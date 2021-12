Jacob Derwig favoriet bij Slimste Mens, maar kijkers ergeren zich aan ‘afleidend publiek’

De Slimste Mens trapte gisteravond af voor een nieuw (19e) seizoen. Kandidaat Jacob Derwig ontpopte zich bij kijkers meteen tot publieksfavoriet. Maar op Twitter blijkt dat veel mensen zich gisteravond vooral stoorden aan het publiek in de studio. Dat „afleidende klapvee” hebben kijkers niet gemist.

Gisteravond kropen schrijfster Yesim Candan, WNL-redacteur Marieke Smits en acteur Jacob Derwig in de beruchte Slimste Mens-stoelen. Afgelopen augustus won cabaretière Lisa Loeb nog de eretitel. En de komende zes weken gaat weer een divers gezelschap aan kandidaten de strijd met elkaar aan.

Een arsenaal aan actuele en bijzondere kennisvragen wordt in de eerste aflevering op de kandidaten afgevuurd. „Wat betekent QR in QR-code?” of „wat weet u van een pitabroodje?” en het spraakmakende fragment met gouden atlete Sifan Hassan komen voorbij.

Jacob Derwig blijkt favoriet in De Slimste Mens

Vooral Derwig wist zichzelf populair te maken bij het kijkerspubliek. Waar sommigen vooral onder de indruk lijken van zijn looks en stem, hopen anderen dat zijn Klem-karakter Marius Milner nog om de hoek komt kijken. Maar de acteur blijkt vooral te beschikken over behoorlijk wat kennis en beantwoordt veel vragen goed.



Ik hoop zo dat @JacobDerwig morgen in @DeslimstemensNL

als Marius Milner komt, en ze even van touwtering geeft 😉😅 #deslimstemens — Sandra (@polaroidkitchen) December 13, 2021



Altijd al geweten dat Marius niet dom is…😉 #deslimstemens pic.twitter.com/xH07QUYs0J — Elsschot 🇪🇺🇳🇱 💉💉 (@marcelbar8) December 13, 2021



Die @JacobDerwig heeft zo'n prettige stem, alleen daarom al mooi dat hij door is #deslimstemens — Donutj54 (@donutj54) December 13, 2021

Kijkers storen zich aan publiek

Naast de verschijning van Derwig, valt kijkers nog iets anders op. Het publiek in de studio is namelijk terug. En daar lijken veel mensen zich aan te ergeren. Want ze klappen veel te fanatiek en een specifieke publieksgast valt extra op. In het beeld verschijnt, links onder presentator Philip Freriks, een nogal uitgesproken gezicht. De meneer in de studio werkt nogal op de zenuwen bij de mensen thuis. Hij leest zichtbaar mee met de autocue en kijkers lijken hem te herkennen uit eerdere afleveringen.



Sommige dingen die voor corona heel gewoon waren hoeven voor mij ècht niet terug. Zoals afleidend klapvee bij tv programma’s #deslimstemens pic.twitter.com/vFv9VFsmd4 — Linda (@Lintweetsagogo) December 13, 2021



Corona heeft 1 ding geleerd, je hoeft niet overal publiek neer te zetten. #deslimstemens — Monique 🐱❤⚽️🤍🌎🛍🇺🇲🌻🍀 (@Moniekske0409) December 13, 2021



Ik kijk #deslimstemens en die kerel linksonder in het publiek irriteert mij mateloos — Danny 🧚🏻‍♀️ (@dannylangendijk) December 13, 2021



Ik kijk niet vaak #DeSlimsteMens, maar 1 iemand valt mij altijd op. Die gozer links in het publiek. Zit er volgens mij elke aflevering. pic.twitter.com/0MK2wKryVJ — JosTi (@J0sTi) December 13, 2021



Die dude achter Philip zit mee te liplezen met de autocue, zeer irritant #deslimstemens — Pim (@PimSnaathorst) December 13, 2021



Jaja, daar is hij weer! We hadden hem gemist 😁 #deslimstemens pic.twitter.com/83wxyIjbSx — Patschdh (@patschdh) December 13, 2021



Mag het publiek bij #deslimstemens alsjeblieft, alsjeblieft wat minder vaak applaudisseren??? — gerda van beek (@gerdavanbeek) December 13, 2021

De Slimste Mens van de dag

In de beslissende ronde blijkt publieksfavoriet Derwig ook sterspeler en mag hij zichzelf ‘slimste van de dag’ noemen. Candan en Smits nemen het uiteindelijk tegen elkaar op in de finale voor een plek naar de volgende dag. Waar Candan met veel minder secondes aan slag moet. Het lukt haar uiteindelijk niet om de WNL-redacteur te verslaan en Candan moet De Slimste Mens meteen verlaten.

De Slimste Mens is iedere weekdag om 20.40 uur op NPO 2 te zien. Vanavond schuift sportverslaggever en voormalig rugby-international Tessa Veldhuis aan. Inmiddels zijn ook veel andere kandidaten al bekend. Onder meer journalist Milouska Meulens, dj Yuki Kempees en musicalster Bettina Holwerda komen dit seizoen nog voorbij .

Wil je de hele uitzending van De Slimste Mens bekijken? De aflevering van gisteravond vind je hier.