Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Politie beloofde kind weg te halen bij verwarde moeder, later die dag viel het jongetje van het balkon

De politie in Zutphen bracht zondag tweemaal een bezoekje aan een verwarde vrouw in Zutphen. De agenten beloofden een buurman zorg te dragen voor het kind (5) van de vrouw, maar deden dat niet. Met grote gevolgen. Haar kind viel naar beneden, buurtbewoners denken dat de vrouw dat bewust heeft gedaan.

Al jarenlang worstelt de Nederlandse politie met verwarde personen. Het is lastig om hen de juiste zorg te bieden en er is ook lang niet altijd voldoende capaciteit om ze op te vangen. Dat dat gruwelijke gevolgen kan hebben, bleek dit weekend in de Hanzestad.

Vele hulpdiensten rukten zondagavond uit naar de Van Drienenstraat in Zutphen. De kleuter viel van de vijfde verdieping naar beneden. Hij werd afgevoerd naar het ziekenhuis, de moeder naar het politiebureau. Buren waren al lange tijd bang dat het mis zou gaan.

Veel tumult op de dag van het incident

In De Telegraaf doet de buurman van de vrouw, de 30-jarige Ray, zijn verhaal. Hij legt uit dat het al de hele dag onrustig was in de woning van zijn Servische buurvrouw. „Rond een uur of elf kreeg ze politie aan de deur. Ik heb toen ook een agent gesproken, die mij zei dat het kind zou worden meegenomen.” Maar dat gebeurde niet.

Later op de dag was er meer tumult in het huis van de vrouw. Om 18.30 uur werd opnieuw 112 gebeld. Agenten kwamen kort langs om een kijkje te nemen. Niet lang daarna hoorde Ray zijn buurvrouw in paniek naar beneden rennen. „Ik ben haar achterna gegaan. Het jongetje leefde en huilde, maar begon weg te zakken. Hij kreeg zuurstof toegediend, dat was heftig om te zien.”

Verwarde vrouw lachend afgevoerd: ‘Echt doorgedraaid’

De vrouw werd lachend afgevoerd in een politiewagen. Haar buurman meent dat ze „echt doorgedraaid” was. Waar Ray nog wel goed contact had met haar, hadden andere buren dat niet. De krant tekent op dat buren menen dat de vrouw veel drank en drugs gebruikte. Het jonge slachtoffer is volgens buren „een lief, maar heel angstig jongetje. Hij was al 5 jaar oud, maar nog niet zindelijk”.

De jongen is volgens de politie buiten direct levensgevaar. Wat er precies gebeurd is, blijft onduidelijk. De politie meldt nog onderzoek te doen. „Daarbij is buurtonderzoek gedaan en is gestart met het afnemen van verklaringen van getuigen/betrokkenen en het doen van sporenonderzoek. In dat onderzoek wordt de mogelijke betrokkenheid van de moeder van het kind onderzocht.”

Omwonenden vermoeden dat de vrouw is doorgedraaid toen haar verteld werd dat het kind (al dan niet tijdelijk) uit huis geplaatst zou worden. Ze zou ook de tekst „my boy, ik niet, niemand niet” geroepen hebben.

Vorig jaar recordaantal meldingen over verwarde personen

De politie kreeg in 2023 een recordaantal meldingen over verwarde personen. Het waren er zo’n 141.724. Ter vergelijking: in 2018 waren dat er nog maar 90.000. Verwarde personen kunnen soms verschrikkelijke misdaden begaan, schreef Metro eerder al.

Vorige Volgende

Reacties