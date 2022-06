Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dansen, drankjes en dankbaarheid op festivals: ‘We onderschatten de kracht van dankbaar zijn’

De mentale gezondheid van jongeren heeft door corona de afgelopen twee jaar flinke klappen gekregen. De harde cijfers: ongeveer een half miljoen jongeren had in 2021 te maken met mentale klachten, blijkt uit onderzoek van het CBS. Wat kunnen we doen om de mentale gezondheid te verbeteren? Volgens initiatief ‘We Spark The World’ heeft het alles te maken met dankbaarheid. „Dankbaarheid komt niet uit het hoofd, het komt uit het hart.” Afgelopen weekend werd dit getest op Defqon.1 Weekend Festival in Biddinghuizen en Metro was erbij.

We Spark The World is opgezet door onder meer Levi van Dam, orthopedagoog en wetenschapper bij de Universiteit van Amsterdam. Hij vertelt dat het initiatief is ontstaan na de tweede coronalockdown. „Samen met creatief bureau Public Cinema kregen we een voorstel toegekend van Thrive mentaal gezond en de gemeente Amsterdam om jongeren een hart onder de riem te steken.”

Van Dam is namelijk ook bedenker en mede-oprichter van Stichting JIM, een stichting die zich richt op het verbeteren van de jeugdzorg. „Vanuit de stichting weten we dat dankbaarheid en dankbaar zijn voor de mensen om je heen een positief effect heeft op jongeren. Het is een krachtig medicijn, en het is goed onderzocht. Maar hoe geef je als jongere daar vorm aan?”

Dankbaarheid op festivals

Al snel kwam Van Dam in contact met Wouter Tavecchio, board member van ID&T Group. Bij hem klonk dit plan als festivalmuziek in de oren. „Op onze evenementen lopen zo’n anderhalf miljoen jongeren per jaar rond, wat de festivals geschikt maakt om bij jongeren deze vorm van dankbaarheid te introduceren. Dankbaarheid is één van de beste dingen die je kunt doen om je mentale gezondheid een boost te geven.”

🙏🏼 De gezondheidsvoordelen van dankbaarheid Volgens Van Dam zorgt het uiten van je dankbaarheid voor vele gezondheidsvoordelen, waaronder een betere nachtrust. Jongeren worden ook er optimistischer, minder materialistisch en meer tevreden van. Deze gezondheidsvoordelen worden ondersteund door hersenonderzoek. „Uit onderzoek blijkt dat de gebieden rondom beloning, morele cognitie en emotie regulatie actiever zijn als je bezig bent met dankbaarheid. Als je last hebt van mentale problemen, dan is het gebied rondom emotie regulatie belangrijk is om mee aan de slag te gaan.”

In de praktijk wordt het idee in de vorm van een ‘Gratitude Booth’ gegoten: een plek op een festival waar bezoekers hun dankbaarheid kunnen tonen aan de hand van een videoboodschap of een foto. Van Dam legt uit dat dit een moderne variant op de dankbaarheidsbrief is. „Het is onderzocht dat het schrijven van een dankbaarheidsbrief waarin je iemand uit je omgeving bedankt, super goed werkt. Maar het kost tegelijkertijd ook veel moeite. Je moet gaan zitten, pen en papier pakken… en dat is niet realistisch op een festival.”

Maar zitten festivalbezoekers wel te wachten op zo’n dankbaarheidsuiting tussen het feesten door? „Dat is nog maar de vraag”, geeft Tavecchio toe. „Het is voor ons ook een experiment, we zijn aan het kijken wat werkt. Als je de houding van jongeren wilt veranderen, dan moet je dat tijd geven. Maar als wij op festivals telkens laten zien dat de kracht van dankbaarheid enorm is, dan hopen we dat dat invloed heeft op die jongeren.”

Dankbaar tijdens Defqon.1

Afgelopen weekend stond het initiatief het hele weekend op hardere stijlen festival Defqon.1 in Biddinghuizen. Metro was aanwezig om het dankbaarheidsgevoel daar zelf te ervaren. Het loopt op dat moment nog niet echt storm, maar dat ligt waarschijnlijk aan het tijdstip waarop we aanwezig zijn: op vrijdag, aan het begin van de middag. Het festivalterrein is op dat moment slechts een aantal uur open. De verwachting is dat de meeste bezoekers aan het eind van de middag nieuwsgierig worden, als ze een drankje (of twee) in hun lichaam hebben. Wel zien we dat de mensen die wél een kijkje komen nemen, met een glimlach op hun gezicht weer verder het festivalterrein op gaan.

Een extra leuke toevoeging zijn de gratis stickers met dankbaarheidsuitingen en complimenten die worden uitgedeeld. Deze zagen we aan het eind van de dag op veel onverwachte plekken terug, zoals op shirts, bij de kluisjes en op de deuren van verschillende Dixies.

De impact van dankbaarheid op jongeren

Terug naar Tavecchio en Van Dam. Welke impact hopen ze dat deze langdurige actie op jongeren gaat hebben? „Het zou voor ons het hoogst haalbare zijn als de festivalgangers zelf hun dankbaarheid gaan uiten. Niet alleen op het festival, maar ook in hun dagelijkse routine”, deelt Tavecchio.

„Ons einddoel is ambitieus, maar we zouden het fantastisch vinden als de jongeren hierdoor de vaardigheden krijgen om zich dankbaarder te voelen”, vult Van Dam aan. „We hopen dat jongeren hierdoor beter in hun vel gaan zitten, waardoor ze minder snel hoeven aan te kloppen bij een psycholoog of hulpverlener. Je ziet op dit moment zo’n grote toename in de vraag naar hulp, en het zou fantastisch zijn als we hier wat invloed op kunnen hebben.”

🙏🏼 Zelf dankbaarheid toepassen? Wil jij zelf ook dankbaarheid toepassen? Tavecchio geeft als tip: „Als je vijf dingen roept waar je dankbaar voor bent, en met je aandacht bij jezelf blijft als je dankbaarheid uit, dan voel je je ook echt beter. Ook als je in een rottige fase zit, er is altijd wel iets om dankbaar voor te zijn. Dat maakt dankbaarheid zo’n praktisch middel.”

