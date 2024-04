Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Johan Derksen gaat geen excuses maken aan Habtamu de Hoop: ‘Was niet racistisch bedoeld’

Johan Derksen is niet van plan zijn uitspraken over parlementariër Habtamu de Hoop in te trekken en hij gaat ook geen excuses maken. Dat zei de analist gisteravond in het programma Vandaag Inside.

De Hoops naam kwam dinsdag voor het eerst voorbij in het programma, toen het over de Friese taal ging. Volgens Derksen heeft het Kamerlid geen recht van spreken daarover. „Hij is toch geen Fries, kom op zeg”, zei Derksen. „Ik ben toch ook geen Surinamer?” De parlementariër werd geboren in Ethiopië en geadopteerd toen hij een paar maanden oud was.

Veel kritiek en meldingen van discriminatie na opmerking

De opmerking kreeg bakken kritiek, onder anderen van premier Mark Rutte, veel andere politici en de Nationaal Coördinator Racismebestrijding. In een eerste reactie zei De Hoop – in het Fries – dat hij geen tijd voor en geen zin in „dit soort flauwekul” heeft. Bij Sophie & Jeroen zei de politicus dat hij het een ‘bizarre uitspraak’ vond die hij in eerste instantie aan zich voorbij wilde laten gaan. Hier kwam hij later toch op terug, omdat het om iets ‘groters en fundamentelers’ gaat. „Veel mensen vragen zich hier af, zeker sinds de verkiezingen: hoor ik er wel? Mag ik wel Nederlander zijn? Mag ik wel Fries zijn?” Ook zei dat hij zich „niet door Johan Derksen vertellen of ik Fries ben of niet.”

Bij het bureau Discriminatie.nl is opgelopen kwamen er meer dan honderd meldingen binnen, stelde directeur Mirka Antolovic in het radioprogramma Dit is de Dag. De organisatie beraadt zich zelfs op juridische stappen tegen Talpa. „Het moet een keer klaar zijn, we moeten een halt toeroepen aan racistische, homofobe en antisemitische uitspraken.”

Geen excuses van Johan Derksen in Vandaag Inside

In Vandaag Inside zei Derksen dat De Hoop van hem geen ‘sorry’ hoeft te verwachten. „Ik kende zijn achtergrond niet. Ik zag een jongen met een Afrikaanse achtergrond die de Friese taal gaat staan promoten. Ik zou een hypocriete lul zijn als ik hier excuses aan ga bieden. Want het was niet racistisch bedoeld. Het was gewoon een opmerking.”

Tafeldame Lilian Marijnissen stelde dat een opmerking ook onbedoeld racistisch kan zijn. „Het was een opmerking zoals we die iedere uitzending maken”, bleef Derksen volhouden. „Ik sta voor mijn woorden.” Wat anderen daarvan vinden „interesseert mij geen reet”, zei de besnorde analist. „Er zijn twee mensen die over mij oordelen: de rechter en John de Mol.”

Talpa en John de Mol waren gisteren de hele dag onbereikbaar voor commentaar. Ook gisteravond, na de opmerkingen van Derksen in Vandaag Inside, reageerden Talpa en de woordvoerder van John de Mol niet op vragen.

