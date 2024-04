Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kamerlid reageert op racistische uitspraken Johan Derksen

Johan Derksen liet zich gisteravond racistisch uit over Habtamu de Hoop, Tweede Kamerlid voor GroenLinks-PvdA. Tijdens Vandaag Inside kwam De Hoop aan bod, toen het over de Friese taal ging. Volgens Derksen heeft het Kamerlid geen recht van spreken daarover. „Hij is toch geen Fries, kom op zeg”, zei Derksen. „Ik ben toch ook geen Surinamer?”

„Om heel eerlijk te zijn heb ik niet zoveel tijd voor en zin in deze flauwekul”, reageerde De Hoop vandaag, in het Fries.

Johan Derksen over Habtamu de Hoop: ‘Geen recht om over Friese taal te spreken’

Wat Derksen betreft, heeft De Hoop geen recht om over de Friese taal te praten, omdat hij er niet is geboren. „Nou Johan, ik ben Fries”, zegt De Hoop in een video op X. „Ik ben opgegroeid op een boerderij in Wommels. Opgevoed door twee Friese ouders, waar ik kaatste, voetbalde, trekker reed, schaatste, molk en stront schepte. Want ook de minder leuke klusjes horen erbij op een Friese boerderij.” De Hoop is door Friese ouders geadopteerd uit Ethiopië, en komt niet uit Suriname, zoals Derksen aannam.

Het Kamerlid kan rekenen op steun van mensen uit het demissionaire kabinet. „Precies Habtamu”, schrijft staatssecretaris Eric van der Burg (asiel) bijvoorbeeld. D66-leider Rob Jetten: „Terecht veel boze reacties op deze ‘grap’. Puur racisme op nationale tv.”

„Goeie reaksje, Habtamu de Hoop”, schrijft demissionair premier Mark Rutte op X. Dat zo’n reactie op De Hoop afkomst flauwekul is, moet Derksen volgens Rutte in zijn oren knopen: „En Johan, knoop dit yn dyn earen!”



Laat je niet vertellen wie je bent of waar je thuis hoort. Nooit, door niemand. Ik ben Fries en daar ben ik trots op. En verder ga ik vandaag gewoon weer aan het werk. pic.twitter.com/MoX8Hin8qY — Habtamu de Hoop (@HabtamudeHoop) April 10, 2024

‘ Schaamteloos’

Volgens Hugo de Jonge is de opmerking van Derksen „schaamteloos”. „Het soort alledaags racisme waar te veel mensen alle dagen mee geconfronteerd worden. Daar zullen we ons dus ook alle dagen tegen uit moeten spreken. Niet normaal maken wat niet normaal is.”

Ook collega-Kamerleden als André Flach (SGP), Caspar Veldkamp (NSC), Silvio Erkens (VVD) en een reeks fractiegenoten van GroenLinks-PvdA spreken via X steun uit voor De Hoop. Jesse Klaver: „Dit soort racisme is vergif voor onze samenleving. En Hab, de manier waarop jij hiermee omgaat is groots.”

GroenLinks-PvdA-leider Frans Timmermans vindt het volgende: „Een oproep aan wie zich aangesproken voelt: stop dit racisme en behandel de ander gewoon met respect.”

Metro sprak Habtamu de Hoop eind vorig jaar over zijn loopbaan, jeugd en ambities als Tweede Kamerlid. De podcast beluister je via de link hieronder:

