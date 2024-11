Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Criminelen op grote schaal actief in de zorgsector, blijkt uit nieuw rapport

Uit een intern politierapport in handen van RTL Nieuws blijkt dat drugshandelaren, plofkrakers en geweldplegers steeds vaker actief zijn in de zorgsector. Zonder diploma’s behandelen ze kwetsbare patiënten zoals mensen met dementie of verstandelijke beperkingen. Volgens het rapport slaan criminelen hun slag in zorginstellingen waar nauwelijks toezicht is.

Cliënten worden hierdoor blootgesteld aan gevaarlijke en soms vernederende situaties.

Criminelen

‘Het gaat om zware criminelen die aan het bed staan van de meest kwetsbaren in de samenleving en zonder opleiding risicovolle handelingen verrichten’, schrijft de politie Midden Nederland in het rapport Criminelen in de zorg, een grote zorg, dat de onderzoeksredactie van RTL Nieuws in heeft gezien.

Met valse diploma’s klussen de criminelen bij in zorginstellingen en houden ze zich zonder enige kennis bezig met zaken als injecties en medicijnen. Dat kan leiden tot gevaarlijke situaties, zo schrijft de politie. Uit het rapport blijkt onder andere dat ‘zorgcriminelen’, zoals de politie de groep criminelen omschrijft, verkeerd reageren in noodsituaties. Ze zijn immers géén getrainde zorgverleners. ‘Bovendien communiceren criminelen onderling zeer neerbuigend, zonder enige empathie en soms zelfs grappend over hun werk en hun cliënten.’

In sommige gevallen worden cliënten zelfs opzettelijk gepest en getreiterd. In het rapport illustreert de politie een voorbeeld van een jongere met een verstandelijke beperking die gedwongen werd ‘urenlang met zijn blote billen tegen een raam te staan’. ‘Een andere jongere met een verstandelijke beperking werd op de openbare weg gedwongen om zijn geslachtsdeel te laten zien en de schoenen van zijn zogenaamde zorgverlener te likken.’

Zorginstellingen

Volgens de politie gaan de zorgcriminelen bewust aan de slag bij zorginstellingen waar de meest kwetsbare personen verblijven, bijvoorbeeld bij dementerenden of mensen met een zwaar verstandelijke beperking. ‘Omdat deze cliënten vaak niet in staat zijn om misstanden kenbaar te maken, blijft het (langer) verborgen dat de ‘zorgmedewerker’ helemaal niet over de kennis en kunde beschikt om zorghandelingen te verrichten.’

De criminelen hebben ook een voorkeur voor nachtdiensten, vanwege de grote tekorten en het weinige toezicht van andere collega’s. Het zou volgens onderzoekers de ‘ideale dekmantel’ zijn voor criminele activiteiten.

Vrij eenvoudig

Maar hoe kan dit nu gebeuren? De werkwijze schijnt vrij eenvoudig te zijn. Criminelen kopen valse diploma’s en melden zich aan bij uitzendbureaus, die zelf vaak door de onderwereld gerund worden. ‘Ook zware criminelen, zoals internationale verdovende middelenhandelaren, blijken malafide uitzendbureaus op hun naam te hebben.’ Hierdoor kunnen ze zonder controle aan de slag in kwetsbare zorgomgevingen.

Als kers op de taart verdienen de criminelen ook nog eens goud geld met hun bijbanen. Volgens de politie zijn criminelen zelfstandigen die duizenden euro’s per maand verdienen eerder de regel dan de uitzondering. ‘Een criminele eigenaar van een zorginstelling voor de opvang van jongeren is in korte tijd miljonair geworden door zorg te declareren die niet is geleverd. Hij heeft een huis in Dubai en bezit dure auto’s.’

Pakkans is klein

De politie wijt de problemen aan ‘weeffouten in het systeem‘. ‘Het is heel lucratief en de pakkans is klein. Dit zorgt voor een ongelukkige combinatie die bijna vraagt om misbruik. Helaas wordt dit ook op grote schaal teruggezien in de praktijk.’

Alleen kan de politie dit probleem niet oplossen, zo schrijft zij in het rapport. Ook de politiek, betrokken instanties en instellingen moeten verantwoordelijkheid nemen. ‘Systeemfouten moeten worden hersteld en gezamenlijk moeten er barrières opgeworpen worden om ondermijning in de zorgsector een halt toe te roepen en de ontstane misstanden teniet te doen.’

