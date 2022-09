Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De vele gezondheidsvoordelen van 10 uren fietsen per week

We hebben het vaak over wandelen, hoe gezond dat wel niet is. Maar verdiep je ook eens in fietsen. Met niet eens zo heel veel uren per week op de fiets verdubbel je de kans volgens Australisch onderzoek om zonder ziektes en functioneel oud te worden.

Het onderzoek is gepubliceerd in academisch tijdschrift Scientific Reports.

10 uren fietsen per week

Het magische aantal uren op een fiets per week is 10 uren, en dat kan uiteraard ook meer zijn. En dan hebben we het niet per se over wielrennen, want matig fietsen is voldoende. Dit blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Sydney.

Onderzoekers van de Westmead Institute for Medical Research onderzochten tien jaar lang 1.500 respondenten, ouder dan 49 jaar. Geen kleinschalig onderzoek, dus. Na de studie van tien jaar bleek dat de deelnemers die zich het meest fysiek hadden ingespannen, twee keer minder kans hadden op leeftijdsgerelateerde kwalen als hartaandoeningen, diabetes, beroerte en kanker. Ook verkeerden ze in een optimale fysieke en mentale conditie vergeleken met hun leeftijdsgenoten die de minste hoeveelheid beweging kregen.

MET-minuten

Maar hoe kom je dan op die 10 uren fietsen? Welnu, in de studie werd gerekend met MET-minuten (metabolic equivalent minutes). De meest gezonde groep bleek wekelijks minstens 5.000 MET-minuten te maken, terwijl de minst gezonde groep maar rond de 1.000 MET-minuten kwam.

Metabolic equivalent minutes vormen niets meer dan een meetwaarde voor bewegingsintensiteit. Matig tot normaal fietsen (19 tot 22 kilometer per uur) is een activiteit van 8 MET. Dat betekent dat je acht keer meer energie verbruikt dan tijdens het zitten en niets doen. Bereken je het alleen in fietsen, dan moet je 625 minuten per week fietsen. Dat is iets meer dan 10 uren. Zo’n anderhalf uur per dag. Op de fiets naar het werk dus, en geen elektrisch gedoe. Uiteraard kun je het ook bereken met andere bewegingsvormen.

De WHO adviseert overigens 600 MET-minuten per dag. Dat zou betekenen dat 75 minuten per dag genoeg is, en 525 minuten per week. Dat zou geen 10 uren fietsen per week zijn, maar 875 uren. Wij houden ons liever vast aan het onderzoek.