Charles III laat in eerste speech nog weinig los over koningschap (en vergeet Harry en Meghan niet)

De Britse koning Charles belooft zich de rest van zijn leven in zetten voor de inwoners van zijn land, ongeacht hun afkomst. Hij vertelde dat vanavond in zijn eerste speech als King voor het Britse volk en de veertien Gemenebestlanden. Over zijn rol als koning en of hij veel anders gaat doen dan zijn gisteren overleden moeder Queen Elisabeth (96), liet hij nog weinig los.

De toespraak van koning Charles III was redelijk indrukwekkend. Vooral de manier waarop hij sprak. Te zien was dat er oprecht verdriet in hem schuilt na het verlies van zijn ‘darling mama‘. De ogen waren zichtbaar vochtig en een enkele keer moest hij slikken. Toch verliep zijn speech vlekkeloos, zonder ook maar één enkele hapering. Ook leek het bijna alsof hij zijn eerste belangrijke woorden volledig uit het hoofd deed. Dat zal ongetwijfeld niet zo zijn, maar de speech leek op z’n minst ‘niet opgelezen’. De video was iets eerder opgenomen, dat wel, maar toch.

Veel steun voor Charles

Op weg naar het filmen van zijn eerste speech, ontmoette King Charles III veel Britten. Zij stonden langs de kant van de weg om hun nieuwe koning sterkte te wensen met het verlies van zijn moeder. Velen van hen konden rekenen op een welgemeende hand.



„Ik zal jullie dienen met loyaliteit, respect en liefde”, beloofde de 73-jarige vorst hen vervolgens in zijn eerste televisietoespraak als staatshoofd (uitgezonden door de NOS en hier terug te zien). Zijn moeder, voor wie Charles ladingen lovende en lieve woorden had, zal voor hem altijd een inspirerend voorbeeld blijven.

‘Mijn leven zal veranderen’

Charles zei dat zijn leven zal veranderen met alle nieuwe verantwoordelijkheden. Daardoor is er minder tijd voor de goede doelen waarvoor hij zich al die jaren als kroonprins heeft ingezet. Maar anderen zullen dat volgens hem overnemen („bij hen is het in goede handen”).



Prins en prinses van Wales

Koning Charles heeft zijn zoon William in benoemd tot prins van Wales. Die titel droeg hij, voor hij koning werd door het overlijden van zijn moeder Elizabeth, zelf. Traditiegetrouw draagt de koning of koningin die titel over.

Catherine, de vrouw van William, wordt daarmee automatisch de prinses van Wales. „Met Catherine naast hem zullen onze nieuwe prins en prinses van Wales onze landelijke gesprekken blijven inspireren en leiden. Ze zullen helpen om minderheden onder de aandacht te brengen om zo de nodige hulp te bieden.” William is naast hertog van Cambridge nu ook hertog van Cornwall, graaf van Chester en hertog van Rothesay. Zijn vrouw Catherine draagt daarvan nu de vrouwelijke titels. Koning Charles werd zelf prins van Wales toen hij 9 jaar was.

Camilla, de vrouw van Charles, droeg nooit de titel van prinses van Wales. Dat deed ze uit respect voor prinses Diana, de overleden ex-vrouw van Charles. Over Diana draait momenteel een film in de bioscopen (The Princess), aangezien zij precies 25 jaar geleden bij een ongeluk om het leven kwam. Zij droeg de titel wel. Nu heeft de vrouw van William dezelfde titel als zijn overleden moeder Diana.

‘Liefde voor Harry en Meghan’

Koning Charles sprak vanavond in zijn eerste toespraak als monarch ook over zijn zoon prins Harry en diens vrouw Meghan. De vorst zei vanuit Buckingham Palace dat hij hen „liefde stuurt terwijl ze hun leven ‘over zee’ verder opbouwen”.

Prins Harry en Meghan maakten begin 2020 bekend dat ze een stap terug zouden doen binnen het Britse koningshuis. Ze wonen inmiddels met hun twee kinderen in de Verenigde Staten.

👑 Herdenkingsdienst Elizabeth Rouwende Britten houden in St Paul’s Cathedral in London vanavond een gebedsdienst waarin de overleden koningin Elizabeth wordt herdacht. Mensen zijn netjes gekleed in zwarte pakken en stropdassen, terwijl anderen zwarte rouwsluiers dragen, meldde de BBC. De tweeduizend beschikbare polsbandjes voor de dienst werden binnen drie uur uitgedeeld, zei een woordvoerster van de kathedraal tegen de Britse omroep. Premier Liz Truss is met een aantal ministers ook aanwezig bij de dienst die om 19.00 uur Nederlandse tijd begon. Dat was dus precies gelijk met de eerste toespraak van de nieuwe koning Charles. In de kerk werd de koninklijke speech uitgezonden.

Veel anders nu Charles op de troon zit?

Of Charles veel dingen anders aanpakt dan zijn moeder Elizabeth tijdens haar 70 jaar koningschap deed, werd nog niet duidelijk. Dat zal nog moeten blijken. Morgen wordt hij eerst officieel tot koning benoemd, maanden later volgt pas de daadwerkelijke kroning.

Het was dus vooral veel liefde en trots die hij door de tv-schermen over zijn moeder uitsprak: „Bedankt mama, voor uw liefde en dienst.” Okay, een tipje van de sluier gaf koning Charles III in keurige bewoordingen wel weg: „Zoals de koningin zelf deed met onwankelbare toewijding beloof ik mezelf nu ook plechtig, gedurende de resterende tijd die God mij schenkt, om de grondwettelijke principes in het hart van onze natie hoog te houden. En waar je ook woont in het Verenigd Koninkrijk, of in de rijken en territoria over de hele wereld, en wat je achtergrond of overtuigingen ook zijn, ik zal proberen je met loyaliteit, respect en liefde te dienen, zoals ik mijn hele leven heb gedaan.”