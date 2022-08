Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

15 makkelijk toepasbare tips voor een gezonde levensstijl

Een gezonde levensstijl is helemaal niet zo ingewikkeld. In dit artikel delen we vijftien makkelijk toepasbare tips.

We zijn allemaal op zoek naar dé hack voor een gezonde levensstijl. We helpen je meteen uit de illusie: die is er niet. Wel zijn er een aantal makkelijke richtlijnen die je kunt volgen voor een gezond leven.

Simpele tips voor een gezonde levensstijl

Wil jij wat gezonder in het leven staan? Neem de onderstaande tips dan als leidraad.

1. Eet genoeg vezels

Vezels zouden de basis van je voedingspatroon moeten zijn. Ze zorgen namelijk voor een gezonde spijsvertering en helpen de stoelgang een beetje op gang. Deze smoothierecepten zitten vol vezels.

2. Slaap voldoende

Genoeg slapen is belangrijk om je lijf goed te laten functioneren. „Een slaaptekort herken je uiteraard aan vermoeidheid, maar ook aan een slechte weerstand, een slechter geheugen en een emotionele disbalans”, leerden we van neurofysioloog en slaapexpert Leo van Woerden.

Vaak proberen mensen zich in allerlei bochten te wringen om energieker te worden. Koffie drinken, om maar een voorbeeld te noemen. Maar deze „oplossingen” werken niet zolang je jouw slaap niet onder de loep neemt. Eerst goed slapen, daarna koffie.

3. Trek je wandelschoenen aan

De voordelen van een dagelijks ommetje zijn groots. Wandelen zorgt voor een sneller metabolisme, een hogere hartslag en je verbrandt er wat calorieĂ«n mee. Handig als je af wil van die overgebleven coronakilo’s, maar ook als je je gewoon wat fitter wilt voeten.

4. Geloof niet in marketingpraatjes

Op social media zie je ze maar al te vaak voorbij komen: loze praatjes en beloftes. Een afslankcrème, een magische pil voor vetverbranding… Trap er niet in. Deze praatjes zorgen niet voor een lager getal op je weegschaal, maar wel voor een lager saldo op je bankrekening. Zonde.

5. Start met krachttraining

Het is echt niet nodig om zes keer per week in de sportschool te staan. Maar elke week wat spierversterkende oefeningen doen, kan zeker geen kwaad. Krachttraining (en dat kan ook thuis zijn) is niet alleen goed voor de weerbaarheid van je spieren, maar het zorgt ook voor een beter metabolisme.

6. Eet meer volumevoedsel

Wil jij minder calorieën binnenkrijgen, maar niet minder eten? Kijk dan eens goed naar jouw voedingspatroon. Wellicht kun je wat eetwissels toepassen, waardoor je niet minder hoeft te eten, maar toch flink op calorieën kunt besparen.

Inspiratie nodig? Hier vind je een lijst met onze favorieten: 9 x volumevoedsel met weinig calorieën.

7. Focus op het eten van eiwitten

Naast vezels zouden ook eiwitten een belangrijke component in jouw voedingspatroon moeten zijn. Eiwitten zijn de bouwstenen van jouw lichaam, en daarom horen ze zeker thuis in een gezonde levensstijl.

8. Voeg HIIT toe aan je trainingen

Voor een gezond lijf is een beetje uithoudingsvermogen belangrijk. Je hoeft niet meteen een uur hard te lopen voor een goede conditie. Doe bijvoorbeeld eens een High Intensity Interval Training, een HIIT. Met deze uitdagende manier van trainen krijg je jouw hartslag wel omhoog.

9. Kies voor gezonde, voedzame snacks

Bij veel mannen gaat het fout bij het kiezen van de juiste snacks. Eet je overdag gezond, maar bezwijk je ‘s avonds aan de bitterballen, chips en frisdrank? Zorg ervoor dat je deze producten niet in huis haalt, en juist gezonde snacks in huis hebt. Dan is de keuze om voor een handje noten te kiezen een stuk makkelijker.

10. Word zen

Stress is funest voor een goede gezondheid. We kunnen je wel adviseren om geen stress meer te hebben, maar iedereen weet dat dat averechts werkt. Daarom willen we je juist adviseren: plan meer rustmomenten in. Zoek een rustgevende hobby. Ga vaker de natuur in. Mediteer.

We tipten je eerder al 6 wetenschappelijk bewezen manieren om van je stress af te komen.

11. Neem je ochtendroutine onder de loep

Begin jij elke ochtend gehaast? Sla je jouw ontbijt vaak over? Moet je je vaak haasten naar de trein? Als je al die vragen met ‘ja’ kunt beantwoorden, dan is het verstandig om je ochtendroutine eens onder de loep te nemen. Sta eens iets eerder op, en begin je ochtend wat rustiger. Maak ‘s avonds jouw ontbijt alvast klaar. Plan tijd in om de krant open te slaan, en je ochtend rustiger te beginnen. Dit doet veel voor je mentale gezondheid.

12. Eet genoeg

Koppel jij ‘gezond leven’ automatisch met ‘weinig eten’? Probeer dit los van elkaar te zien. Een gezond leven zou niet in het teken van afvallen moeten staan. De focus moet juist liggen op gezond, lekker eten. Kies voor voldoende vezels, eiwitten en vetten. En vooral: eet genoeg. Van te weinig eten wordt jouw lichaam niet blij (en jij al helemaal niet).

Een extreem dieet, zoals deze variant van Tom Cruise voor Top Gun Maverick en deze variant van Joaquin Phoenix voor Joker, kan alleen onder strikte begeleiding van een diëtist. Begin er dus niet zelf aan.

13. Drink water

Een inkoppertje voor een gezonde levensstijl, maar ruil die suikerrijke frisdrank in voor water, thee of koffie zonder suiker. Dit scheelt niet alleen veel calorieën, maar verlaagt ook het risico op hart- en vaatziekten en diabetes type 2. Vind je water echt niet lekker? Voeg dan een scheutje suikervrije siroop toe.

14. Volg geen dieet, verander je levensstijl

Een dieet waarbij je hele voedingsgroepen uitsluit of waarbij je je aan een strikt voedingsschema moet houden, hou je vaak maar een korte tijd vol. Voordat je het weet, snak je weer naar bier of een hamburger. Eindstand: het voelt alsof je weer opnieuw moet beginnen.

Wat je wél zou moeten doen, is je levensstijl veranderen. Zorg ervoor dat een biertje in het weekend gewoon in jouw nieuwe levensstijl past. Net als een hamburger of een barbecue-avond op zijn tijd. Een streng dieet werkt vaak niet. Je levensstijl omgooien wél.

15. Vergeet niet te genieten

Wat ons betreft de belangrijkste tip: vergeet niet te genieten van het leven. Kies soms voor een salade, en soms voor een hotdog. Kies soms voor een glas water, en soms voor een biertje. Het moet immers wel leuk blijven, en als je jezelf allemaal regeltjes gaat opleggen, dan werkt dat vaak averechts. Zoek naar een manier die voor jou werkt.