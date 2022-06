Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Johan Derksen niet vervolgd na verhaal over penetratie met kaars

Het Openbaar Ministerie heeft het onderzoek gesloten naar het verhaal van Johan Derksen dat hij iemand gepenetreerd zou hebben met een kaars. De zaak is geseponeerd. „Het onderzoek heeft niet aangetoond dat het incident met de kaars daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, waardoor ook de verjaringsvraag onbeantwoord is gebleven”, aldus het OM vandaag.

In een uitzending van het programma Vandaag Inside vertelde Derksen dat hij een halve eeuw geleden een beschonken en bewusteloze vrouw had gepenetreerd met een kaars. In de uitzending noemde hij het zelf een „jeugdzonde”. Later zwakte hij zijn verhaal af en zei hij dat er geen penetratie was geweest.

Het OM stelde een onderzoek in omdat het „een ernstig feit betreft dat ook heftige reacties in de samenleving heeft veroorzaakt”. Zowel Derksen als een getuige zijn gehoord. De identiteit van de vrouw uit het verhaal van Derksen is niet vastgesteld, dus de politie heeft met haar niet kunnen spreken.

Medio mei keerde Vandaag Inside terug op tv, mét Johan Derksen en een middelvinger van hem naar andere talkshows. Ook met Sigrid Kaag was hij niet zo blij. „Ik ben niet gestopt omdat hysterische dames over mij heen vielen of talkshowhosts zich als hypocriete mensen gingen gedragen.” Derksen verduidelijkte tijdens de eerste uitzending na de rel dat hij opstapte omdat Talpa niet achter de VI-mannen stond. „Al die mensen aan die talkshowtafels gaan heel braaf en politiek correct eisen dat ik mijn excuses aanbied. Zij hoeven mij de woorden niet aan te geven, ik red me heel goed.”

Heleen van Royen, tafelgast, kaartte nog even het kaarsenverhaal aan. Want was het nu een biecht of een anekdote? Derksen deed het, naar eigen zeggen, om mensen wakker te schudden die in zijn ogen hypocriet zijn. Dit was naar aanleiding van de beschuldigingen richting Johnny de Mol. „Iedereen van mijn leeftijd heeft in zijn leven eens een misstap begaan. En dat zijn de mensen die er nu schande van spreken en als er iets gebeurt in Nederland er meteen ingegrepen moet worden. Hypocriete klootzakken.”

Inmiddels zijn de Vandaag Inside-mannen alweer even terug en scoren ze weer prima kijkcijfers. Zo schoof Van Royen onlangs weer aan en deed zij een wel heel opmerkelijke onthulling.