Voeding onder de loep: werken afslankpillen, of is het verspild geld?

In de rubriek Voeding onder de loep delen we een wetenschappelijke kijk op voeding en gezondheid. Het internet staat vol met claims over deze twee brede onderwerpen, maar klopt deze informatie wel? Met behulp van verschillende experts bieden we duidelijkheid. Met vandaag: hoe goed werken afslankpillen?

Voor productenten van afslankmiddelen en diëtisten is januari dé topmaand. Dat komt natuurlijk doordat we de feestdagen en de bijbehorende etentjes achter de rug hebben. In januari doen we mee aan Dry January en hebben we tal van goede voornemens om dit jaar een aantal kilo’s kwijt te raken.

Waar sommige mensen beginnen met meer water drinken en vaker sporten, grijpen anderen naar afslankmiddelen. Maar werken die afslankmiddelen wel? Metro sprak erover met prof. dr. Renger Witkamp, bioloog, farmacoloog en hoogleraar Nutritional Biology aan de Wageningen Universiteit.

De (on)zin van afslankpillen

Om te beginnen deelt Witkamp goed nieuws: „Uit veel onderzoeken komt naar voren dat mensen die afslankproducten gebruiken de eerste tijd vaak inderdaad een paar kilo kwijtraken. Maar dan meteen ook het minder goede nieuws: hetzelfde gebeurt meestal ook bij mensen die in de placebogroep zitten. Oftewel, vaak val je in het begin ook wat af als je een nepmiddel gebruikt.”

Dat komt volgens de farmacoloog doordat de mensen besloten hebben om iets aan hun gewicht te doen. Op die momenten worden ze zich ook bewuster van hun eetgewoontes. „Wanneer je meer ‘mindful’ gaat eten, word je je er vaak meer van bewust van wat je op een gemiddelde dag achteloos naar binnen werkt.” Daarnaast staan er bij veel afslankproducten ook op de bijsluiter nog leefstijladviezen. „Dit bij elkaar leidt dus soms wel tot enig succes, maar helaas blijkt dit voor de meeste mensen niet lang vol te houden. Zeker zonder professionele begeleiding.”

Afslankproducten zijn niet alleen een belangrijk onderwerp voor bedrijven die supplementen maken, maar ook voor de farmaceutische industrie. „De farmaceutische industrie heeft werkelijk van alles geprobeerd en er zijn miljarden geïnvesteerd in het onderzoek naar effectieve afslank medicijnen.” Het resultaat daarvan valt volgens Witkamp tegen. „Het kan een zetje geven, maar de lange termijn effecten zijn vaak teleurstellend”

Fatburners en bijwerkingen

Afslankmiddelen worden in drie categorieën ingedeeld: middelen die de eetlust remmen of sneller een gevoel van verzadiging geven, middelen die de opname of de vertering van vet vanuit de darmen remmen, en middelen die de verbranding van calorieën zouden stimuleren. Deze laatste groep is populair onder naam ‘fatburners’. Witkamp: „Voor alle producten kan je als vuistregel hanteren: onschuldige middelen werken niet, en middelen die wel werken hebben bijwerkingen. En die bijwerkingen zijn vaak niet mis: van vervelende, zoals winderigheid, tot ronduit gevaarlijk.”

Levensgevaarlijk

Afgezien van middelen die je op voorschrift van een dokter moet gebruiken, ziet Witkamp ook dat er op internet gevaarlijke producten aangeboden worden als afslankmiddel. „Producten als Ritalin-pillen, amfetamines, clenbuterol en ook het levensgevaarlijke DNP (dinitrophenol). Maar echt effectieve afslankpillen vallen voorlopig helaas per definitie in de groep paardenmiddelen.”

Een van de redenen waarom het afvallen met een pilletje tot dusver nog niet lukt, heeft volgens Witkamp te maken met onze biologie en de evolutie. „Afslanken met een pilletje betekent vechten tegen één van onze sterkste instincten. Ons eetgedrag zit zeer geraffineerd in elkaar en de genotscentra in onze hersenen stimuleren en belonen ons om meer te eten dan goed voor ons is. Met nadruk op dat ‘is’, want voor die duizenden generaties voor ons kon elke maaltijd voorlopig weleens de laatste zijn. Dus het was vroeger een kwestie van ‘the survival of the fattest’ en in het stenen tijdperk was fastfood een essentiële levensbehoefte.”

Dus helaas toch teleurstellende boodschap tot besluit: een wonderpil om af te vallen laat nog lang op zich wachten.

In de rubriek ‘Voeding onder de loep’ bespreken we elke week een stelling over voeding en gezondheid. Heb jij ook een vraag die je graag voor wilt leggen aan onze experts? Stuur dan een mail o.v.v. ‘Voeding onder de loep’ naar [email protected] en we nemen contact met je op. Het vorige artikel uit deze rubriek vind je hier.