Johan Derksen is veel vrienden kwijtgeraakt na zijn kaarsenverhaal: ‘Interesseert mij geen reet’

Door het veelbesproken kaarsincident is Johan Derksen naar eigen zeggen veel vrienden kwijtgeraakt. Hij zit hier echter niet heel erg mee, laat hij weten aan De Telegraaf.

„Leuk is anders, maar ik ben er ook heel hard in”, vertelt Derksen in het interview.

Johan Derksen is veel vrienden verloren

„Mensen waarvan ik dacht dat we een heel bijzondere band hadden, maar die gewoon niets meer van zich lieten horen. Daar was ik vreselijk teleurgesteld over”, vertelt Derksen. „Leuk is anders, maar ik ben er ook heel hard in. Als ik er goed over nadenk, interesseert het mij ook geen reet. Want dan zijn het ook geen echte vrienden geweest.”

Heel Nederland was „over zijn toeren” door het kaarsenverhaal, zo vertelt hij. „Als het hele land boos op me is, vind ik dat geen enkel probleem. Dat mag.”

Ophef door kaarsenverhaal Johan Derksen

In een uitzending van het programma Vandaag Inside vertelde Derksen eind april dat hij een halve eeuw geleden een beschonken en bewusteloze vrouw had gepenetreerd met een kaars. In de uitzending noemde hij het zelf een „jeugdzonde”. Later zwakte hij zijn verhaal af en zei hij dat er geen penetratie was geweest. Door de ophef die ontstond rondom Derksen stopten de heren van Vandaag Inside voor een aantal weken met het programma. Medio mei keerden zij terug.

Naar de uitspraken heeft het Openbaar Ministerie onderzoek gedaan. Het OM stelde een onderzoek in omdat het „een ernstig feit betreft dat ook heftige reacties in de samenleving heeft veroorzaakt”. Zowel Derksen als een getuige zijn gehoord, maar uiteindelijk is de zaak geseponeerd. „Het onderzoek heeft niet aangetoond dat het incident met de kaars daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, waardoor ook de verjaringsvraag onbeantwoord is gebleven”, liet het OM begin juni weten.

Derksen liet kort na het besluit van het OM in een reactie weten het onderzoek „een circus” en „een storm in een glas water” te hebben gevonden. Van opluchting is dan ook geen sprake, zei hij destijds. „Nee, helemaal niet. Want ik had dit al van tevoren gezegd. Ik ben er verder ook helemaal niet mee bezig geweest.”