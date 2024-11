Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Drijft de zoveelste ruzie het legendarische VI-trio nu echt uit elkaar? Johan Derksen loopt boos weg uit uitzending

Hoe dan ook het meest ongemakkelijke tv-moment van 2024: de volledige uitzending van Vandaag Inside gisteravond. Johan Derksen liep al na een paar minuten boos weg na een korte ruzie, om daarna niet meer terug te keren aan de talkshowtafel.

Ruzie is een vast recept geworden van het programma. Metro legde eerder al uit waarom de Vandaag Inside-mannen vaak gedoe hebben. Derksen en zijn collega Wilfred Genee liggen al langer in de clinch over de onderwerpkeuze voor het programma.

‘Ga je de hele avond leuk doen?’

Genee gooide gisteren olie op het vuur door dat nog eens kort aan te halen. „Ga je de hele avond leuk doen?”, vroeg Derksen hem. Waarop Genee aangaf dat van plan te zijn.

Ze gaven aan elkaar beiden een flapdrol te vinden, waarna Derksen opstond. „Weet je wat, ik ben er wel klaar mee. Laat hem de tering krijgen, ik ga naar huis.” René van der Gijp vraagt hem nog om even „lekker te gaan zitten”, maar dat doet hij niet. „Ik denk er niet aan. Het is voor mij voorbij”, waren zijn laatste woorden in het programma.

Ruzie over zelfpromotie liedje Wilfred Genee

Vorige week ging het ook al mis: toen was Genee zijn nieuwe liedje Zomaar Een Avond In De Kroeg flink aan het promoten in de zendtijd van VI. Dat schoot bij Derksen in het verkeerde keelgat. Metro schreef eerder al dat hij het „stuitend” noemde.

Toch lijkt Genee zich niks aan te trekken van die kritiek, biecht politiek verslaggever Sam Hagens op, die te gast was in het programma. Hij stond samen met Derksen achter de schermen toen Genee binnenkwam. „Met je telefoon in je hand, je nummer aanzetten en doorlopen.”

Hagens lijkt de kant van Derksen te kiezen. „Jij hebt zin om ertegenin te gaan. Om te saboteren”, zegt hij tegen de presentator. Die wrijving hoort bij het programma, volgens Genee. „We doen wat we al jaren doen: dat we elkaar niet zo aardig vinden, maar toch samen tv maken.”

Hier kun je het fragment terugkijken:

Ook gedoe over onderwerpkeuze: ‘Er moet toch ook gelachen worden?’

Volgens Genee gaat de discussie meer om de onderwerpkeuze. In september was er (ja, toen ook al) ruzie daarover. „Hij levert lijstjes in met te serieuze onderwerpen. Er moet toch ook gelachen worden?”

Na een nonchalante houding van Genee gaat hij er na het reclameblok, op driekwart van de uitzending, toch nog even wat verder op in. „Ik was er absoluut niet op uit om hem weg te laten lopen. Dit was om een beetje strijd te gaan voeren. Maar tuurlijk wil ik niet dat hij wegloopt, hij is onmisbaar voor dit programma.”

Ze komen wel weer bij elkaar, denkt Angela de Jong

Volgens Angela de Jong hoeven we ons geen zorgen te maken dat het programma verdwijnt. „Uiteindelijk worden de drie mannen gegijzeld door het succes van hun talkshow en het krankzinnige bedrag dat ze maandelijks op hun bankrekening krijgen gestort”, schrijft ze in haar column.

Genee sloot de uitzending af met: „We kijken morgen wel hoe het verder gaat. Johan, hopelijk tot morgen.”

