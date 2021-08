Lof voor Frédérique bij Humberto, maar kijkers krijgen ‘vreemd gevoel’ bij haar vader

De 14-jarige Frédérique Brink schoof gisteravond aan bij Humberto Tan. Twee weken geleden werd ze mishandeld, maar ze kreeg van veel Nederlanders lof en steun. Nu vertelt ze zelf haar verhaal. Op Twitter zijn sommigen alleen wat sceptisch over de aanpak van haar vader.

Twee weken terug kreeg Frédérique rake klappen van een jongeman in Amstelveen. Ze wilde de dader niet vertellen of ze een jongen of meisje was. Haar antwoord: „Ik ben wie ik ben en jij mag zijn wie jij wilt zijn.” Haar vader bracht het trieste bericht naar buiten en dat maakte veel los in het land.



Waren er maar meer mensen als #frederique Zou de wereld zoveel mooier maken. Frederique, je bent een kanjer. Iedereen mag de persoon zijn die hij is. #humberto — 8R4M V4N D3R 9R03F (@Bram_zelf) August 11, 2021

Frédérique doet verhaal bij Humberto

Kaartjes, brieven, knuffels, bloemen en nog veel meer: Frédérique werd overspoeld met steunbetuigingen en haar verhaal werd veel besproken tijdens de Pride Week. „Ik waardeer het heel erg dat mensen zich hierin verdiepen. Dan voel je heel erg geliefd”, vertelde ze aan tafel bij Humberto.

Het meisje wil dat er meer aandacht komt voor dit onderwerp en het geweld tegen LHBT’ers. „Ik ben niet de enige die dit overkomt. Het is onnodig, waarom zou je het doen? Ik weet het eigenlijk niet.” Over de beruchte mishandeling weet ze zelf niet veel meer. Ze herinnert zich nog een klap in haar gezicht en daarna werd alles vaag.



Respect voor deze 14-jarige kanjer Frederique Brink. Zó knap en volwassen zoals ze haar verhaal doet bij #humberto Chapeau ook voor Humberto zoals hij voor haar de veilige sfeer creëerde die daarvoor nodig is. — Laurence Haack (@LaurenceHaack) August 11, 2021

Medelijden met dader mishandeling

Inmiddels is een verdachte opgepakt. Frédérique vertelt dat de jongens die haar lastig vielen niet ouder waren dan twaalf jaar. Toch gunt ze de dader geen zware straf. „Ik heb medelijden met alle juridische dingen die hij in de toekomst gaat meemaken. Zelf heb ik veel gedoe gehad met familiezaken, juridische dingen en rechtbanken. Het was traumatisch en heel erg verdrietig om dat soort politiezaken op jonge leeftijd mee te maken.” Daarom hoopt ze dat dit de dader bespaard blijft. „Ik zou niet willen dat iemand anders dat zou meemaken.”

Frédérique geeft uitleg over haar geaardheid. „Ik voel me al heel lange tijd niet aangetrokken tot alleen mannen.” Maar dan valt presentator Humberto Tan haar in de rede: „Je hoeft je niet te verantwoorden. Het is aan jou en aan helemaal niemand anders. Ik vind het heel lief dat je het doet. Maar je moet je absoluut niet gaan verdedigen op wie of wat je valt. Dat gaat niemand wat aan.”



#humberto wat heb je frederique vanavond prachtig geïnterviewd. Chapeau! — Reginald Elstak (@Elstak) August 11, 2021



Ik was zelf behoorlijk aangedaan door het geweld rond #frederique. Ik ben blij dat ze, op het oog, behoorlijk monter haar verhaal kan doen bij #Humberto. Dat ze, net als haar vader, mild is over de dader neem ik voor kennisgeving aan. Hopelijk wacht haar een mooi leven met geluk. pic.twitter.com/9TeZ47xTPw — Elsschot 🇪🇺🇳🇱 ❤🧡💛💚💙💜 (@marcelbar8) August 11, 2021

Twitter valt over vader Frédérique

Vader Paul Brink kwam na de mishandeling veel in het nieuws. Daardoor kwamen er ook geruchten over zijn onstuimige verleden naar boven. De website GeenStijl schreef dat de vader in het verleden een link had met afpersing, mishandeling en wapenbezit. „We hebben heel veel meegemaakt de afgelopen jaren. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om de discussie dat een 14-jarig meisje in elkaar wordt geslagen omdat ze niet wil zeggen wat een ander wil dat zij zegt”, vertelt de vader bij Humberto.



De priemende ogen van de vader van #frederique vielen mij ook op. Mijn idee: de redactie van #Humberto heeft slecht werk gedaan als het gaat om #PaulBrink en proberen zich met een sentimenteel verhaal wit te wassen. En daar gebruiken ze desnoods een 14-jarige voor. Heel vies. pic.twitter.com/vg2SijUJRR — Mirjam152 (@Mirjam152) August 11, 2021



Ik zit wéér met verbazing te kijken naar kwestie #frederique bij #humberto. Mildheid voor de dader, ontbreken moeder, verleden vader maken ‘t ‘n opvallend verhaal, antwoorden met “waarschijnlijk omdat”, klinkt ingestudeerd.

Maar dat doet níets af aan de ernst vd mishandeling. — Criti Caster (@fonsvandevoordt) August 11, 2021

Humberto Tan vraagt aan Frédérique wat ze tegen leeftijdgenoten zou zeggen die worstelen met hun geaardheid. „Gewoon ervoor gaan. Er is altijd wel iemand die vindt dat je mag zijn wie je wil zijn.” „Heeft die dag in de speeltuin je leven veranderd?”, vraagt Tan. „Nee”, antwoordt Frédérique zelfverzekerd. „Ben je gelukkig?”, vraagt de presentator. Vastbesloten: „Zeker.”