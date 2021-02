Drentse horecaman gooide z’n terras open: ‘Ik heb voor 10.000 euro schik gehad!’

Drentse horecaman gooide dit weekend z’n terras open en lapte de regels ‘verantwoordelijk’ aan z’n laars. Om half zes kreeg hij zondag een waarschuwing en daar bleef het bij. En al had hij wel een boete van 4000 euro gekregen, „ik heb voor 10.000 euro schik gehad!” Dit weekend pakken ze hem dan ook niet meer af.

Hij trok de stoute schoenen aan en deed afgelopen weekend ‘gewoon’ zijn terras open. Arjan Vosseberg (35) van Boschzicht in het Drentse Echten kijkt er de day after met een grote en tevreden glimlach op terug. „Het was echt weer even als vanouds. Gasten superblij, personeel de dag van hun leven en ik ook. Je mag weer even je ding doen en dat is zo mooi.”

Of nou ja, ‘mogen’… Het mocht natuurlijk niet, wat hij dit weekend deed, maar ach, haalt de horecaman zijn schouders op aan de andere kant van de lijn. Om er met z’n Drentse tongval aan toe te voegen: „Als ondernemer moet je je niet altijd aan de regeltjes houden, anders overleef je het niet.”

Zon en zin op terras

Toen hij aan het begin van vorige week las dat het weekend vol zon zou zijn, begonnen zijn horecahanden en -hart te jeuken en sneller te kloppen. „Hier moet ik wat mee”, voelde hij aan alles. Het ruime terras werd schoongemaakt, het personeel ingelicht. Zaterdag gooide Vosseberg het terras open, maar wel op basis van afhaalmaaltijden en -dranken. „Dus geen menukaarten aan tafel en geen bediening.” Of nou ja… Zondag einde middag werd het zó druk in de rij bij de afhaalkraam dat ook aan tafel werd geserveerd. „Dat was veel praktischer en ook veiliger.”

‘Eigen risico’

Zitten op eigen risico, zei hij tegen iedereen die op het terras aan kwam schuiven. „Als er een boa aankomt, ga ik niet ieders boete betalen, liet ik weten, maar iedereen wilde dat risico nemen.” De zin in zon op het terras was gewoon te groot zondag, waardoor 150 tot 200 bezoekers zich nestelden bij Boschzicht, het café-restaurant vlakbij het bos dat Vosseberg in 2018 overnam van zijn ouders. De sfeer zat er goed in. Of meer dan goed, „mensen missen het om lekker op het terras te zitten, iedereen was helemaal euforisch. Even geen corona-gezeik, snap je?”

En ja, bij zon hoort bier, grijnst hij, dus ook gisteren. „Kwam zelfs een stel aan dat helemaal verbaasd was dat we niet alleen coffee to go hadden, maar ook gewoon bier. Doe maar twee, zeiden ze de eerste ronde, op het laatste bestelden ze er tien tegelijk. Ze gingen helemaal van God los!” Op een leuke manier, hoor, zegt hij er snel achteraan.

Regeltjes terras

Alle regeltjes van voor de sluiting, golden afgelopen weekend. Van te voren registreren, handen desinfecteren, binnen een mondkapje op als je naar de wc moest, max drie mensen aan een tafel (tenzij uit hetzelfde huishouden). Dus ja, eigenlijk heeft hij dus heel verantwoordelijk de regels aan z’n laars gelapt, beaamt de horecaman.

Om half zes kwam er een eind aan de terraspret. Een motoragent stopte voor het terras, er waren twee meldingen binnen gekomen. „Sjonge jonge, dan ben je toch ook niet bij je volle verstand als je de politie gaat bellen…” Je hoort Vosseberg door de telefoon heen gewoon met z’n hoofd schudden. „De agent was heel redelijk, goeie vent, hoor. Ik heb uitgelegd dat alles op afhaalbasis was, maar ben verder niet in discussie gegaan. Ik heb de bezoekers weggestuurd en de politie heeft een melding bij de gemeente gedaan.”

Geen boete dus van 4000 euro. „Maar als ik er wel een had gekregen, had ik nog steeds voor 10.000 euro schik gehad. Dit weekend pakt niemand me meer af.” En nee, dat was niet de omzet, verklapt hij, „maar het was wel een goeie dag. Mocht ook wel weer een keer.”

Dubbel

Hij neemt corona heus wel serieus, „maar het is voor ons ondernemers gewoon klaar. Je kunt het land niet naar de kloten laten gaan.” Het is allemaal zo dubbel, vindt hij. „In Scheveningen zitten mensen samen op een muurtje, en dat is geen probleem. Of met z’n allen op het ijs of hutje mutje in het bos… Dat kan allemaal wel, maar als we dan, op anderhalve meter afstand notabene, op het terras gaan zitten, is dat ineens weer ‘een klap in het gezicht van de zorg’.”

En dat terwijl „wij, horecamensen” de regels beter handhaven dan wie dan ook. „We zijn niet alleen goed met eten en drinken, maar ook met mensen. Dus als wij zeggen: even beter afstand houden, bezoekers, dan doen ze dat meteen, hoe dronken iemand ook is.”

Open?

Of het terras vaker opengaat? De nuchtere ondernemer ziet het allemaal wel. „Misschien wel, al zal het toch niet zo druk als woensdag worden.” Het zou hem overigens niet verrassen als ondernemers uit de buurt zijn ‘slechte’ voorbeeld volgen. „We hebben hier een boerennuchterheid. Laat mensen uit de Randstad lekker daar blijven en moeilijk doen, wij doen dat niet. Je moet je eigen pad trekken.”

‘Groot respect’

Op social media reageren veel mensen positief en vol begrip op het nieuwtje dat vanmorgen al in de lokale online krant verscheen. „Dit noemen ze ondernemers, groot respect!”, geeft iemand hem een dikke pluim. „Stoer en beetje stout ook”, schrijft iemand, met een hartje en een ondeugende knipoog erachter.

En: „Goed bezig, zo zouden er meer moeten zijn. En inderdaad: ik zie geen verschil tussen het nuttigen van een drankje op een muurtje aan de hoofdstraat of gezellig op een terras waar de regels gehandhaafd worden.” Over de „graftakken” of zelfs „nsb’ers” die het bij de politie hebben gemeld, heeft niemand een goed woord over, dus dat zullen we hier maar niet herhalen. En tot slot is er de hoop op nog meer ondernemers die de regels durven te omzeilen. „Supertrots op het lef wat jullie hebben om dat te doen. Ik hoop dat velen jullie voorbeeld gaan volgen.”





