laten ons niet meer interviewen door dit programma”, meldt de speler van Liverpool.

Geen plaats

International Merel van Dongen stuurde dezelfde verklaring als Van Dijk door. „Vrijheid van meningsuiting is goed en heel belangrijk, maar een mening of grapje kan pijn doen en kwetsend zijn. Dat heeft een keer consequenties en die grens heeft Veronica wat ons betreft bereikt”, schrijft ze erbij. „Er is in het voetbal geen plaats voor racisme. Enough is enough. #veronicaoffside”

Grapje

Verscheidene adverteerders, waaronder Zespri (van de kiwi’s) en Gilette lieten in de afgelopen dagen al weten per direct geen reclametijd meer in te kopen rond het programma. Dat hebben ze besloten naar aanleiding van uitspraken van Johan Derksen en René van der Gijp. In de uitzending van maandag stelden de mannen dat het wel meeviel met het racisme in Nederland. Derksen maakte onder meer een vermeend racistische grap over zanger Akwasi.

#teamJohanDerksen BOYCOTT

Albertheijn

Bavaria

Gilette

Zespri

Gamma

Toto

SNS Bank. pic.twitter.com/wdgvpPodbv — TheRenewALL 🚜 (@TheRenewALL) June 19, 2020

Akwasi lacht erom

Het nieuws dat de voetballers van het Nederlands Elftal zich niet meer willen laten interviewen door Veronica Inside heeft voor een (schater)lach van Akwasi gezorgd. Op Twitter uit hij zijn genoegen over het nieuws.

hahahhahhahhahahahahhahahhahahahahhahaha — A K W A S I – antonkarelwillemantonsimonisaak (@Antonkarel) June 19, 2020

Zespri en Twitter

Zespri zegt de „verontwaardiging en woede” die vooral op sociale media ontstonden te begrijpen. „Wij distantiëren ons er nadrukkelijk van en willen niet meer adverteren rond dit programma. Deze uitspraken zijn verkeerd en in strijd met onze waarden. Zespri is als merk gericht op mensen, verbinding en inclusiviteit en we streven naar een betere wereld”, zo liet het kiwimerk in een statement weten.

For everybody that doesnt understand. This is a response to a dutch tv show Veronica Inside, the tv hosts made racists comments and has been doing that for a long time. Proud that Dutch soccer players are standing against this! — teddy (@soteaddy) June 19, 2020

Op Twitter maakt het een heleboel los, vooral bij #TeamJohanDerksen, dat al de hele dag trending is en waar nu massaal Zespri en Gilette worden geboycot.

Deze 👇heb ik gejat, sta erachter, en support @Derksen_Gelul #teamJohanDerksen. En wat @zespri_benelux betreft: ik heb een kiwi dieet, mag alles eten behalve kiwi. En @Gillette is not the best a man can get. 🤨🤨 pic.twitter.com/eYKk0l4V81 — Mutsje60 (@mutsje60) June 19, 2020

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.