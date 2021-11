Feit of fabel over slapen? ’s Avonds sporten is slecht voor je slaap

Het internet staat vol met mythes over slapen. In de rubriek Feit of fabel over slapen? duiken we bovenop die mythes om duidelijkheid te scheppen. Met vandaag: ’s avonds sporten is slecht voor je slaap.

De nieuwe maatregelen die afgelopen zondag ingegaan zijn, zijn duidelijk: het onderwijs blijft open, niet-essentiële winkels, de cultuursector en amateursport sluit om 17.00 uur. Dat betekent onder andere dat er vaker overdag gesport gaat worden. Is overdag sporten ook beter voor je slaap dan in de avond sporten?

Metro sprak met Els van der Helm, neurowetenschapper en slaapexpert, over het effect van ‘s avonds sporten op je slaap.

Dit effect heeft bewegen op jouw slaap

Van der Helm: „Als we kijken naar wetenschappelijk onderzoek, dan kunnen we stellen dat elke vorm van beweging goed is voor je slaap. Bewegen heeft bijvoorbeeld invloed op de duur van je slaap, op de slaapefficiëntie, en het zorgt ervoor dat je sneller in slaap valt. De intensiteit van de sport leek hierbij niet veel uit te maken, wat betreft het zien van deze gunstige effecten.”

Volgens Van der Helm is de timing van sporten een lastigere kwestie. „Vroeger was men ervan overtuigd dat sporten voor het slapengaan een no-go was. De grootste reden hiervoor was dat mensen tijd nodig zouden hebben om weer rustig te worden, terwijl sporten juist voor energie kan zorgen.”

Maar een recent wetenschappelijk onderzoek op basis van een meta-analyse heeft bewezen dat zelfs sporten met een hoge intensiviteit in de 4 tot 0,5 uur voor het slapen geen negatief effect op de slaap heeft. Sterker nog: het uitvoeren van sport met hoge intensiteit tot 2 uur voor het slapen gaan, zorgde ervoor dat mensen sneller in slaap vielen en langer sliepen.

Op zoek naar andere vormen van beweging

Als je na een lange werkdag toch actief wilt zijn, ga dan eens op zoek naar een andere vorm van sport. Want ondanks dat de sportscholen en sportclubs vanaf 17.00 uur gesloten zijn, is het natuurlijk nog wel mogelijk om thuis te sporten. Denk aan een rondje hardlopen of een high intensity interval training via YouTube.

Volgens Van der Helm is enige vorm van opbouwen echter wel een vereiste om goed te kunnen slapen. „Bij ongetrainde mensen resulteerde laat sporten in een vermindering van de slaapkwaliteit door een kortere REM-slaap.” En ook voor ochtendmensen is het wellicht oppassen geblazen. „Een studie suggereerde dat ochtendmensen meer slaapverstoring zouden kunnen ervaren wanneer ze ‘s avonds laat sporten. Bij avondmensen was dat niet het geval.”

Ook belangrijk: de juiste voeding

Als laatste factor die mogelijk een rol kan spelen in de kwaliteit van je slaap na het sporten, noemt Van der Helm voeding. „Een koolhydraatrijke maaltijd met weinig eiwitten vergemakkelijkt de opname van tryptofaan en de omzetting ervan in serotonine, wat slaperigheid en slaap bevordert. Kies je juist voor een maaltijd met veel eiwitten en weinig koolhydraten? Dat zorgt voor een verhoging van het stofje epinefrine, waardoor de opwinding toeneemt. Dat kan leiden tot een slechtere nachtrust.”

Conclusie

Is ‘s avonds laat sporten nadelig voor je slaap? Oordeel: niet waar.

Volgens Van der Helm heeft recent onderzoek aangetoond dat laat op de avond sporten staat niet per definitie staat aan een slechte nachtrust.

Vind jij het fijn om in de avond te sporten, en merk je geen nadelige effecten op je slaap? Blijf dan vooral sporten wanneer jij dat prettig vindt. Merk jij wel dat je niet goed in slaap komt als je in de avond gesport hebt, zorg er dan voor dat je minimaal twee uur tussen het sporten en het slapen inplant.