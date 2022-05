Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Het is feest: 50 jaar magie in Walt Disney World (en dit kun je verwachten)

Het is dubbel feest in de Disney-parken. Terwijl Disneyland Parijs dit jaar dertig kaarsjes uit mag blazen, bestaat Walt Disney World in het Amerikaanse Orlando in de staat Florida maar liefst vijftig jaar. Metro was er bij om het verjaardagsfeest te vieren met Mickey en Minnie Mouse, én om als eerste de gloednieuwe attractie Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind te testen.

Walt Disney World is jarig en dat moet gevierd worden. Bij binnenkomst is dat meteen duidelijk: Mickey Mouse en zijn vrienden zijn klaar om te feesten en dat voel je. Wat kun je verwachten van de vijftigste verjaardag van Walt Disney World?

De feestelijke verjaardag van Walt Disney World

In Amerika lijkt alles nét een beetje groter te zijn dan in Nederland, of zelfs Europa. Neem bijvoorbeeld het oppervlak van het gehele Walt Disney World Resorts terrein: dit is grofweg net zo groot als de hele provincie Utrecht. Voor Nederlandse begrippen is dat ongekend groot voor een pretpark. En ja, dat betekent dus ook dat je soms twintig minuten in de pendelbus zit om van het hotel naar een bepaald park te komen.

Om de hele Disney-ervaring te krijgen, is het zeker nodig om te ‘parkhoppen’. Walt Disney World bestaat namelijk uit maar liefst vier themaparken (Magic Kingdom, Hollywood Studios, EPCOT en Animal Kingdom), twee waterparken, 25 verschillende resorts en hotels om te overnachten, en het winkelgedeelte Disney Springs voor de nodige souvenirs.

Gelukkig is het vervoer tussen de parken en hotels geen enkel probleem, want naast de pendelbussen zijn er ook nog genoeg andere vervoersmiddelen om van punt A naar punt B te komen. Wat dacht je van de Skyliner, de monorail, of over het water met een boot?

Magische sfeer in Magic Kingdom

Een bezoekje aan Walt Disney World is uiteraard niet compleet zonder een glimp van het magische kasteel van Doornroosje op te vangen. In de tijd dat het park moest sluiten in verband met Covid, hebben de medewerkers van het park niet stil gezeten. Het kasteel heeft namelijk zichtbaar een nieuw likje nieuwe verf gekregen, en is gepimpt met gouden linten en accenten.

Niet alleen het kasteel, maar ook Mickey, Minnie en de andere Disney-karakters hebben een feestelijke make-over in de vorm van een nieuwe outfit gekregen. Die outfit is qua kleur dan weer geïnspireerd door de kleuren van het kasteel – en zo komt alles weer bij elkaar.

Souvenirs met een vintage uitstraling

Walt Disney World bestaat dus vijftig jaar en dat mag iedereen weten. Deze verjaardag zie je niet alleen terug in de banners langs de looppaden en tijdens de Celebrations-parade, maar ook in de tijdelijke merchandise die in het park verkocht wordt. In de Main Street, de straat die je van de ingang van het Magic Kingdom-park naar het kasteel van Doornroosje brengt, vind je een winkeltje met vintage Disney-merchandise.

Aan het plafond van deze speciale giftshop hangen replica’s van oude tickets die je vijftig jaar geleden voor de attracties nodig had. Attractie A was het meest spannend en het grootst, attractie E het minst (en dus het goedkoopst). Een uniek detail, iets waar Walt Disney World in uitblinkt.

Nog zo’n klassieke must see in het Magic Kingdom-park: de parade. Midden op de dag maakt de drukke Main Street plaats voor een parade, waarbij verschillende Disney-karakters op een vrolijk muziekje door de straat dansen. Het thema van deze parade, Festival of Fantasy, is een ode aan de sprookjes uit Fantasyland. Zo kunnen kinderen (én hun ouders) zwaaien naar Mickey en Minnie, maar ook naar Peter Pan, kleine zeemeermin Ariël, Rapunzel, Belle en het Beest, en Pinokkio.

Heb je de grote parade gemist? Speciaal voor de vijftigste verjaardag van Walt Disney World is er ook nog een kleinere verjaardagsparade waar de karakters in hun nieuwe outfits klaarstaan om te dansen en naar de gasten te zwaaien. Het resultaat van zo’n parade is altijd prachtig: de Main Street staat bomvol kinderen die oog in oog komen te staan met hun favoriete Disney-figuren. De grote glimlach op hun gezicht? Magisch.

Terug in de tijd: een bezoekje aan Hollywood Studios

Een andere kracht van Walt Disney World, is het overbrengen van een bepaalde sfeer in een themapark. Waar het park Magic Kingdom overspoeld lijkt te zijn door ‘pixiedust‘, de sterrenstof van het bekende elfje Tinkerbell uit Peter Pan, waan je je in het park Hollywood Studio’s juist in het Hollywood uit de jaren 30. Dit zie je terug in alles: de lettertypes op de gebouwen, het kleurenschema en zeker ook de muziek die je door het hele park hoort.

In de ruim vijftig jaar dat de Walt Disney World-parken in Orlando open zijn, sloten ze slechts een aantal keer hun deuren. Vaak was dit hooguit een paar dagen vanwege een orkaan, en soms slechts een paar uur. Tot twee jaar geleden. In maart 2020 sloten de parken een aantal maanden noodgedwongen vanwege Covid. Een slechte timing voor het Hollywood Studios-park, want grofweg een week daarvoor opende de dark ride Mickey & Minnie’s Runaway Railway. Deze attractie, waar een treinrit van Mickey en Minnie centraal staat, is het toonbeeld van de klassieke Hollywood sfeer die door het hele park te voelen is. Inclusief neon-lampen en muziek uit de jaren 30.

May the forth be with you

Eén gebied is overigens een flinke uitzondering op de Hollywood-regel: in 2019 opende het Star Wars-gebied in Hollywood Studio’s. Als je fan bent van deze buitenaardse films, dan is een bezoekje aan dit gebied zeker de moeite waard.

Metro bezocht het park op 4 mei. Fans van Star Wars zullen deze datum geheid herkennen als May the fourth, een typische Star Wars-dag omdat dit lijkt op may the force be with you. Dat was in het park dan ook zeker te merken: bezoekers liepen in buitenaardse kostuums, droegen t-shirts met verwijzingen naar de films en brachten zelfs hun lightsabers mee naar het park. Ook liepen er extra veel Stormtroopers en zelfs een Chewbacca rond om mee op de foto te gaan, op een iconische plek zoals bij de replica van de Millennium Falcon. Het is een feit dat Star Wars-liefhebbers hun ogen uit zullen kijken in dit gebied.

Guardians of the Galaxy in EPCOT

Het park EPCOT is een uniek themapark, omdat dit park nooit ‘af’ is. Walt Disney zei ooit dat EPCOT altijd een plek zou zijn die met de tijd mee verandert. Zo gezegd, zo gedaan. Dit gebeurt bijvoorbeeld met jaarlijks terugkerende festivals (zoals het Flower & Garden-festival in de lente), maar het uitrollen van nieuwe attracties hoort hier ook zeker bij. Eén van de attracties die EPCOT zeker nog populairder gaat maken, is een spectaculaire nieuwe achtbaan. Deze attractie staat volledig in het teken van de populaire MARVEL-reeks Guardians of the Galaxy.

Het idee voor deze achtbaan kwam meer dan vijf jaar geleden tot stand. James Gunn, de Amerikaanse filmmaker die verantwoordelijk is voor de Guardians of the Galaxy-films, is bij het hele proces van het maken van de attractie betrokken geweest. Daniël Joseph, designer van special effects en illusies, vertelt dat Disney en Gunn hierbij goed hebben samengewerkt. „Het zijn natuurlijk zijn personages, en in combinatie met onze visie over het project hebben we een geweldige attractie gemaakt.”

Muziek in de hoofdrol

Betty Lombardy werkt als project coördinator aan de attractie. „De Guardians of the Galaxy-films staan bekend om hun muziek. Daarom speelt muziek ook een grote rol in deze attractie.” Als je in de achtbaan stapt, is het nog maar de vraag welk liedje je te horen krijgt. Om elk ritje vernieuwend te houden, zijn er namelijk zes verschillende liedjes uitgekozen. Welk nummer je krijgt, is volledig willekeurig. Lombardy: „Het was een geweldig proces om die zes liedjes te kiezen. We hebben meer dan honderd liedjes getest en hebben daardoor váák in de achtbaan gezeten. De liedjes die nu te horen zijn, vertolken de sfeer en het verhaal van de attractie het best.”

Metro mocht de nieuwe attractie ook uittesten. Twee keer zelfs. En hoewel we eerst sceptisch waren over het effect van een liedje (de achtbaan blijft toch precies hetzelfde?), kunnen we nu met volle zekerheid zeggen dat een liedje de ervaring écht anders maakt. Welke liedjes wij kregen? Disco Inferno van The Tramps en Conga van Gloria Estefan en Miami Sound Machine. Je snapt: Metro‘s Sharon zat beide keren swingend in de attractie.

🎵 Déze liedjes hoor je in de nieuwe Guardians of the Galaxy attractie Conga – Gloria Estefan, Miami Sound Machine

September – Earth, Wind and Fire

Disco Inferno – The Tramps

One Way or Another – Blondie

Everybody Wants to Rule the World – Tears for Fears

I Ran (So Far Away) – A Flock of Seagulls

Op het moment van schrijven zijn de opnames voor de nieuwste Guardians of the Galaxy-film (nummer drie alweer) al een paar maanden achter de rug. Tijdens deze opnames voor de film is er ook ruimte vrij gemaakt om een aantal opnames voor deze Disney-attractie te maken, laat Lombardy weten. „De acteurs vonden het enorm leuk om deze opnames te maken. Dit is zo’n andere manier van filmen dan ze gewend zijn, ook voor hen was het een hele uitdaging.” Joseph beaamt dat. „Ze waren net zo enthousiast over deze attractie als wij zijn.”

De achtbaan komt met een unieke lancering: een achterwaartse. „Dit systeem wordt nog in geen enkel ander Disney-park gebruikt”, vertelt Lombardy. „Met deze nieuwe technologie zorgen we ervoor dat de gasten volledig opgaan in deze rit. Je voelt je echt gewichtsloos, alsof je door de ruimte zweeft.” Vergeet de klassieke achtbaan waar karretjes in een rijtje achter elkaar aan rijden. Bij deze attractie kunnen die karretjes namelijk afzonderlijk van elkaar draaien, zoals in een omnimover-systeem (hoe dat werkt zie je in deze video). Zo krijg je in elk karretje een unieke ervaring. Zit je in het voorste karretje? Dan heb je een volledig andere ervaring dan wanneer je in de laatste zit. Zelf ervaren? Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind opent op 27 mei.

Snacks met Mikey-oren

Ook typisch voor alle Walt Disney parken: eten in de vorm van Mickey. De Disney-medewerkers noemen Mickey niet voor niets ‘the boss’. Zo at Metro-verslaggeefster Sharon niet alleen een ijsje met Mickey-oren, maar ook een kaneelbroodje en een overheerlijke brownie met Mickey-oren. Eten speelt sowieso een grote rol in het park. Alle vier de parken hebben een ruim assortiment met verschillende opties. Soms gezond, soms iets minder gezond (het blijft immers een pretpark), maar vooral allemaal erg lekker.

Voor de vijftigste verjaardag van het park zijn er een aantal nieuwe gerechten op het menu gezet. Zo vind je alleen tijdens dit feestelijke jaar een ’50th Celebration Churro’, een portie roze churro’s met marshmallow cream en gekleurde spikkels. Mierzoet, maar precies de suikerkick die je nodig hebt na een lange dag in de parken rondlopen. Liever een hartige optie? Ga voor de ‘Wild Toad Burger’, een burger in de vorm van een kikker. Of combineer zoet en hartig met de ’50th Celebration Hot Dog’, waar een klassieke Amerikaanse hotdog wordt geserveerd met strawberry bacon jam en poedersuiker.

Staat een bezoekje aan Disney World in Orlando al jaren op jouw bucketlist? Zie dit als jouw teken om te gaan, en laat je onderdompelen in de magische wereld van Walt Disney. Het is het dubbel en dwars waard.

Benieuwd naar welke attracties je niet over mag slaan tijdens jouw bezoek aan Walt Disney World? Hier vind je een overzicht.