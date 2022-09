Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wat weet jij over het zwarte goud? 5 feiten en fabels over koffie

Het zwarte goud, een bakkie pleur, troost of slobber: zomaar een greep uit de benamingen die wij voor een kopje koffie hebben. Het oppeppende drankje speelt een grote rol in ons leven. Toch dwalen er nog veel fabels over dit onderwerp op het internet rond. Wat moet je geloven, en wat vooral niet?

Metro ging in gesprek met verschillende experts om de waarheid boven tafel te krijgen.

5 feiten en fabels over koffie

1. Koffie is lang niet zo verslavend als we denken

Hoort een kopje koffie bij jouw dagelijkse opstartroutine? Dan kan het zomaar zijn dat je denkt dat je verslaafd bent aan het cafeïne houdende drankje. Maar is het echt zo verslavend als gezegd wordt? Voedingswetenschapper en epidemioloog Trudy Voortman denkt van niet. Ze vertelt: „Als we het hebben over een verslaving, dan spreken we eerder van problematisch middelengebruik. Vaak zijn verslavingen ook slecht voor je gezondheid of voor je sociale contacten. Bij koffie is dat niet aan de orde, een paar kopjes per dag is juist gezond!”

Zij vindt elke dag koffie drinken eerder een gewoonte dan een verslaving. „Het past prima in een gezond voedingspatroon. We associëren het drankje ‘s morgens ook met lekker wakker worden en vrolijk opstaan. Het is echt een standaard ochtendritueel geworden.” Daarnaast zijn eventuele ontwenningsverschijnselen vaak licht en treden niet bij iedereen op.

2. ‘s Morgens koffie drinken droogt je lichaam uit

Kan het kwaad om de dag te beginnen met een kopje koffie, of zorgt dit juist voor het uitdrogen van je lichaam? Metro legde het voor aan voedingswetenschapper Vincenzo Fogliano. „De dag beginnen met alleen een kop koffie kan zeker geen kwaad”, laat hij weten. Zowel een glas water als een bakkie pleur komen je vochtbalans ten goede. „Vergeet niet dat 95 procent van de koffie bestaat uit water.”

3. Hoe (on)gezond is elke dag koffie drinken eigenlijk?

Als jij inderdaad elke dag met een kopje koffie start, dan wil je vast ook weten hoe (on)gezond het eigenlijk is om überhaupt koffie te drinken. Ook dit legden we voor aan epidemioloog en voedingswetenschapper Trudy Voortman. „Uit onderzoeken blijkt dat een aantal kopjes per dag gelinkt wordt aan een lagere kans op hart- en vaatziekten, diabetes, minder beroertes en allerlei andere chronische ziektes.”

Toch blijft het volgens Voortman tegelijkertijd lastig om precies te vertellen door welk stofje het drankje zo gezond is. „Dat is bij veel voedingsmiddelen zo. Bij de broccoli weten we ook niet precies welk stofje uit de broccoli nou zo gezond is. Het is eerder een combinatie van verschillende stoffen en antioxidanten, en dat is altijd complexer dan we denken.” En goed nieuws voor de decaf-koffiedrinkers: deze gezondheidsvoordelen gelden ook voor een cafeïnevrij bakkie pleur.

4. Het maximale aantal koppen koffie per dag is 3

Koffie is goed voor je gezondheid, blijkt dus uit vele onderzoeken. Maar hoeveel is te veel? Voortman: „Uit onderzoeken blijkt dat een aantal kopjes koffie per dag gelinkt wordt aan een lagere kans op hart- en vaatziekten, diabetes, minder beroertes en allerlei andere chronische ziektes. Uit de meeste studies komt die lagere kans op deze ziektes duidelijk naar voren bij zo’n vier à vijf koppen per dag.”

Daarnaast vertelt ze dat we niet weten of betere effecten optreden bij meer koffie, omdat er weinig onderzoek gedaan is naar een maximaal aantal kopjes per dag. Daarnaast is een te grote hoeveelheid cafeïne in het lichaam niet wenselijk. „De een is gevoeliger voor cafeïne dan de ander. Als je veel cafeïne neemt, kan je onrustig worden of slechter slapen, omdat de alertheid waar de cafeïne voor zorgt kan doorschieten. Dat wordt vaak als onprettig ervaren.”

5. Werkt een kop koffie tegen een kater?

We sluiten deze feiten en fabels af met een artikel uit een andere reeks, namelijk feit en fabel over alcohol. Toch past het goed in dit artikel, want de vraag luidt: ‘Werkt een kop koffie tegen een kater?’ Metro vroeg het aan Judith Noijen, senior preventiedeskundige bij Jellinek. „Ik hoor vaker dat mensen denken dat het helpt tegen een kater”, vertelt ze. „Maar ik moet deze mensen helaas teleurstellen: er bestaat geen wondermiddel tegen een kater. Koffie is dat ook niet.”

Meer feiten en fabels over alcohol lees je in dit artikel: 4 feiten en fabels over alcohol: welke moet je niet (meer) geloven? Andere artikelen over onderwerpen als gezondheid, vind je terug bij onze categoriepagina Gezondheid.