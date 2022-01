Feit of fabel over slapen? Door seks val je sneller in slaap

Het internet staat vol met mythes over slapen. In de rubriek Feit of fabel over slapen? duiken we bovenop die mythes om duidelijkheid te scheppen. Met vandaag: door seks val je sneller in slaap.

Heb jij het idee dat je na een vrijpartij ‘s avonds sneller in slaap valt? Het lijkt wel of seks een natuurlijk slaapmiddel is. Klopt dat ook? Hoe het precies zit, en of er een verschil is tussen mannen en vrouwen, vroegen we aan Stephanie Molenaar, slaapdeskundige en auteur van elf verschillende boeken over slaap.

Helpt seks bij in slaap vallen?

Het antwoord op de vraag of je door seks sneller in slaap valt, is volgens Molenaar erg duidelijk: „Seks is inderdaad een goed slaapmiddel. Dat komt door de serotonine die tijdens de seks vrijkomt. Deze neurotransmitter is een voorloper van het slaaphormoon melatonine. Het zorgt er vooral voor dat je je blij en ontspannen voelt, waardoor je lekker slaapt.”

Serotonine is overigens niet het enige hormoon dat vrijkomt tijdens de seks. Molenaar: „Er komen meer hormonen vrij en dat maakt pas écht dat je goed slaapt op seks. Of liever gezegd: op een orgasme. Tijdens een orgasme komt het stofje oxytocine vrij. Dit is ook weer een geluks- en knuffelhormoon. Het maakt je hoofd rustig en zorgt voor een blije gemoedstoestand.”

Het verschil tussen mannen en vrouwen

Is er nog een verschil tussen hoe mannen en vrouwen op een orgasme reageren? Ja, vertelt de slaapdeskundige. „Het effect van oxytocine merken we vooral bij vrouwen, die na de seks daarom graag nog even knuffelen.” Maar waar vrouwen gelukkig worden van even knuffelen, vallen mannen vaak een stuk sneller in slaap. „Mannen vallen als een blok in slaap na de daad, door prolactine. Bij hen is het effect dus sterker dan bij vrouwen.”

De kracht van seks en een orgasme voor het slapen moeten we volgens Molenaar niet onderschatten. „De rush die je kunt voelen na seks is te vergelijken met die van een heroïne-injectie, laat onderzoek zien.”

Je zou dus kunnen denken dat dit gevoel je juist een boost geeft in plaats van zin om te slapen. Hoe komt het dan dat we seks toch als natuurlijk slaapmiddel zien? „Uit een ander onderzoek blijkt dat genoeg slaap juist weer voor een hoger libido zorgt. En dat brengt dan weer betere slaap. Mogelijk is meer vrijen dus de oplossing voor mensen die vaak ‘te moe’ zijn.”

Conclusie

Val je na seks beter of sneller in slaap? Oordeel: juist.

Geluksstofjes als serotonine en oxytocine brengen je zowel een mentaal fijne gesteldheid als een betere nachtrust. Het effect verschilt echter bij mannen en vrouwen, en ook per persoon.