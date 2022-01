Voeding onder de loep: zijn verse groenten gezonder dan diepvriesgroenten?

In de rubriek Voeding onder de loep delen we een wetenschappelijke kijk op voeding en gezondheid. Het internet staat vol met claims over deze twee brede onderwerpen, maar klopt deze informatie wel? Met behulp van verschillende experts bieden we duidelijkheid. Met vandaag: zijn verse groenten gezonder dan diepvriesgroenten?

Boodschappen lijken elke week duurder te worden. Kies je dan nog voor verse groenten, of ga je toch liever voor goedkopere diepvriesgroenten? Welke van de twee is de gezondste optie? Metro vroeg om voedingsadvies aan voedingsdeskundige Camella Bot.

Verse groenten vs. diepvriesgroenten

We stellen de hamvraag meteen: zijn verse groenten gezonder dan diepvriesgroenten? Daar heeft Bot een duidelijk antwoord op. „Het is een vraag die veel gesteld wordt en waarop eigenlijk maar één antwoord juist is. Diepvriesgroenten zijn net zo gezond als verse groenten.”

Het maakt volgens de voedingsdeskundige dan ook niet uit of je gaat voor de verse variant of de ingevroren variant als je op je gezondheid wil letten. „Ze zijn even gezond omdat bij het bevroren product de verse groenten direct na de oogst worden ingevroren. Vitaminen, mineralen en andere voedingsstoffen blijven hierdoor behouden.”

Check de ingrediëntenlijst

Waar je volgens Bot wel goed op moet letten bij het uitzoeken van je diepvriesgroenten, is of er misschien iets aan toegevoegd is wat geen groenten zijn. „Denk aan room bij een spinazie a la crème of suiker aan de rode kool. Om zeker te weten of je enkel groenten te pakken hebt, raad ik je aan om even achterop de verpakking de ingrediëntenlijst te checken. Staat hier enkel de groente? Dan zit je goed!”

Bot sluit daarna af met een geruststellend advies: „Naast mijn eerdere advies raad ik mijn cliënten vooral aan voor de groentevariant te gaan waar zij zich prettig bij voelen. Sommigen vinden verse groenten lekkerder, anderen vinden de lagere prijs van diepvriesgroenten aantrekkelijker. Alles is goed, als je je portie groenten per dag maar binnenkrijgt.”

