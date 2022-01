Deze artikelen lazen jullie het vaakst in 2021

In 2021 hebben jullie, onze lezers, weer een hele hoop afgelezen. Van rellen na persconferenties en mediaruzies tot vertederende momenten: jullie zaten er bovenop. Zoals elk jaar hebben we een overzicht gemaakt van de artikelen waar jullie het meest van smulden (of niet).

Het was een bewogen jaar, kunnen we wel stellen. Weinig mensen hadden in januari van dit jaar verwacht dat we tijdens de jaarwisseling weer in lockdown zouden zitten, maar daar zijn we dan toch. We kunnen alleen maar hopen dat 2022 leukere dingen voor ons in petto heeft.

De Metro top-10 artikelen

Hieronder, op willekeurige volgorde, de meest gelezen Metro-artikelen van het afgelopen jaar:

Microbioloog bestrooit Baudet en Haga met feiten in Op1

We gaan helemaal terug naar begin vorig jaar, medio 2021, toen de lockdown (weer eens) met drie weken verlengd werd. Bij talkshow Op1 schoven Thierry Baudet, Wybren van Haga én microbioloog Rosanne Hertzberger aan. Die laatste bestrooide de twee politici, vaak vol kritiek, met feiten.

Terwijl de microbioloog uitleg gaf over de lockdown, wisselden de mannen wat onderlinge blikken uit. Het duurde niet lang voordat Van Haga van wal stak. Daaroverheen kwam Thierry Baudet.

De Wereldgezondheidsorganisatie zou ‘lockdowns afkeuren’, er werden wat cijfers genoemd over ‘economische schade’, de microbioloog in Op1 zou met ‘verkeerde berekeningen’ komen en zo ging het door. Totdat Rosanne Hertzberger ingreep en de twee confronteerde met wat parate feiten en cijfers. Daarbij stipte ze ook nog even een pijnlijke tweet van Wybren van Haga aan en vroeg ze aan Thierry Baudet hoe dat nou precies zit met het antisemitisme in de partij. Het leverde een interessant gesprek op, waarbij een live factchecker geen overbodige luxe zou zijn geweest.

RTL-kijkers ontsteld na betoog Peter R. de Vries over relschoppers

Alhoewel de rellen in Rotterdam misschien nog duidelijker in ons geheugen staan geschrift, kunnen we ook de avondklokrellen niet vergeten. Ten tijde van de rellen was Peter R. de Vries een graag geziene gast in talkshows, en hij schoof die avond ook aan bij zowel Jinek als RTL Boulevard.

In beide programma’s gaf hij zijn mening over de rellen en plunderingen. Bij Eva Jinek aan tafel liep de discussie hoog op tussen de misdaadverslaggever en de burgemeester van de zwaar getroffen stad Eindhoven, John Jorritsma.

„Ik snap de verbazing van heel veel mensen niet. Zoals Rutte, die zegt ‘Wat bezielt deze mensen?’. Ik denk dat het al begint met het feit dat je het niet begrijpt, of niet wílt begrijpen. Ik keur het overigens voor 100 procent af, ik vind het afschuwelijk om te zien”, aldus De Vries.

Gevaccineerd en toch corona? Dít symptoom zie je vaker bij gevaccineerden

Inmiddels weten we dat ook gevaccineerden het coronavirus kunnen overdragen, zowel aan ongevaccineerden als aan mensen die het vaccin hebben gehad. Maar zo’n beetje halverwege juli 2021 was dat nog niet zo duidelijk. Wat wel bleek, uit onderzoek, was dat gevaccineerden die besmet waren met corona een specifiek symptoom hadden.

Het blijkt namelijk dat besmette gevaccineerden vaker niezen dan niet-gevaccineerden. „Dit suggereert dat wanneer je veel niest zonder verklaring en je al gevaccineerd bent, dat dat een teken kan zijn van Covid-19″, staat in de publicatie over het Britse onderzoek.

Maarten van Rossem over De slimste mens: ‘Er deed een ontzettende eikel mee’

Inmiddels is het nieuwste seizoen van De slimste mens al lang en breed op tv. Zo ontpopte Jacob Derwig zich tot publieksfavoriet en ook ‘bedrijfsleider Ilse’, Randy Fokke, deed het goed bij het publiek. Maar Metro sprak jurylid Maarten van Rossem in juli, toen het zomerseizoen nog moest beginnen. Hij deed toen uit de doeken dat er een „ontzettende eikel” meedeed. Wie dat precies was, onthulde hij niet. Wie denk jij dat het is?

Drentse horecaman gooide z’n terras open: ‘Ik heb voor 10.000 euro schik gehad!’

Het lijkt wel een soort hamsterrad, waar we in zitten: weer in lockdown, weer de horeca dicht. In februari 2022 had een horecaman in Drenthe het wel gehad, hij gooide z’n terras gewoon open. Om half zes kreeg hij op de zondag een waarschuwing en daar bleef het bij. En al had hij wel een boete van 4000 euro gekregen: „Ik heb voor 10.000 euro schik gehad!” Dit weekend pakken ze hem dan ook niet meer af.

Arjan Vosseberg (35) van Boschzicht in het Drentse Echten kijkt er met een grote en tevreden glimlach op terug. „Het was echt weer even als vanouds. Gasten superblij, personeel de dag van hun leven en ik ook. Je mag weer even je ding doen en dat is zo mooi.”

Marieke (29) en Marieke (34) zijn weduwe: ‘Een paar weken voor onze bruiloft overleed hij’

Twee vrouwen van jonge leeftijd, met dezelfde naam, beiden weduwe én beiden hun man op dezelfde manier verloren. Metro sprak Mariek (29) en Marieke (34), over hun toevallige en verdrietige verhaal. Over hun verdriet, het verwerkingsproces en over hoe hun leven opnieuw vorm kreeg, maakten ze een documentaire: Huisje, Boompje… Weduwe.

„We gaan wel even terug in de tijd, maar blikken ook vooruit naar hoe onze levens nu zijn. In de docu zie je bijvoorbeeld ook een echo van Marieke en we hebben gefilmd bij een van mijn chemokuren. Maar we gaan ook op bezoek bij de schoonouders van Marieke, de ouders van haar overleden man, en we hadden met hen een heel mooi gesprek”, vertelt een van de Mariekes.

Wat is er allemaal aan de hand rondom Marco Borsato? We zetten het op een rij

De geruchtenmolen rond Marco Borsato is inmiddels nog steeds niet tot stilstand gebracht. Er zijn meerdere aangiftes gedaan tegen de zanger en ook Borsato zelf deed aangifte, van valse aangifte en laster. Volg je het allemaal nog? In dit artikel somden we alles op wat er gaande was rond de zanger. Beschuldigingen van misbruik en het (heel lang) uitblijven van zijn reactie daarop.

Het jaar van Mar Jan uit Ruinerwold: ‘Ik heb mijn familie terug en het geheim zijn we kwijt’

Aan het eind van elk jaar spreken Metro-verslaggevers met mensen voor wie het afgelopen jaar een bijzondere was. Zo spraken we met misdaadverslaggever Kees van der Spek, Karsu en Jay-Jay Boske. Metro‘s Julia koos voor Mar Jan van Dorsten, die we opeens allemaal leerden kennen als ‘een van de kinderen van Ruinerwold’. Zij deed niet vaak haar verhaal in de media, maar aan Metro vertelde zij wel hoe ze het afgelopen jaar beleefde.

Ondanks alle media-aandacht omschrijft ze 2021 als ‘saai’. Er gebeurde weliswaar heel wat, maar ze werd ook gedwongen om het rustiger aan te doen.

Lof voor Frédérique bij Humberto, maar kijkers krijgen ‘vreemd gevoel’ bij haar vader

Veel mensen zullen het zich herinneren: Frédérique die in de zomer van 2021 werd mishandeld omdat ze niet wilde zeggen wat haar geslacht was. Haar antwoord: „Ik ben wie ik ben en jij mag zijn wie jij wilt zijn.” Haar vader bracht het trieste bericht naar buiten en dat maakte veel los in het land.

Ze schoof met haar vader aan bij Humberto, maar kijkers kregen een ‘vreemd gevoel’ bij haar vader. Mede door de vele media-aandacht kwamen er ook geruchten over zijn onstuimige verleden naar boven. De website GeenStijl schreef dat de vader in het verleden een link had met afpersing, mishandeling en wapenbezit.

Mark Rutte tijdens persconferentie: ‘Er komt een harde, brede klap van een aantal weken’

De ‘harde, brede klap’ van Mark Rutte op het coronavirus is nog steeds gaande. Alleen is die klap nu nog harder. In deze persconferentie vervroegde het kabinet de sluitingstijd voor de horeca namelijk van 20.00 uur naar 18.00 uur, nu is, zoals we weten, alles dicht.

