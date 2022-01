13 feiten en fabels over slaap: welke mythes moet je (niet meer) geloven?

Het internet staat vol met mythes over slapen. In de rubriek Feit of fabel over slapen? doken we een paar maanden bovenop die mythes om duidelijkheid te scheppen. Vandaag verzamelen we alle antwoorden, en delen we alle informatie die je moet weten over slaap.

Slaap je echt beter als je voor het slapen een banaan eet, hebben vrouwen meer slaap nodig dan mannen, en werken slaapsupplementen van de drogist eigenlijk wel? De afgelopen weken legde Metro deze en vele andere stellingen voor aan slaapdeskundige Stephanie Molenaar en neurowetenschapper en slaapexpert Els van der Helm.

Wil je meer informatie over onderstaande feiten en fabels? Klik dan bij elk stukje op de bijgevoegde ‘lees ook’ knop om naar het volledige artikel te gaan.

13 feiten en fabels over slaap

1. Je slaapt beter als je ‘s avonds een banaan eet

Feit of fabel? Feit.

In een banaan zit het stofje tryptofaan. Tryptofaan is een aminozuur dat in je lichaam zorgt voor de aanmaak van serotonine. Serotonine stimuleert dan weer de aanmaak van melatonine, waardoor je slaperiger wordt.

Toch is die banaan met tryptofaan niet het beste natuurlijke slaapmiddel, vertelt slaapdeskundige Stephanie Molenaar. „Er is zelfs voeding waar het slaaphormoon melatonine gewoon in zit, zoals amandelen en walnoten.”

2. Als het volle maan is, slapen we slechter

Feit of fabel? Twijfelachtig.

Er zijn wetenschappelijke bewijzen gevonden dat de volle maan van invloed kan zijn op jouw nachtrust. Toch zijn deze bewijzen zijn niet helemaal overtuigend, omdat ook andere factoren als kunstlicht een rol spelen.

3. Slaapsupplementen van de drogist helpen niet

Feit of fabel? Deels waar.

In principe werken slaapsupplementen van de drogist wel, maar gebruiken we ze niet op de juiste manier, op het juiste tijdstip of in de juiste hoeveelheid. Daarom raadt Molenaar aan om slaapmedicatie alleen via de huisarts te gebruiken, en alleen als het echt niet anders kan. „Het slechte slapen komt immers ergens vandaan, en dat los je niet zomaar op met een pilletje.”

4. Een powernap overdag is slecht voor je slaap ’s nachts

Feit of fabel? Deels waar.

Een powernap overdag kan geen kwaad, mits je het niet te laat doet. Ook wanneer je regelmatig slecht slaapt, is een powernap ‘s middags geen goed idee. Els van der Helm, neurowetenschapper en slaapexpert, raadt aan om in het laatste geval goed naar je slaappatroon te kijken.

5. Van slecht slapen word je dik

Feit of fabel? Deels waar.

Dik worden van slecht slapen? Daar zit een kern van waarheid in. Een slechte nachtrust kan namelijk zorgen voor meer honger, omdat onder andere de hormonen ghreline en leptine in je lichaam niet meer in balans zijn.

Bij meer honger wil je meer eten. Eet je voor een langere periode meer calorieën dan je verbrandt? Dan kom je aan in gewicht. Houd je echter onder controle wat je in je mond stopt, en eet je niet meer dan je nodig hebt? Dan hoef je je geen zorgen te maken.

6. Tv-kijken voor het slapen gaan is geen probleem voor je nachtrust

Feit of fabel? Fabel.

Molenaar: „Slapen direct nadat je televisie kijkt, of in slaap vallen tijdens het kijken, is niet zo’n goed idee.” Dit komt onder andere door de aanmaak van cortisol door het blauwe licht van het televisiescherm, maar ook met de stress die jouw lichaam ervaart als je een spannende serie kijkt.

7. ’s Avonds sporten is slecht voor je slaap

Feit of fabel? Fabel.

Volgens Van der Helm heeft recent onderzoek aangetoond dat laat op de avond sporten niet per definitie gelijk staat aan een slechte nachtrust. Slaap jij ook na een intensieve avondworkout nog goed? Dan kan je prima ‘s avonds blijven sporten.

8. Een verzwaringsdeken helpt bij slaapproblemen

Feit of fabel? Feit, maar let op.

Een verzwaringsdeken kan inderdaad zorgen voor een betere nachtrust, ook al is dit (nog) niet wetenschappelijk bewezen. Houd er wel rekening mee dat het een symptoombestrijder is. Je lost er je slaapproblemen immers niet mee op. Zodra je weer nachten zonder de verzwaringsdeken wilt slapen, kan het zijn dat jouw slaapproblemen terugkeren.

9. Vrouwen hebben meer slaap nodig dan mannen

Feit of fabel? Fabel.

Er wordt vaak gezegd dat vrouwen meer slaap nodig hebben dan mannen, maar dat is volgens Van der Helm niet waar. Externe omstandigheden zijn hierin de grootste factor van invloed. „Als er zorgvuldig rekening wordt gehouden met andere factoren, verdwijnt het sekseverschil met betrekking tot behoefte in slaap grotendeels. Dat leidt tot de conclusie dat veel sekseverschillen te wijten zijn aan externe omstandigheden en niet aan een biologisch verschil.”

10. Door seks val je sneller in slaap

Feit of fabel? Feit.

Molenaar: „Seks is inderdaad een goed slaapmiddel. Dat komt door de serotonine die tijdens de seks vrijkomt. Deze neurotransmitter is een voorloper van het slaaphormoon melatonine. Het zorgt er vooral voor dat je je blij en ontspannen voelt, waardoor je lekker slaapt.”

11. Gapen betekent altijd dat je moe bent

Feit of fabel? Fabel.

Waarom we precies gapen, dat weten we eigenlijk niet. Wat we volgens Van der Helm wel weten, is dat gapen niet altijd met moe zijn geassocieerd hoeft te worden. Ook verveling en aanstekelijkheid spelen een rol.

12. Een sigaret voor het slapen zorgt voor een betere nachtrust

Feit of fabel? Fabel.

De werkzame stof in een sigaret, nicotine, werkt niet bevorderlijk voor de slaap. Maar als je veel rookt, dan kan de stress die jouw lichaam ervaart als je géén sigaret rookt er ook voor zorgen dat je niet goed slaapt. In dat geval is het roken van een sigaret vaak wel ontspannender.

13. Als je niet in slaap kunt vallen, moet je gewoon in bed blijven liggen

Feit of fabel? Fabel.

Lig je langer dan een half uur in bed zonder in slaap te vallen? Dan kan het volgens Van der Helm lonen om een ontspannende activiteit te doen. Lezen bij kaarslicht, de was opvouwen of een korte wandeling maken bijvoorbeeld. Zo geef je jouw lichaam opnieuw het teken dat het tijd is om in slaap te vallen. Blijf je in bed liggen? Dan is de kans groot dat je gefrustreerd raakt, waardoor in slaap vallen nog lastiger wordt.