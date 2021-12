Het eetdagboek van Sharon (26): ‘Ik eet echt elke dag chocolade’

We zijn er dag in, dag uit mee bezig: eten. Wat eet jij op een normale, doordeweekse dag? We vragen het elke week aan een andere Nederlander. Het kan namelijk hartstikke verfrissend zijn om verschillende meningen over eten te horen. Gaan mensen voor gezonde keuzes, of toch voor lekker makkelijk? Met vandaag: het eetdagboek van Sharon.

Sharon werkt als redacteur bij onder meer Metro en Roomed. Ze probeert vijf keer per week aan krachttraining te doen in de sportschool. Ze deelt het eetdagboek van een doordeweekse thuiswerkdag.

Het eetdagboek van Sharon

Ontbijt:

Koffie (lungo en espresso) met een scheut melk en een zoetje.

Snack:

Naanbrood met passata, wortel, courgette, feta kaas en komijnkruiden uit de oven. Daarnaast een cafeïnevrije koffie met melk.

Lunch:

Een bak kwark met een banaan en brownie bites (kleine stukjes chocolade).

Snack:

Een eiwitreep voor het sporten. Na het sporten twee geroosterde broodjes met kaas, passata, tomaat, twee gekookte eieren, rode ui en kruiden. Daarnaast een clear whey eiwitshake.

Avondeten:

Noodles met Thaise roerbakgroenten, vegetarische kipstukjes en een Teriyaki-sausje.

Snack:

Cafeïnevrije koffie met melk, een kerstkransje.

Geef je veel geld uit aan boodschappen?

„Ik denk dat ik zelf ongeveer 50 euro per week aan boodschappen kwijt ben, 100 euro met mijn vriend samen. Dat vind ik een prima bedrag, ik vind het belangrijk om gezond te eten, en vind het daarom ook geen probleem om daar wat meer geld aan uit te geven. Wij letten met het doen van de boodschappen wel op de aanbiedingen. Ik pas mijn boodschappenlijstje daar dan op aan. Zo eten we gevarieerd, en letten we toch een beetje op de uitgaven.”

Zelf uitgebreid koken, of snel en makkelijk?

„Mag het er ook tussenin zitten? Natuurlijk is snel en makkelijk soms prettig, vooral na een lange werkdag. Maar ik vind het echt niet erg om soms iets langer in de keuken te staan en wat uitgebreider te koken. Je hoeft me alleen geen recepten te geven waar ik een paar uur mee bezig ben. Daar heb ik het geduld niet voor.”

Eet je vaak buiten de deur?

„Gemiddeld eet ik eens per twee weken wel buiten de deur. Ik vind het heerlijk om uit eten te gaan. Het liefst ga ik dan voor gerechten die ik thuis niet zo makkelijk kan maken. Ik vind het geen probleem om mijn geld hier aan uit te geven, en zie het echt als een cadeautje aan mezelf.

Wat ik ook vooral leuk vind om te doen, is ergens ontbijten. Ik ben eigenlijk geen ontbijter, ik eet vaak pas rond 10.30 uur. Toch vind ik buiten de deur ontbijten wel heerlijk, vooral op vakantie kan je me daar gelukkig mee maken. Voor mij absoluut geen hotels met standaard afbakbroodjes, ik ga veel liever op zoek naar leuke ontbijttentjes om daar alles te proeven.”

Liever een AVG’tje, of toch een buitenlandse keuken?

„Ik kan blij worden van een simpel AVG’tje op zijn tijd, maar als ik moet kiezen dan ga ik toch echt voor de buitenlandse keuken. Ik ben gek op de Italiaanse keuken, maar mijn hart ligt ook bij de Thaise en Mexicaanse keuken. Ik vind het prettig als een gerecht veel contrasterende smaken heeft. Een gerecht dat pittig, zoet, zuur en zout combineert, is wat mij betreft een blijvertje.”

Welk gerecht is typisch jou?

„Pasta! Ik eet bijna wekelijks wel een pasta. Ik heb veel verschillende lekkere combinaties die ik dan afwissel. Een klassieke pasta pesto is altijd goed, maar ook een pasta broccoli e salsiccia met braadworst is een favoriet. Al eet ik tegenwoordig veel vegetarisch, dus gebruik ik steeds vaker vleesvervangers in mijn gerechten.

Daarnaast eet ik iedere dag wel chocolade. Ik ben echt gek op chocolade en kan hier ook echt elke dag weer zin in hebben. Vaak verwerk ik het in mijn maaltijden, zoals de brownie bites van mijn lunch vandaag. Maar ook ‘s avonds een stukje chocolade bij mijn cafeïnevrije koffie is echt een traktatie.”

Reactie van een voedingsdeskundige

Ricky Frissen is diëtist, coach en schrijver van het boek Vrijheid van voeding. Elke week reageert hij kort op het voedingsdagboek met een tip en een top.

Reactie op het eetdagboek van Sharon Top: „Een lekker, eiwitrijk, gezond en gevarieerd voedingspatroon, zo te zien! Ook houd je mooi rekening met je cafeïne-inname, waardoor slaap niet gehinderd wordt.” Tip: „Het is echt maar een kleine tip hoor, maar als ik dan iets zou moeten verzinnen, dan is het dat ik de eiwitreep of shake later op de avond zou nemen. Zo is het herstel van de spieren tijdens de nacht misschien nét nog wat optimaler!”

