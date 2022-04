Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vandaag Inside stopt definitief; Kaag vindt vertrek Derksen terecht

Johan Derksen, Wilfred Genee, en René van der Gijp stoppen per direct met hun werkzaamheden voor het programma Vandaag Inside. Hun werkgever Talpa Network laat weten dat zij dat vrijdag hebben besloten. Donderdag kondigde Derksen al aan te willen stoppen.

Van der Gijp en Genee gaven aan dat ook zij onder deze omstandigheden het programma niet willen voortzetten, aldus Talpa. Op de plek van Vandaag Inside wordt vrijdagvond een aflevering van Het Roer Om uitgezonden. Vanaf aanstaande maandag neemt de familie Meiland die plek in met van Frankrijk tot Noordwijk.

Kaag vindt vertrek Derksen terecht

Vicepremier Sigrid Kaag vindt het „terecht” dat Johan Derksen gisteravond al aankondigde te stoppen met het programma. Dat zei de D66’er vrijdag op de persconferentie na afloop van de wekelijkse ministerraad, waar ze premier Mark Rutte verving. Zij benadrukte dat haar opvatting „geen kabinetsthema” is.

Derksen zei eerder deze week in het programma dat hij in zijn jongere jaren eens een dronken, bewusteloze vrouw had misbruikt met een kaars. Tafelgenoot René van der Gijp moest hardop lachen om de bekentenis. Kaag vindt het „onacceptabel dat je denkt dat dat je op deze manier kunt spreken in een televisieprogramma en dat er dan wordt meegelachen”.

Kort na afloop van de persconferentie met Kaag maakte Talpa bekend dat daadwerkelijk per direct de stekker uit Vandaag Inside gaat. Ook medepresentatoren Wilfred Genee en Van der Gijp wilden het programma onder deze omstandigheden niet voortzetten. Volgens Kaag heeft het stoppen van Derksen niets te maken met een zogeheten ‘cancel culture’ of afrekencultuur. Zij vindt het eerder een kwestie van „normering”.

Twitter valt over uitspraken Kaag: ‘Schaamte voorbij’

Kaag, partijleider van D66, lag afgelopen weken zelf onder vuur vanwege haar afhandeling van klachten over seksueel wangedrag binnen haar eigen partij. Op een persconferentie vorige week zei ze spijt te hebben dat ze niet eerder zelf ingreep. De kwestie lag volgens haar bij het bestuur, die harde conclusies over het gedrag van partijprominent Frans van Drimmelen stilhield.

Sommige Twitteraars vallen over de uitspraken van Kaag.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Kaag durft een mening over Derksen te hebben? #DeSchaamteVoorbij — Roger Vleugels (@RogerVleugels) April 29, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

"Ik denk dat het terecht is dat de heer Derksen stopt", aldus Sigrid Kaag, die vorige week zelf niet opstapte nadat een weggestopt rapport over seksuele misstanden bij D66 door De Volkskrant boven water werd gehaald. — Bartimão (@BartNijman) April 29, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Dat moet je toch durven: Kaag die Derksen de maat neemt. — Josephine van Eersel (@bar_bizar) April 29, 2022

Enorme commotie na verhaal van Johan Derksen

Het besluit van de drie mannen om te stoppen volgt op de commotie na een verhaal dat Derksen dinsdagavond vertelde. Hij bekende in de jaren zeventig een bewusteloze vrouw met een kaars te hebben gepenetreerd. Hij nuanceerde dit in de volgende uitzending en stelde dat er toch geen penetratie had plaatsgevonden. Maar het verhaal leidde tot veel woedende reacties. Het Openbaar Ministerie startte een onderzoek en sponsoren verbraken per direct de samenwerking.

Talpa had woensdag en donderdag gesprekken met Derksen en de andere presentatoren. Derksen zou donderdagavond excuses maken in de uitzending. Maar in plaats daarvan zei hij dat hij wilde stoppen met het programma. Dit dreigement uitte Derksen al eerder. Onder meer na alle commotie over zijn grappig bedoelde opmerkingen over rapper Akwasi in juni 2020. Toen kwam hij naderhand echter terug op die beloftes.