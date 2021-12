Feit of fabel over slapen? Een sigaret voor het slapen zorgt voor een betere nachtrust

Het internet staat vol met mythes over slapen. In de rubriek Feit of fabel over slapen? duiken we bovenop die mythes om duidelijkheid te scheppen. Met vandaag: door het roken van een sigaret voor het slapen, val je sneller in slaap.

Hoort een sigaretje echt bij jouw avondroutine? Of kun jij niet in slaap komen zonder dat je een paar trekjes van jouw e-sigaret genomen hebt? Metro sprak over de invloed van nicotine op jouw slaapkwaliteit met Stephanie Molenaar, slaapdeskundige en auteur van elf verschillende boeken over slaap.

Het effect van roken op jouw nachtrust

Als je je gespannen voelt, is het roken van een sigaret vaak een ontspannende bezigheid. Zorgt het er dan ook voor dat je tot rust komt? „Ja en nee”, vertelt Molenaar. „Aan de ene kant gaat jouw lichaam ‘aan’ als je niet aan de verslaving kunt voldoen. Dit brengt stress, en dat zorgt ervoor dat je niet in slaap kunt vallen.” Daarom zou je kunnen zeggen dat het roken in zo’n situatie inderdaad ontspant.

Toch is de werkzame stof in een sigaret, nicotine, alles behalve bevorderend voor je slaap. Uit onderzoek blijkt volgens Molenaar dat rokers slechter en minder lang slapen dan niet-rokers. „Dat heeft alles te maken het het verslavende effect van nicotine, maar ook door de stimulerende werking ervan. Je krijgt te maken met een hogere bloeddruk, meer hersenactiviteit enzovoorts. Per saldo houd je stress, of de roker nu wel of niet rookt voor het slapengaan.”

De invloed van roken op jouw nachtrust is volgens de slaapdeskundige ook niet al te best. „Het brengt een kortere slaap. Het aantal uren dat je slaapt is dus minder in verhouding met mensen die niet roken. De slaap die er is, is van mindere kwaliteit. Over het algemeen wordt er dus minder uit de slaap gehaald.”

Stoppen met roken beste optie

Volgens Molenaar is stoppen met roken op de lange termijn het beste voor je slaap. „De beste manier is om dit in één keer te doen. Dan heeft je lichaam even stress, maar dan is het wel sneller klaar.”

De slaapdeskundige laat wel weten dat dit in het begin slechte nachten op kan leveren. „Tijdens die eerste dagen boet je in op slaap, maar je kunt jezelf snel herpakken. Het gezegde ‘zachte heelmeesters maken stinkende wonden’ is hier van toepassing. Slecht slapen is een van de afkickverschijnselen van stoppen met roken, dus daar wil je je op voorbereiden.”

Conclusie

Val je sneller in slaap na het roken van een sigaret? Oordeel: onjuist.

Nicotine, de werkzame stof in sigaretten, is niet bevorderend voor je slaap door zijn stimulerende werking. Als roker kan het echter wel voelen alsof je van een sigaret ontspant. Dit komt omdat jouw lichaam een stressreactie ervaart wanneer de verslavende stof nicotine niet op tijd in het lichaam terugkomt. Rook je veel? Dan zorgt het gebrek aan nicotine waarschijnlijk voor een slechtere nachtrust dan die ene sigaret voor het slapen gaan.