Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De 4 grootste lessen die ik leerde als voeding en gezondheid-redacteur

Na zes jaar werken voor Mediahuis, de uitgeverij van Metro, lever ik mijn werklaptop in. In die zes jaar heb ik me ontwikkeld als redacteur op gebied van sport, voeding en gezondheid. En daarbij heb ik in ieder geval één ding geleerd: je bent nooit uitgeleerd. Je leert als redacteur namelijk élke dag wel weer iets nieuws. Daarom verzamelde ik mijn grootste inzichten in dit artikel.

In de zomer van 2016 liep ik mijn eerste stage bij Famme, een van de websites die nu onder Mediahuis vallen. Wie had toen gedacht dat ik in 2022 nog steeds bij hetzelfde bedrijf zou werken? Inmiddels allang niet meer als stagiair, maar als redacteur sport, voeding en gezondheid voor onder andere Metro, Manners en NSMBL. Toch zeg ik na zes mooie jaren mijn baan bij Mediahuis op, omdat ik een nieuwe uitdaging gevonden heb waar ik ontzettend naar uitkijk.

Lessen over voeding en gezondheid

Terugkijkend op alle artikelen die ik geschreven heb, zijn er veel lessen die ik de afgelopen jaren geleerd heb. Eigenlijk zijn het er te veel om ze in één artikel te bundelen, maar we proberen het toch. Ik hoop dat het jou ook nieuwe inzichten brengt.

1. Er bestaan geen wondermiddeltjes

Als ik de afgelopen jaren één ding geleerd heb, dan is het wel dat er geen wondermiddeltjes bestaan. Op het internet vliegen de claims je om de oren. Zo zou je afvallen als je twee bananen per dag eet (niets van waar), zouden verse groentes gezonder zijn dan diepvriesgroenten (ook niet waar) en zou gemberthee helpen als een quick fix voor je keelpijn (je raadt het al: dit klopt ook niet).

Voor de rubriek Voeding onder de loep legde ik deze claims neer bij verschillende voedingsdeskundigen en experts. Kloppen ze? Is het onzin? En in veel gevallen waren de experts het met elkaar eens: je moet niet alles geloven wat op het internet staat.

Wil je gezonder leven? Dat bereik je niet door een banaantje meer of minder te eten. Een gezonde levensstijl bereik je door op dagelijkse basis gezonde keuzes te maken, elke dag weer. Je levensstijl omgooien, in plaats van afslankpillen gebruiken. Een beetje minder zout eten, een beetje minder suiker eten, en vooral meer groenten en fruit eten. En wondermiddeltjes? Daar vooral lekker met een grote boog omheen lopen.

2. Je kunt iets niet makkelijk bestempelen als ‘gezond’ of ‘ongezond’

Een andere belangrijke les: je kunt producten niet makkelijk bestempelen als ‘gezond’ en ‘ongezond’. Natuurlijk, we zijn het er allemaal over eens dat broccoli gezonder is dan een cupcake. Maar een voedingspatroon dat alleen maar uit broccoli bestaat, is ook niet gezond. Een balans tussen voedzame producten die jou voorzien van energie, en producten die jij écht lekker vindt, daar ligt volgens mij de magische grens. Dan kan je spreken van een gezonde relatie met voeding.

Vind jij het nog lastig om met voeding om te gaan? Ik sprak Anne de Meulmeester, orthomoleculair voedingscoach en holistisch leefstijl coach, over het krijgen van een gezonde relatie met voeding. Een belangrijk onderwerp, als je het mij vraagt. Een gezonde relatie met voeding houdt volgens haar in: „Dat je voeding eet om voor jezelf te zorgen. Jij vindt jezelf belangrijk genoeg om goed voor jezelf te zorgen.”

Dat werkt vervolgens twee kanten op: aan de ene kant sta je jezelf toe om lekkere en minder gezonde dingen te eten als je daar zin in hebt, en aan de andere kant zie je dat voeding een investering in jouw gezondheid is. Het maken van voedzame keuzes staat hierbij centraal. Maar honderd procent gezond eten? Dat hoeft helemaal niet. Sterker nog, ik ben inmiddels van mening dat je een gezond voedingspatroon veel langer volhoudt als je jezelf soms toestaat om voor een minder gezonde optie te gaan. En daarbij: het leven is gewoon leuker met een stukje chocolade.

📚 Nooit uitgeleerd Naast dat ik deze zomer begonnen ben met een thuisstudie Voedingsleer, lees ik ook regelmatig boeken om up to date te blijven van de beste kennis. Een aantal favorieten die ik de afgelopen tijd heb gelezen: Voeding is geen medicijn – Dr. Joshua Wolrich

Vrijheid van voeding – Ricky Frissen

Luisteren naar je baarmoeder – Maud Renard

Vega(n) food voor sporters – Nanneke Schreurs

3. Ademhaling is key op gebied van gezondheid

Eén van de interviews die me het meest is bijgebleven, is het interview met ademhalingsexpert Nikki van der Velden. „We zijn ons er vaak niet van bewust dat de manier waarop we ademen heel veel invloed heeft op onze staat van zijn, zowel fysiek, emotioneel en mentaal”, liet zij weten.

Toen Van der Velden daar zelf achter kwam, ging er een nieuwe wereld voor haar open. Ik hoorde het enthousiasme terug in haar stem, en daardoor ging het bij mij ook kriebelen. Ik ben begonnen met af en toe mediteren, om een betere focus te krijgen op mijn ademhaling. Ik kan nog niet zeggen dat het een enorme impact op mijn levenskwaliteit heeft, maar de ochtend bewust beginnen voelt wel hartstikke goed. Even uitschakelen van de wereld om me heen, even inschakelen bij mezelf.

4. Slaap en ritme zijn nóg belangrijker dan we denken

Een van de eerste rubrieken die ik voor Metro opzette, was Feit of fabel over slaap. Voor deze reeks artikelen sprak ik gerenommeerde slaapexperts als Els van der Helm en Stephanie Molenaar. De belangrijkste les die ik uit deze interviews meeneem, is dat ‘goed slapen’ niet zo vanzelfsprekend is. Van een banaan eten tot seks en van ‘s avonds sporten tot een sigaret roken: ze hebben allemaal invloed op je nachtrust. Het kan dus geen kwaad om je avondroutine eens goed onder de loep te nemen, en te checken of je iets kunt verbeteren.

Ook in een interview met neurowetenschapper en fysioloog Leo van Woerden werd de significantie van slaap nog eens goed benadrukt. En dat met name: ons ritme. „We kunnen stellen dat ritme een van de belangrijkste dingen is voor onze levenskwaliteit. Het hele leven draait om ritme. Hoe beter het ritme, hoe meer kracht je eruit haalt. Als je elke dag rond dezelfde tijd naar bed gaat, dan maak je jouw slaap veel efficiënter. Je slaapt daardoor veel dieper”, vertelde hij.

Na het interview met Van Woerden heb ik mijn slaappatroon flink aangepast. Elke dag rond dezelfde tijd naar bed, elke dag rond dezelfde tijd opstaan. En natuurlijk komt dat soms niet lekker uit, omdat ik iets leuks te doen heb (zoals voor Metro naar een festival en de vijftigste verjaardag van Walt Disney World). Natuurlijk zou ik de volgende ochtend dan ook liever langer in bed willen blijven liggen. Maar mijn interne klok, mijn ritme, zorgt ervoor dat ik elke ochtend netjes om 06.00 uur wakker ben. Klaarwakker. Toch vind ik dat geen probleem. Sinds ik meer ritme in mijn leven heb toegepast, heb ik veel meer energie. Ook als ik een nacht wat minder lang geslapen heb. En nee, daar heb ik geen koffie voor nodig.

Dit was slechts een greep uit de lessen die ik de afgelopen jaren geleerd heb. Ik wil graag afsluiten met een kleine reminder voor jou: investeer in je gezondheid, en vergeet niet te genieten.